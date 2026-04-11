На Краматорском направлении РФ воюет пехотой: технику уничтожают дроны, - 30-я ОМБр
На Краматорском направлении противник избегает использования техники из-за ударов дронов и продвигается небольшими группами, их транспорт уничтожается украинскими беспилотниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал командир батальона беспилотных систем "Сапсани" 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Михаил Трач.
"На направлении, где мы находимся, россияне и не ходят, только ползают из укрытия в укрытие. Мы стараемся их максимально уничтожать. Конечно, они, в том числе, пользуются автотранспортом. Мы активно используем дроны-жуны, ждем их, минируем и уничтожаем весь транспорт, которым они пользуются", - сказал Трач.
По его словам, крупные бомбардировщики оккупанты не используют, поскольку почти их не имеют, логистику осуществляют с помощью "мавиков" или FPV.
"Они пытаются максимально ограничивать свое передвижение, меньше попадать в зону наших "мавикистов", наших операторов крыльев, потому что тогда мы сразу направляем к ним наши FPV", - отметил командир батальона "Сапсани".
Он добавил, что в основном противник в дальнейшем использует тактику малых пехотных групп, тактику просачивания. Пытаются максимально продвигать штурмовиков вперед.
"По сути, это пушечное мясо, они это прекрасно понимают. Пытаются продвигаться от укрытия к укрытию как можно дальше. Просачивание, небольшие группы и вперед-вперед. Это происходит сейчас постоянно", - подытожил Михаил Трач.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
