УОС підтримує Великоднє перемир’я: підрозділи дотримуватимуться режиму тиші

Угруповання об'єднаних сил підтримує позицію верховного головнокомандувача Володимира Зеленського щодо Великоднього перемир'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УОС.

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Деталі

"З 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року наші підрозділи дотримуватимуться режиму тиші та діятимуть виключно у відповідь на дії противника", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до припинення вогню на Великодні свята.

Своєю чергою у Кремлі заявили, що не побачили чіткої ініціативи у словах президента України Володимира Зеленського щодо "великоднього перемир'я".

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