Враг меняет тактику наступления на Александровском направлении: атакует небольшими группами, - 141 ОМБр

На Александровском направлении противник после неудачных штурмов с использованием техники перешел к атакам небольшими группами пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне Новини" рассказал начальник отделения беспилотных систем 141-й отдельной механизированной бригады Юрий Мельник.

По его словам, на Александровском направлении наступательные действия противника продолжаются уже три недели. Сначала к позициям бригады, которая обороняет район административной границы Донецкой и Днепропетровской областей, враг мчался на мотоциклах и квадроциклах. Штурмовиков прикрывала тяжелая техника, танки. Украинские защитники сначала наблюдали за этими движениями, а в подходящий момент нанесли удар. Разбитые россияне были вынуждены менять свои тактики.

"Они пытались совершить несколько наездов, но им это не удалось. Противник изменил тактику, начал передвигаться небольшими группами пешком в зону ответственности нашей бригады. Применяя средства тепловизионного прикрытия.

Но наша зона разделена на четкие сектора наблюдения. Работаем совместно с нашими соседними бригадами, наносим поражения и не допускаем противника к нашей пехоте", - отметил Мельник.

Что предшествовало?

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении, по уточненной информации, противник атаковал 13 раз в районах населенных пунктов Ивановка, Мирное, Калиновское, Приволье, Вербовое, Злагода, Александроград.

