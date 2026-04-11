Штурмы, обстрелы и удары дронами: зафиксировано 469 случаев нарушений россиянами режима прекращения огня, - Генштаб

По уточненным данным, с начала суток произошло 101 боевое столкновение. Российские войска 469 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 11 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Нарушения режима прекращения огня

Как отмечается, после 16:00 зафиксировано 469 случаев нарушений режима прекращения огня. А именно:

22 штурмовые действия противника,

153 обстрела,

19 ударов дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния"),

275 ударов FPV-дронами.

Сегодня в целом враг нанес 57 авиационных ударов, сбросил 182 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 3928 дронов-камикадзе и осуществил 2454 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения; кроме этого, враг осуществил 45 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Ветеринарное, Прилипка и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении наши защитники успешно отразили три вражеских штурма в сторону населенных пунктов Петропавловка и Новоосиново.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Заречного и в сторону Шейковки, Дробишевого и Лимана.

На Славянском направлении украинские воины остановили одну штурмовую операцию противника в сторону Рай-Александровки.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны отразили 19 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Иванополья, Русина Яра, Софиевки и Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 18 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Дорожное, Мирноград, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 67 оккупантов и 24 – ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной и три единицы специальной техники, один пункт управления, повреждено три танка, пять артиллерийских систем, четыре единицы автомобильной техники и 54 укрытия вражеской пехоты. Уничтожено или подавлено 272 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении оккупанты четыре раза пытались улучшить свое положение, атакуя в районах Новогригоровки, Тернового и в сторону Приволья. Авиаудару подверглась Подгавриловка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло четыре атаки оккупантов, в районах населенных пунктов Сладкое, Еленоконстантиновка и в сторону Чаривного. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижовка, Цвитково, Копани, Чаривное, Ровно.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Общее и Омельник.

На Приднепровском направлении враг проводил три безуспешных штурмовых действия в направлении Антоновского моста и о. Белогрудый. Авиаудару подвергся Херсон.