В ВСУ подготовили тренеров по предотвращению самоубийств среди военных

В Вооруженных силах Украины провели специализированный тренинг по подготовке хейткиперов - специалистов, которые будут помогать выявлять риски суицидального поведения и оказывать психологическую поддержку военнослужащим.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе рассказали, что целью мероприятия стала подготовка тренеров по предотвращению самоубийств, которые впоследствии будут распространять современные подходы к психологической поддержке в военных коллективах.

Организатором тренинга выступило Главное управление психологической поддержки персонала Вооруженных сил Украины. Проведение обучения обеспечило Центр психического здоровья Национального университета "Киево-Могилянская академия".

К участию также присоединились военные психологи из разных видов и отдельных родов войск ВСУ.

В Генеральном штабе подчеркнули, что такие мероприятия являются важной частью системной работы по сохранению психического здоровья военнослужащих.

Ожидается, что подготовленные тренеры помогут военным коллективам быстрее выявлять признаки кризисных состояний, поддерживать побратимов и предотвращать трагические случаи.

Ранее в Вооруженных силах Украины завершился третий учебный цикл проекта психологической поддержки в рамках Комплексного пакета помощи НАТО. В рамках этой программы профессиональную помощь получили около 1100 военнослужащих.

