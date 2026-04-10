Сили оборони України уразили дві бурові платформи РФ у Каспійському морі, - Генштаб

Українські підрозділи уразили дві бурові платформи на родовищах імені Грайфера та Корчагіна у Каспійському морі. Вони забезпечували російську армію паливом.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Уражено бурові установки

"У ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора уразили дві бурові платформи на шельфі Каспійського моря", - ідеться в повідомленні.

За попередньою інформацією уражені

льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-2) на буровій платформі на родовищі імені В. Грайфера (колишня назва - Ракушечноє) та

льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-1) на буровій платформі на родовищі імені Юрія Корчагіна.

За майже тисячу кілометрів

Бурові платформи розташовані на півночі Каспійського моря за майже тисячу кілометрів від лінії бойового зіткнення та є важливою ланкою у забезпеченні пально-мастильними матеріалами російської окупаційної армії.

"Сили оборони України продовжать уражати важливі об'єкти окупантів до повного припинення збройної агресії рф проти України", - наголосили в Генштабі.