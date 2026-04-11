УОС підтримує Великоднє перемир’я: підрозділи дотримуватимуться режиму тиші
Угруповання об'єднаних сил підтримує позицію верховного головнокомандувача Володимира Зеленського щодо Великоднього перемир'я.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УОС.
Деталі
"З 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року наші підрозділи дотримуватимуться режиму тиші та діятимуть виключно у відповідь на дії противника", - йдеться у повідомленні.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до припинення вогню на Великодні свята.
- Своєю чергою у Кремлі заявили, що не побачили чіткої ініціативи у словах президента України Володимира Зеленського щодо "великоднього перемир'я".
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Угруповання об'єднаних сил підтримує позицію верховного головнокомандувача Володимира Зеленського щодо Великоднього перемир'я. Джерело: https://censor.net/ua/n3610000