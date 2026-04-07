Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 305 470 человек (+980 за сутки), 11 841 танк, 39 562 артиллерийские системы, 24 364 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 305 470 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 305 470 (+980) человек
- танков – 11 841 (+0) шт.
- боевых бронированных машин – 24 364 (+4) шт.
- артиллерийских систем – 39 562 (+65) шт.
- РСЗО – 1 722 (+3) ед.
- средства ПВО – 1 340 (+2) ед.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 223 341 (+1 945) шт.
- крылатые ракеты – 4 517 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 87 862 (+248) шт.
- специальная техника – 4 115 (+3) ед.
Олександр #581937
Речь Брежнева
tarasii smila #448870
