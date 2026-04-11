ВСУ удерживают инициативу на Александровском направлении: освобождено 12 населенных пунктов, - 148-я ОАБр
Силы обороны восстановили контроль над 480 кв. км и сдерживают атаки врага на Александровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал офицер отдела коммуникаций 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады 8-го корпуса ДШВ Сергей Колесниченко.
"В то же время тактическая инициатива уже несколько месяцев подряд находится за Силами обороны Украины. Наступательная операция продолжается с конца января, на сегодняшний день восстановлен контроль над 480 квадратными километрами территории, освобождено 12 населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях", - сказал Колесниченко.
По его словам, противник действует небольшими штурмовыми группами, применяет дроны и артиллерию. Периодически проводит контратаки, однако противнику не удается перехватить инициативу.
Офицер также рассказал, что артиллерия 148-й бригады чаще всего работает по живой силе, поскольку враг активно применяет небольшие штурмовые группы и пытается скопиться для дальнейших штурмовых действий.
"В то же время значительное внимание уделяется уничтожению вражеской артиллерии, поскольку именно она представляет одну из самых больших угроз. Также поражаем технику, склады боеприпасов и логистические маршруты", - подытожил он.
Что предшествовало?
На Александровском направлении противник после неудачных штурмов техникой перешел к атакам небольшими группами пехоты. Сначала к позициям бригады, которая обороняет район административной границы Донецкой и Днепропетровской областей, враг мчался на мотоциклах и квадроциклах. Штурмовиков прикрывала тяжелая техника, танки. Украинские защитники сначала наблюдали за этими движениями, а в подходящий момент нанесли удар. Разбитые россияне были вынуждены менять свои планы.
