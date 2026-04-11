ГОС поддерживает пасхальное перемирие: подразделения будут соблюдать режим тишины

ВСУ поддержат пасхальное перемирие

Группировка Объединенных сил поддерживает позицию верховного главнокомандующего Владимира Зеленского относительнопасхального перемирия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГОС.

Детали

"С 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля 2026 года наши подразделения будут соблюдать режим тишины и действовать исключительно в ответ на действия противника", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украина предложила прекращение огня на Пасху и рассчитывает на поддержку США, - Зеленский

Что предшествовало

Читайте: Зеленский об ударе по Луцку: Мы предлагаем пасхальное перемирие, а ответ РФ - "шахеды". ФОТОрепортаж

хто у нас УОС?
це краще за дбр чи така жа сама .уйня?
11.04.2026 13:16 Ответить
а от знайшов -
Угруповання об'єднаних сил підтримує позицію верховного головнокомандувача Володимира Зеленського щодо Великоднього перемир'я. Джерело: https://censor.net/ua/n3610000
11.04.2026 13:17 Ответить
тобто ****** таки нелох...
11.04.2026 13:20 Ответить
відвязую венса...
11.04.2026 13:22 Ответить
Режим тишины на передовой это ахинея, нонсенс и абсурд. НЕБЫВАЕТ...хорошо если по гражданским бить не будут...
11.04.2026 13:26 Ответить
а ідея не на пермогу а посередине - верховний, длять!
11.04.2026 13:27 Ответить
А УОС має можливість якихось власних рішеннь по цьому питанню?! Чи це спосіб,наввипередки,засвідчити вірнопідданість певній особі?!
11.04.2026 13:39 Ответить
 
 