Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 305 470 человек (+980 за сутки), 11 841 танк, 39 562 артиллерийские системы, 24 364 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 305 470 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 305 470 (+980) человек 
  • танков – 11 841 (+0) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 364 (+4) шт.
  • артиллерийских систем – 39 562 (+65) шт.
  • РСЗО – 1 722 (+3) ед.
  • средства ПВО – 1 340 (+2) ед.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 223 341 (+1 945) шт.
  • крылатые ракеты – 4 517 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 87 862 (+248) шт.
  • специальная техника – 4 115 (+3) ед.

Генштаб ВСУ: потери РФ выросли до 1 305 470 военнослужащих

Слава нашим героїчним воїнам !
07.04.2026 07:32 Ответить
Шкода що не розкривають яка спецтехніка...евакуатори (був наступ і евакуюють пошкоджене) чи ескаватори (оборона)
07.04.2026 08:21 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
07.04.2026 08:26 Ответить
 
 