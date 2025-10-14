РУС
Минобороны вводит систему сохранения психического здоровья военных по стандартам НАТО

Министерство обороны Украины приказом от 08 октября 2025 года № 668/нм утвердило Основные принципы сохранения психического здоровья личного состава в системе Министерства обороны Украины и Операционный план мер по их реализации в 2025-2027 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны.

Принятие этого документа является важным шагом в создании комплексной системы заботы о психическом здоровье защитников Украины, которая соответствует международным стандартам и учитывает вызовы военного времени.

Реализация основных принципов до 2030 года предусматривает достижение 4 стратегических целей:

1. Формирование единой системы поддержки психического здоровья

  • Укомплектование структур психологической поддержки квалифицированными специалистами - до конца 2026 года планируется укомплектовать не менее 50% должностей, до конца 2027 года - 70% должностей военными психологами с соответствующим образованием
  • Создание отделений (кабинетов) восстановления ментального здоровья в учреждениях здравоохранения системы Минобороны для обеспечения доступности специализированной помощи
  • Запуск чата кризисной психологической помощи и онлайн-платформы психологической поддержки в "Армия+" до конца 2026 года
  • Привлечение гражданских психологов - создание Перечня поставщиков психологической помощи среди сертифицированных гражданских специалистов для расширения доступа к качественным услугам
  • Реинтеграция освобожденных из плена - обеспечение качественного проведения восстановительных (постизоляционных, реинтеграционных) мер для военнослужащих, вернувшихся из плена

2. Развитие системы подготовки и поддержки военных психологов

  • Увеличение на 25% государственного заказа на подготовку военных психологов в 2026 году
  • Обучение по международным стандартам - проведение курсов EMDR при поддержке НАТО для 50 специалистов
  • Подготовка супервизоров, на которых будет возлагаться профессиональная поддержка и повышение квалификации военных психологов
  • Дополнительное обучение военных врачей по программе Всемирной организации здравоохранения mhGAP (Руководство по вмешательствам при психических расстройствах на первичном уровне помощи)
  • Введение новых должностей - введение должностей психотерапевтов и клинических психологов в учреждениях здравоохранения системы Минобороны

3. Профилактика психических расстройств

  • Разработка межведомственной программы предотвращения суицидов среди военнослужащих и ветеранов
  • Обучение инструкторов по предотвращению суицидального поведения по методике "Тренинга гейткиперов"
  • Запуск онлайн-тренинга по взаимопомощи при сложных жизненных ситуациях в приложении "Армия+" до 2026 года
  • Повышение психологической устойчивости - разработка и внедрение программ обучения инструкторов тренинга психологической устойчивости
  • Раннее выявление расстройств - разработка инструкции по выявлению расстройств психики у военнослужащих и оказания им своевременной помощи

4. Научно-методическое обеспечение и мониторинг

  • Разработка новых методик оценки качества предоставления психологических услуг и социально-психологического климата в подразделениях
  • Обновление протоколов оказания психологической помощи военнослужащим в соответствии со стандартами НАТО и доказательных практик

Как отмечается, основные принципы будут реализовываться в два этапа: 2025-2027 годы и 2028-2030 годы. Финансирование будет осуществляться за счет государственного бюджета в рамках программ Министерства обороны Украины с привлечением международной технической помощи.

Документ разработан Управлением психологического обеспечения во исполнение Закона Украины "О системе охраны психического здоровья в Украине" и с учетом стандартов НАТО.

з військовим підрозділом буде їздити цивільний бар з повіями?
14.10.2025 14:39 Ответить
Все простіше. "Поїзд стой. Раз. Два."
14.10.2025 14:50 Ответить
"Повії" під програму вже призначені... Усі маютьУБД і безсоромно пилять бюджет...
14.10.2025 15:43 Ответить
Бла бла бла, пиляємо бюджет...
14.10.2025 14:44 Ответить
Ну і плюс скільки ще можна потрібних забронювати....
14.10.2025 14:45 Ответить
Що сказали б солдати НАТО, якби командування замість відпустки з родиною, запропонувало б їм грошову компенсацію? З перспективою загинути так і не побачившись з рідними?
Зєб*яді насправді вважають, що, кіздьож з психологом замінить побачення з рідними?
14.10.2025 14:46 Ответить
Нагальне питання,фахівців обмаль,а ті хто розібрався в протоколах НАТО одиниці.
14.10.2025 14:56 Ответить
 
 