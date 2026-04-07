За сутки на фронте произошло 150 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак - на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за минувшие сутки, 6 апреля 2026 года, на фронте было зафиксировано 150 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Вчера противник нанес 84 авиаудара, сбросив 242 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 8625 дронов-камикадзе и осуществил 3227 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов в Днепропетровской области – Орлы, Новоселовка, Отрадное, Писанцы, Лесное, Просяная; в Запорожской области от авиаударов пострадали Воздвижевка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Долинка, Свобода, а также Малая Слободка в Сумской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения живой силы и техники противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 980 человек. Также враг потерял четыре боевые бронированные машины, 65 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 1945 беспилотных летательных аппаратов, 248 единиц автомобильной и три единицы специальной техники.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес 5 авиационных ударов с применением 13 КАБ, осуществил 93 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением РСЗО. Зафиксировано четыре боестолкновения.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Старицы и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районе Песчаного и в сторону Кившаровки, Новоосинового, Петропавловки, Куриловки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник шесть раз атаковал, пытаясь вклиниться в нашу оборону, нанося удары в сторону Лимана, Ставков, Новосергиевки и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Ямполя и Резниковки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районах Приволья, Марково и в сторону Миньковки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Степановка, Клебан-Бык, Плещиевка, Русин Яр и в сторону Ильиновки, Софиевки, Константиновки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Гришино и Муравка", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении, по уточненной информации, противник атаковал 13 раз в районах населенных пунктов Ивановка, Мирное, Калиновское, Приволье, Вербовое, Злагода, Александроград.

На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак оккупантов в районах населенных пунктов Оленоконстантиновка, Чаривное и в сторону Святопетровки, Зализнычного, Прилук.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед вблизи населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении противник совершил пять штурмовых действий в районах Антоновского моста и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

