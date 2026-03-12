В ВСУ подготовили тренеров по предотвращению самоубийств среди военных
В Вооруженных силах Украины провели специализированный тренинг по подготовке хейткиперов - специалистов, которые будут помогать выявлять риски суицидального поведения и оказывать психологическую поддержку военнослужащим.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В Генштабе рассказали, что целью мероприятия стала подготовка тренеров по предотвращению самоубийств, которые впоследствии будут распространять современные подходы к психологической поддержке в военных коллективах.
Организатором тренинга выступило Главное управление психологической поддержки персонала Вооруженных сил Украины. Проведение обучения обеспечило Центр психического здоровья Национального университета "Киево-Могилянская академия".
К участию также присоединились военные психологи из разных видов и отдельных родов войск ВСУ.
В Генеральном штабе подчеркнули, что такие мероприятия являются важной частью системной работы по сохранению психического здоровья военнослужащих.
Ожидается, что подготовленные тренеры помогут военным коллективам быстрее выявлять признаки кризисных состояний, поддерживать побратимов и предотвращать трагические случаи.
Ранее в Вооруженных силах Украины завершился третий учебный цикл проекта психологической поддержки в рамках Комплексного пакета помощи НАТО. В рамках этой программы профессиональную помощь получили около 1100 военнослужащих.
а Лубінець каже, що є.
Зайнятися є чим, проблем дофігіща, і подій, пов'язаних з цими проблемами - але ці тилові "психОЛУХИ" навіть слів таких не знають.
***********
Почну згадувати та писати - вийде лонгрід. То вже краще після війни в мемуарах.
Якщо в двох словах - вчіть не чіпати те, чого самі не клали.
Вчіть не лазити руцями до збитих ефпівішок.
Вчіть не заїжджати колесами на обочину доріг на звільнених територіях.
Вчіть дивитися під ніжки....
Там капєц скільки всього треба вчити - і то, завжди наступаємо на граблі.