ГОС поддерживает пасхальное перемирие: подразделения будут соблюдать режим тишины
Группировка Объединенных сил поддерживает позицию верховного главнокомандующего Владимира Зеленского относительнопасхального перемирия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГОС.
Детали
"С 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля 2026 года наши подразделения будут соблюдать режим тишины и действовать исключительно в ответ на действия противника", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасхальные праздники.
- В свою очередь в Кремле заявили, что не увидели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского относительно "пасхального перемирия".
Угруповання об'єднаних сил підтримує позицію верховного головнокомандувача Володимира Зеленського щодо Великоднього перемир'я. Джерело: https://censor.net/ua/n3610000