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Новини Відео Бої на Куп’янському напрямку
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Ворог відчутно активізувався на Куп’янському напрямку, сам Куп’янськ - під нашим контролем, - Сили оборони

Ворог активізується на Куп’янському напрямку.

Про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Яка ситуація на напрямку?

За словами Тригубова, ворог намагається тиснути з кількох боків і створити передумови для просування, однак без суттєвих результатів.

Також зазначається, що ворог намагається наступати на Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий.

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"Активізація там досить помітна, і цю активізацію доводиться стримувати. Саме місто перебуває під українським контролем, але околиці і населені пункти довкола Куп'янська - під активним тиском росіян", - уточнив речник.

Мрії РФ по "буферні зони"

Паралельно озвучуються наміри щодо створення так званих "буферних зон", зокрема у напрямку Вінниччини, втім наразі це більше заяви, ніж реальні можливості.

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Автор: 

бойові дії (6124) Харківська область (2996) Куп’янський район (770) Куп’янськ (1128) Куп’янськ-Вузловий (30) війна в Україні (8764)
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