Враг заметно активизировался на Купянском направлении, сам Купянск - под нашим контролем, - Силы обороны
Враг активизируется на Купянском направлении.
Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Какая ситуация на направлении?
По словам Трегубова, враг пытается давить с нескольких сторон и создать предпосылки для продвижения, однако без существенных результатов.
Также отмечается, что враг пытается наступать на Купянск и Купянск-Узловой.
"Активизация там достаточно заметна, и эту активизацию приходится сдерживать. Сам город находится под украинским контролем, но окрестности и населенные пункты вокруг Купянска - под активным давлением россиян", - уточнил спикер.
Мечты РФ о "буферных зонах"
Параллельно озвучиваются намерения по созданию так называемых "буферных зон", в частности - в направлении Винницкой области, однако пока это больше заявления, чем реальные возможности.
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