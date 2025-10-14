Минобороны вводит систему сохранения психического здоровья военных по стандартам НАТО
Министерство обороны Украины приказом от 08 октября 2025 года № 668/нм утвердило Основные принципы сохранения психического здоровья личного состава в системе Министерства обороны Украины и Операционный план мер по их реализации в 2025-2027 годах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ
Принятие этого документа является важным шагом в создании комплексной системы заботы о психическом здоровье защитников Украины, которая соответствует международным стандартам и учитывает вызовы военного времени.
Реализация основных принципов до 2030 года предусматривает достижение 4 стратегических целей:
1. Формирование единой системы поддержки психического здоровья
- Укомплектование структур психологической поддержки квалифицированными специалистами - до конца 2026 года планируется укомплектовать не менее 50% должностей, до конца 2027 года - 70% должностей военными психологами с соответствующим образованием
- Создание отделений (кабинетов) восстановления ментального здоровья в учреждениях здравоохранения системы Минобороны для обеспечения доступности специализированной помощи
- Запуск чата кризисной психологической помощи и онлайн-платформы психологической поддержки в "Армия+" до конца 2026 года
- Привлечение гражданских психологов - создание Перечня поставщиков психологической помощи среди сертифицированных гражданских специалистов для расширения доступа к качественным услугам
- Реинтеграция освобожденных из плена - обеспечение качественного проведения восстановительных (постизоляционных, реинтеграционных) мер для военнослужащих, вернувшихся из плена
2. Развитие системы подготовки и поддержки военных психологов
- Увеличение на 25% государственного заказа на подготовку военных психологов в 2026 году
- Обучение по международным стандартам - проведение курсов EMDR при поддержке НАТО для 50 специалистов
- Подготовка супервизоров, на которых будет возлагаться профессиональная поддержка и повышение квалификации военных психологов
- Дополнительное обучение военных врачей по программе Всемирной организации здравоохранения mhGAP (Руководство по вмешательствам при психических расстройствах на первичном уровне помощи)
- Введение новых должностей - введение должностей психотерапевтов и клинических психологов в учреждениях здравоохранения системы Минобороны
3. Профилактика психических расстройств
- Разработка межведомственной программы предотвращения суицидов среди военнослужащих и ветеранов
- Обучение инструкторов по предотвращению суицидального поведения по методике "Тренинга гейткиперов"
- Запуск онлайн-тренинга по взаимопомощи при сложных жизненных ситуациях в приложении "Армия+" до 2026 года
- Повышение психологической устойчивости - разработка и внедрение программ обучения инструкторов тренинга психологической устойчивости
- Раннее выявление расстройств - разработка инструкции по выявлению расстройств психики у военнослужащих и оказания им своевременной помощи
4. Научно-методическое обеспечение и мониторинг
- Разработка новых методик оценки качества предоставления психологических услуг и социально-психологического климата в подразделениях
- Обновление протоколов оказания психологической помощи военнослужащим в соответствии со стандартами НАТО и доказательных практик
Как отмечается, основные принципы будут реализовываться в два этапа: 2025-2027 годы и 2028-2030 годы. Финансирование будет осуществляться за счет государственного бюджета в рамках программ Министерства обороны Украины с привлечением международной технической помощи.
Документ разработан Управлением психологического обеспечения во исполнение Закона Украины "О системе охраны психического здоровья в Украине" и с учетом стандартов НАТО.
