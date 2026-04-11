Враг заметно активизировался на Купянском направлении, сам Купянск - под нашим контролем, - Силы обороны

Враг активизируется на Купянском направлении.

Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Какая ситуация на направлении?

По словам Трегубова, враг пытается давить с нескольких сторон и создать предпосылки для продвижения, однако без существенных результатов.

Также отмечается, что враг пытается наступать на Купянск и Купянск-Узловой.

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"Активизация там достаточно заметна, и эту активизацию приходится сдерживать. Сам город находится под украинским контролем, но окрестности и населенные пункты вокруг Купянска - под активным давлением россиян", - уточнил спикер.

Мечты РФ о "буферных зонах"

Параллельно озвучиваются намерения по созданию так называемых "буферных зон", в частности - в направлении Винницкой области, однако пока это больше заявления, чем реальные возможности.

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