На Краматорському напрямку РФ воює піхотою: техніку знищують дрони, - 30 ОМБр

На Краматорському напрямку ворог уникає техніки через удари дронів і просувається малими групами, їхній транспорт знищується українськими безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Михайло Трач.

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"На напрямку, де ми перебуваємо, росіяни і не ходять, тільки повзають з укриття до укриття. Ми намагаємося їх максимально нищити. Звичайно вони в тому числі користуються автотранспортом. Ми активно використовуємо дрони-ждуни, чекаємо їх, мінуємо і знищуємо весь транспорт, яким вони користуються", - сказав Трач.

За його словами, великі бомбери окупанти не використовують, оскільки майже їх не мають, логістику здійснюють за допомогою "мавіків" або FPV.

"Вони намагаються максимально обмежувати свій рух, менше потрапляти в зону наших "мавікістів", наших операторів крил, тому що потім відразу направляємо до них наші FPV", — зазначив командир батальйону "Сапсани".

Він додав, що переважно противник надалі використовує тактику малих піхотних груп, тактику просочування. Намагаються максимально штовхати штурмовиків вперед.

"По факту це гарматне м’ясо, вони це прекрасно розуміють. Намагаються просунутися від укриття до укриття якомога далі. Просочування, малі групи і вперед-вперед. Це відбувається зараз постійно", — підсумував Михайло Трач.

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