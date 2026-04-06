С начала суток на фронте произошло 121 боевое столкновение: 25 атак враг совершил на Покровском направлении, - Генштаб
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 51 авиационный удар – сбросил 162 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5950 дронов-камикадзе и осуществил 2407 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник нанес 5 авиационных ударов с применением 13 КАБ, осуществил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, шесть из них – с применением РСЗО. Зафиксировано три боестолкновения.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений в районах Старицы и в сторону Колодязного.
- На Купянском направлении враг атаковал четыре раза, в районе Песчаного и в сторону Новоосинового.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре штурма оккупантов в сторону Лимана, Ставок и Новосергиевки. Одна атака продолжается.
На Славянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Ямполя и Резниковки.
На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районах Приволья, Марково и в сторону Миньковки.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степановка, Клебан-Бык, Плещиевка, Русин Яр и в сторону Ильиновки, Софиевки, Константиновки. Одна атака продолжается.
На Покровском направлении враг совершил 25 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка и Гришино. Две штурмовые операции продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 60 оккупантов и 26 – ранено; уничтожен пункт управления БПЛА, укрытие врага и четыре единицы автомобильной техники; повреждено 10 укрытий, три пушки и пункт управления БПЛА. Уничтожено или подавлено 237 БПЛА различных типов.
На Александровском направлении оккупанты 11 раз атаковали в районах населенных пунктов Ивановка, Мирное, Калиновское, Приволье, Вербовое, Злагода, Александроград и в сторону Лесного.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении зафиксировано семь атак оккупантов в районах населенных пунктов Оленокстантиновка и в сторону Святопетровки, Зализнычного, Прилук.
- На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед вблизи населенного пункта Щербаки.
- На Приднепровском направлении противник совершил четыре штурмовые действия в районах Антоновского моста и о. Белогрудый
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
