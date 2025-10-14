Минобороны вводит систему сохранения психического здоровья военных по стандартам НАТО

Министерство обороны Украины приказом от 08 октября 2025 года № 668/нм утвердило Основные принципы сохранения психического здоровья личного состава в системе Министерства обороны Украины и Операционный план мер по их реализации в 2025-2027 годах.

Принятие этого документа является важным шагом в создании комплексной системы заботы о психическом здоровье защитников Украины, которая соответствует международным стандартам и учитывает вызовы военного времени.

Реализация основных принципов до 2030 года предусматривает достижение 4 стратегических целей:

1. Формирование единой системы поддержки психического здоровья

Укомплектование структур психологической поддержки квалифицированными специалистами - до конца 2026 года планируется укомплектовать не менее 50% должностей, до конца 2027 года - 70% должностей военными психологами с соответствующим образованием

- до конца 2026 года планируется укомплектовать не менее 50% должностей, до конца 2027 года - 70% должностей военными психологами с соответствующим образованием Создание отделений (кабинетов) восстановления ментального здоровья в учреждениях здравоохранения системы Минобороны для обеспечения доступности специализированной помощи

в учреждениях здравоохранения системы Минобороны для обеспечения доступности специализированной помощи Запуск чата кризисной психологической помощи и онлайн-платформы психологической поддержки в "Армия+" до конца 2026 года

психологической поддержки в "Армия+" до конца 2026 года Привлечение гражданских психологов - создание Перечня поставщиков психологической помощи среди сертифицированных гражданских специалистов для расширения доступа к качественным услугам

- создание Перечня поставщиков психологической помощи среди сертифицированных гражданских специалистов для расширения доступа к качественным услугам Реинтеграция освобожденных из плена - обеспечение качественного проведения восстановительных (постизоляционных, реинтеграционных) мер для военнослужащих, вернувшихся из плена

2. Развитие системы подготовки и поддержки военных психологов

Увеличение на 25% государственного заказа на подготовку военных психологов в 2026 году

на подготовку военных психологов в 2026 году Обучение по международным стандартам - проведение курсов EMDR при поддержке НАТО для 50 специалистов

- проведение курсов EMDR при поддержке НАТО для 50 специалистов Подготовка супервизоров , на которых будет возлагаться профессиональная поддержка и повышение квалификации военных психологов

, на которых будет возлагаться профессиональная поддержка и повышение квалификации военных психологов Дополнительное обучение военных врачей по программе Всемирной организации здравоохранения mhGAP (Руководство по вмешательствам при психических расстройствах на первичном уровне помощи)

по программе Всемирной организации здравоохранения mhGAP (Руководство по вмешательствам при психических расстройствах на первичном уровне помощи) Введение новых должностей - введение должностей психотерапевтов и клинических психологов в учреждениях здравоохранения системы Минобороны

3. Профилактика психических расстройств

Разработка межведомственной программы предотвращения суицидов среди военнослужащих и ветеранов

среди военнослужащих и ветеранов Обучение инструкторов по предотвращению суицидального поведения по методике "Тренинга гейткиперов"

по методике "Тренинга гейткиперов" Запуск онлайн-тренинга по взаимопомощи при сложных жизненных ситуациях в приложении "Армия+" до 2026 года

при сложных жизненных ситуациях в приложении "Армия+" до 2026 года Повышение психологической устойчивости - разработка и внедрение программ обучения инструкторов тренинга психологической устойчивости

- разработка и внедрение программ обучения инструкторов тренинга психологической устойчивости Раннее выявление расстройств - разработка инструкции по выявлению расстройств психики у военнослужащих и оказания им своевременной помощи

4. Научно-методическое обеспечение и мониторинг

Разработка новых методик оценки качества предоставления психологических услуг и социально-психологического климата в подразделениях

оценки качества предоставления психологических услуг и социально-психологического климата в подразделениях Обновление протоколов оказания психологической помощи военнослужащим в соответствии со стандартами НАТО и доказательных практик

Как отмечается, основные принципы будут реализовываться в два этапа: 2025-2027 годы и 2028-2030 годы. Финансирование будет осуществляться за счет государственного бюджета в рамках программ Министерства обороны Украины с привлечением международной технической помощи.

Документ разработан Управлением психологического обеспечения во исполнение Закона Украины "О системе охраны психического здоровья в Украине" и с учетом стандартов НАТО.