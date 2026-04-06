Дронари подразделения "Фенікс" за ночь уничтожили 2 РСЗО и РЛС "Зоопарк" оккупантов на Гуляйпольском направлении. ВИДЕО

Пилоты пограничного подразделения "Феникс" поразили две РСЗО и РЛС оккупантов на Гуляйпольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, только за одну ночь были уничтожены РСЗО "Град", "Ураган" и РЛС "Зоопарк".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что одна из установок находилась среди жилых домов и была оперативно обнаружена операторами Сил обороны.

Видео прицельных поражений бойцы опубликовали в соцсетях.

