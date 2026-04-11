Ворог відчутно активізувався на Куп’янському напрямку, сам Куп’янськ - під нашим контролем, - Сили оборони

Ворог активізується на Куп’янському напрямку.

Про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Яка ситуація на напрямку?

За словами Тригубова, ворог намагається тиснути з кількох боків і створити передумови для просування, однак без суттєвих результатів.

Також зазначається, що ворог намагається наступати на Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий.

Також читайте: У Куп’янську залишаються російські військові: ЗСУ спростували фейки РФ

"Активізація там досить помітна, і цю активізацію доводиться стримувати. Саме місто перебуває під українським контролем, але околиці і населені пункти довкола Куп'янська - під активним тиском росіян", - уточнив речник.

Мрії РФ по "буферні зони"

Паралельно озвучуються наміри щодо створення так званих "буферних зон", зокрема у напрямку Вінниччини, втім наразі це більше заяви, ніж реальні можливості.

Також читайте: Ворог просунувся у Вовчанську і Синьківці на Харківщині та поблизу Залізнянського на Донеччині, - DeepState. МАПИ