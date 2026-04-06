С начала суток на фронте произошло 121 боевое столкновение: 25 атак враг совершил на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 121 боевое столкновение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 51 авиационный удар – сбросил 162 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5950 дронов-камикадзе и осуществил 2407 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник нанес 5 авиационных ударов с применением 13 КАБ, осуществил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, шесть из них – с применением РСЗО. Зафиксировано три боестолкновения.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений в районах Старицы и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении враг атаковал четыре раза, в районе Песчаного и в сторону Новоосинового.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре штурма оккупантов в сторону Лимана, Ставок и Новосергиевки. Одна атака продолжается.

На Славянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Ямполя и Резниковки.



На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районах Приволья, Марково и в сторону Миньковки.



На Константиновском направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степановка, Клебан-Бык, Плещиевка, Русин Яр и в сторону Ильиновки, Софиевки, Константиновки. Одна атака продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 25 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка и Гришино. Две штурмовые операции продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 60 оккупантов и 26 – ранено; уничтожен пункт управления БПЛА, укрытие врага и четыре единицы автомобильной техники; повреждено 10 укрытий, три пушки и пункт управления БПЛА. Уничтожено или подавлено 237 БПЛА различных типов.



На Александровском направлении оккупанты 11 раз атаковали в районах населенных пунктов Ивановка, Мирное, Калиновское, Приволье, Вербовое, Злагода, Александроград и в сторону Лесного.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано семь атак оккупантов в районах населенных пунктов Оленокстантиновка и в сторону Святопетровки, Зализнычного, Прилук.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед вблизи населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении противник совершил четыре штурмовые действия в районах Антоновского моста и о. Белогрудый

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.