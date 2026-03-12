РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8256 посетителей онлайн
Новости Психологическая поддержка военных
780 21

В ВСУ подготовили тренеров по предотвращению самоубийств среди военных

Военный психолог

В Вооруженных силах Украины провели специализированный тренинг по подготовке хейткиперов - специалистов, которые будут помогать выявлять риски суицидального поведения и оказывать психологическую поддержку военнослужащим.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Генштабе рассказали, что целью мероприятия стала подготовка тренеров по предотвращению самоубийств, которые впоследствии будут распространять современные подходы к психологической поддержке в военных коллективах.

Организатором тренинга выступило Главное управление психологической поддержки персонала Вооруженных сил Украины. Проведение обучения обеспечило Центр психического здоровья Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Читайте: Минобороны вводит систему сохранения психического здоровья военных по стандартам НАТО

К участию также присоединились военные психологи из разных видов и отдельных родов войск ВСУ.

В Генеральном штабе подчеркнули, что такие мероприятия являются важной частью системной работы по сохранению психического здоровья военнослужащих.

Читайте также: К психологическому восстановлению военных будут привлекать гражданских психологов, - Минобороны

Ожидается, что подготовленные тренеры помогут военным коллективам быстрее выявлять признаки кризисных состояний, поддерживать побратимов и предотвращать трагические случаи.

Ранее в Вооруженных силах Украины завершился третий учебный цикл проекта психологической поддержки в рамках Комплексного пакета помощи НАТО. В рамках этой программы профессиональную помощь получили около 1100 военнослужащих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ВСУ завершили третий цикл этапа проекта по психологической поддержке военных, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Автор: 

психологи (34) самоубийство (178) военные учения (345) поддержка (248) ВСУ (3796)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Психологічна підтримка починається з вилову на вулиці.
показать весь комментарий
12.03.2026 17:46 Ответить
+2
А нема часом тренерів з запобігання долбоїбізму в ЗСУ і не тільки
показать весь комментарий
12.03.2026 17:45 Ответить
+1
Тиловим тупо нефіг чим займатися.
Зайнятися є чим, проблем дофігіща, і подій, пов'язаних з цими проблемами - але ці тилові "психОЛУХИ" навіть слів таких не знають.
***********
Почну згадувати та писати - вийде лонгрід. То вже краще після війни в мемуарах.
Якщо в двох словах - вчіть не чіпати те, чого самі не клали.
Вчіть не лазити руцями до збитих ефпівішок.
Вчіть не заїжджати колесами на обочину доріг на звільнених територіях.
Вчіть дивитися під ніжки....
Там капєц скільки всього треба вчити - і то, завжди наступаємо на граблі.
показать весь комментарий
12.03.2026 17:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А нема часом тренерів з запобігання долбоїбізму в ЗСУ і не тільки
показать весь комментарий
12.03.2026 17:45 Ответить
Психологічна підтримка починається з вилову на вулиці.
показать весь комментарий
12.03.2026 17:46 Ответить
Кацапчик, ти тут з 10-го березня цього року. Тобто, рюзкє підсвинок недосвідчений.
показать весь комментарий
12.03.2026 17:52 Ответить
А в тебе розуму тільки подивитись реєстрацію ?Тубі сам знаєш куди.
показать весь комментарий
12.03.2026 17:54 Ответить
Кацапосвині не знають, що слово "тобі", пишеться через "О", а не через "У".
показать весь комментарий
12.03.2026 18:00 Ответить
твоя писанина рівня шкіла
показать весь комментарий
12.03.2026 18:05 Ответить
чувак, так відлов людей є чи нема ?
показать весь комментарий
12.03.2026 18:19 Ответить
Прошу назвати час і місце, де мобілізація під час війни не була жорсткою репресивною машиною.
показать весь комментарий
12.03.2026 18:30 Ответить
Не зважай уваги ,вона в кожній темі рве смугастий бюстгальтер на собі як десантура тельняшку, це місцева безумна.
показать весь комментарий
12.03.2026 18:34 Ответить
тобто немає ніякого вилову ?

а Лубінець каже, що є.
показать весь комментарий
12.03.2026 17:55 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2026 18:20 Ответить
Тиловим тупо нефіг чим займатися.
Зайнятися є чим, проблем дофігіща, і подій, пов'язаних з цими проблемами - але ці тилові "психОЛУХИ" навіть слів таких не знають.
***********
Почну згадувати та писати - вийде лонгрід. То вже краще після війни в мемуарах.
Якщо в двох словах - вчіть не чіпати те, чого самі не клали.
Вчіть не лазити руцями до збитих ефпівішок.
Вчіть не заїжджати колесами на обочину доріг на звільнених територіях.
Вчіть дивитися під ніжки....
Там капєц скільки всього треба вчити - і то, завжди наступаємо на граблі.
показать весь комментарий
12.03.2026 17:50 Ответить
Замість того щоб впровадити розумні терміни служби в безкінечній війні, хоча б проіндексувати зарплати за 3 роки, зелена кліка за яку ніхто не хоче воювати (крім швондерів на диванах) далі знущається з людей. Але всьому є кінець.
показать весь комментарий
12.03.2026 17:52 Ответить
Столько людей которые получают деньги на халяву! Я пенсионер, мне своей пенсии хватает. Но начинаю переживать, деньги не наши!
показать весь комментарий
12.03.2026 17:54 Ответить
Хватить плодити в силах оборони дармоїдів і всякий,, нефункціонал,, сила в концентрації, армія має воювати
показать весь комментарий
12.03.2026 17:57 Ответить
Споконвік і всюди, самогубство на війні - це стандарт. І цього ніхто не змінить.
показать весь комментарий
12.03.2026 18:03 Ответить
Як ти вижив?
показать весь комментарий
12.03.2026 18:09 Ответить
Чотири роки на війні - ні разу не чув за подібне. Може я на якійсь іншій війні? З якимись іншими людьми, а?
показать весь комментарий
12.03.2026 18:13 Ответить
ага, а чувака з двома спробами самогубства, на обліку в психушці браве ВЛК визнає придатним... борітеся, поборете...
показать весь комментарий
12.03.2026 18:21 Ответить
І звісно ці "психотренери чи тренеропсихологи" будуть сидіти в тилах попивати чайок в теплому приміщенні і давати поради солдату який сидить в окопі?😂
показать весь комментарий
12.03.2026 18:35 Ответить
 
 