Дронари подразделения "Фенікс" за ночь уничтожили 2 РСЗО и РЛС "Зоопарк" оккупантов на Гуляйпольском направлении. ВИДЕО

Пилоты пограничного подразделения "Феникс" поразили две РСЗО и РЛС оккупантов на Гуляйпольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, только за одну ночь были уничтожены РСЗО "Град", "Ураган" и РЛС "Зоопарк".

Отмечается, что одна из установок находилась среди жилых домов и была оперативно обнаружена операторами Сил обороны.

Видео прицельных поражений бойцы опубликовали в соцсетях.

Велика подяка, та низький уклін нашим Українським захисникам.
Слава Україні!!! Смерть ворогам України!!!
