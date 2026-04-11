ГОС поддерживает пасхальное перемирие: подразделения будут соблюдать режим тишины

Группировка Объединенных сил поддерживает позицию верховного главнокомандующего Владимира Зеленского относительнопасхального перемирия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГОС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

"С 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля 2026 года наши подразделения будут соблюдать режим тишины и действовать исключительно в ответ на действия противника", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасхальные праздники.

В свою очередь в Кремле заявили, что не увидели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского относительно "пасхального перемирия".

