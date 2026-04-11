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УОС підтримує Великоднє перемир’я: підрозділи дотримуватимуться режиму тиші

зсу підтримають Великоднє перемир’я

Угруповання об'єднаних сил підтримує позицію верховного головнокомандувача Володимира Зеленського щодо Великоднього перемир'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УОС.

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Деталі

"З 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року наші підрозділи дотримуватимуться режиму тиші та діятимуть виключно у відповідь на дії противника", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Україна запропонувала припинення вогню на Великдень і розраховує на підтримку США, - Зеленський

Що передувало

Читайте: Зеленський про удар по Луцьку: Ми пропонуємо Великоднє перемир’я, а відповідь РФ - "шахеди". ФОТОрепортаж

Автор: 

Великдень (384) бойові дії (6124) перемир’я (1069) ЗСУ (8991)
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Топ коментарі
+5
Режим тишины на передовой это ахинея, нонсенс и абсурд. НЕБЫВАЕТ...хорошо если по гражданским бить не будут...
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11.04.2026 13:26 Відповісти
+2
А УОС має можливість якихось власних рішеннь по цьому питанню?! Чи це спосіб,наввипередки,засвідчити вірнопідданість певній особі?!
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11.04.2026 13:39 Відповісти
+1
а от знайшов -
Угруповання об'єднаних сил підтримує позицію верховного головнокомандувача Володимира Зеленського щодо Великоднього перемир'я. Джерело: https://censor.net/ua/n3610000
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11.04.2026 13:17 Відповісти

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