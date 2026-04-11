ЗСУ утримують ініціативу на Олександрівському напрямку: визволено 12 населених пунктів, - 148 ОАБр

Сили оборони відновили контроль над 480 кв. км і стримують атаки ворога на Олександрівському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів офіцер відділення комунікацій 148 окремої артилерійської Житомирської бригади 8 корпусу ДШВ Сергій Колесниченко.

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"Водночас тактична ініціатива вже кілька місяців поспіль перебуває за Силами оборони України. Наступальна операція триває з кінця січня, на сьогодні відновлено контроль над 480 квадратних км території, звільнено 12 населених пунктів у Запорізькій та Дніпропетровській області", - сказав Колесниченко.

За його словами, противник діє малими штурмовими групами, застосовує дрони та артилерію. Періодично проводить контратаки, однак противнику не вдається перехопити ініціативу.

Офіцер також розповів, що артилерія 148 бригади найчастіше працює по живій силі, оскільки ворог активно застосовує малі штурмові групи та намагається накопичуватися для подальших штурмових дій.

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"Водночас значна увага приділяється знищенню ворожої артилерії, оскільки саме вона становить одну з найбільших загроз. Також уражаємо техніку, склади боєприпасів та логістичні маршрути", - підсумував він.

Що передувало?

На Олександрівському напрямку противник після невдалих штурмів технікою перейшов до атак малими групами піхоти. Спочатку до позицій бригади, яка обороняє район адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей, ворог мчав на мотоциклах та квадроциклах. Штурмовиків прикривала важка техніка, танки. Українські захисники спочатку спостерігали за цими рухами, а у відповідний момент завдали удару. Розбиті росіяни були змушені змінювати свої процеси.