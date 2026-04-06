С 2022 года около 26 000 украинских военнослужащих прошли подготовку в Германии, - Генштаб

Подготовка к передовой

Миссия EUMAM UA ST-C по укреплению Украины

"В течение последних месяцев Многонациональное командование специальной подготовки (МН ST-C) оставалось ключевым оперативным элементом обеспечения Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине – EUMAM Ukraine, осуществляя подготовку личного состава Вооруженных Сил Украины на основе боевых потребностей и ориентированную на выполнение задач", – говорится в сообщении.

Читайте: Более 87 тысяч украинских военных прошли подготовку в рамках миссии ЕС

Учебная деятельность непрерывно адаптировалась в соответствии с развитием боевых действий и выявленными уроками текущего конфликта, что обеспечивало ее актуальность и эффективность на всех уровнях.

Тесная оперативная обратная связь с украинскими военнослужащими.

Определяющей характеристикой работы Многонационального командования специальной подготовки является тесная оперативная обратная связь с украинскими военнослужащими. Информация из первых рук об условиях на поле боя непосредственно влияла на разработку и проведение учебных программ.

Это позволяло оперативно корректировать приоритеты подготовки, в частности в таких сферах, как применение беспилотных авиационных комплексов (БпАК), тактические процедуры, а также техническое обслуживание и поддержание исправности вооружения и военной техники (ОВТ) в боевых условиях.

Подготовка неизменно планировалась и проводилась в соответствии с принципом "адаптации к боевой задаче".

Читайте также: В ВСУ подготовили тренеров по предотвращению самоубийств среди военных

Сколько военных прошли подготовку в Германии

С момента основания миссии в середине 2022 года около 26 000 украинских военнослужащих прошли подготовку в Германии под координацией Многонационального командования специальной подготовки. Учебные мероприятия проводились на более чем 50 военных и промышленных учебных объектах по всей стране, что отражает широкую и модульную структуру учебного плана.

Читайте также: Украинские военные инструкторы помогут Германии подготовить армию к возможному нападению России, – командующий сухопутными войсками Фройдинг

Спектр подготовки

Спектр подготовки охватывал базовые военные дисциплины во всех операционных доменах, в частности:

общевоенную подготовку,

огневую подготовку,

тактическое планирование,

медицинскую подготовку,

защиту от оружия массового поражения (РХБЗ),

разминирование,

логистику и

связь.

Кроме того, специализированные форматы обучения, а также подготовка штабных офицеров укрепляли лидерские качества, способности по управлению и оперативному планированию.

Все виды Вооруженных сил Германии (Бундесвер) выделяли личный состав и специалистов при поддержке высокомотивированных многонациональных инструкторов.

Читайте также: Более 62 тыс. военных ВСУ прошли подготовку в Великобритании, - Минобороны

Многонациональное командование

Многонациональное командование специальной подготовки продолжало функционировать как многонациональный штаб. Из примерно 100 штатных должностей около трети заполнены личным составом из 13 стран-партнеров, что подчеркивает коллективную европейскую приверженность делу поддержки Украины.

Многонациональное командование специальной подготовки демонстрирует свою способность обеспечивать гибкую, устойчивую и оперативно актуальную подготовку в поддержку Украины, непрерывно адаптируясь к динамичной обстановке в сфере безопасности.