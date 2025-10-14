УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9270 відвідувачів онлайн
Новини Психологічна підтримка військових
443 6

Міноборони запроваджує систему збереження психічного здоров’я військових за стандартами НАТО

військовий,допомога,психолог,психологія

Міністерство оборони України наказом від 08 жовтня 2025 року № 668/нм затвердило Основні засади збереження психічного здоров'я особового складу в системі Міністерства оборони України та Операційний план заходів з їх реалізації у 2025‒2027 роках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони.

Прийняття цього документа є важливим кроком у створенні комплексної системи турботи про психічне здоров'я захисників України, яка відповідає міжнародним стандартам та враховує виклики воєнного часу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До психологічного відновлення військових залучатимуть цивільних психологів, - Міноборони

Реалізація основних засад до 2030 року передбачає досягнення 4 стратегічних цілей:

1. Формування єдиної системи підтримки психічного здоров'я

  • Укомплектування структур психологічної підтримки кваліфікованими фахівцями – до кінця 2026 року планується укомплектувати не менше 50% посад, до кінця 2027 року – 70% посад військовими психологами з відповідною освітою
  • Створення відділень (кабінетів) відновлення ментального здоров'я в закладах охорони здоров'я системи Міноборони для забезпечення доступності спеціалізованої допомоги
  • Запуск чату кризової психологічної допомоги та онлайн-платформи психологічної підтримки у "Армія+" до кінця 2026 року
  • Залучення цивільних психологів – створення Переліку надавачів психологічної допомоги з-поміж сертифікованих цивільних фахівців для розширення доступу до якісних послуг
  • Реінтеграція звільнених з полону – забезпечення якісного проведення відновлювальних (постізоляційних, реінтеграційних) заходів для військовослужбовців, які повернулися з полону

2. Розвиток системи підготовки та підтримки військових психологів

  • Збільшення на 25% державного замовлення на підготовку військових психологів у 2026 році
  • Навчання за міжнародними стандартами – проведення курсів EMDR за підтримки НАТО для 50 фахівців
  • Підготовка супервізорів, на яких покладатиметься професійна підтримка та підвищення кваліфікації військових психологів
  • Додаткове навчання військових лікарів за програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я mhGAP (Керівництво з втручань при психічних розладах на первинному рівні допомоги)
  • Введення нових посад – запровадження посад психотерапевтів та клінічних психологів у закладах охорони здоров'я системи Міноборони

Читайте: Міноборони створює реєстр кваліфікованих фахівців із психологічної підтримки військових

3. Профілактика психічних розладів

  • Розробка міжвідомчої програми запобігання суїцидам серед військовослужбовців та ветеранів
  • Навчання інструкторів з запобігання суїцидальній поведінці за методикою "Тренінгу гейткіперів"
  • Запуск онлайн-тренінгу з взаємодопомоги при складних життєвих ситуаціях в додатку "Армія+" до 2026 року
  • Підвищення психологічної стійкості – розробка та впровадження програм навчання інструкторів тренінгу психологічної стійкості
  • Раннє виявлення розладів – розробка інструкції щодо виявлення розладів психіки у військовослужбовців та надання їм своєчасної допомоги

4. Науково-методичне забезпечення та моніторинг

  • Розробка нових методик оцінки якості надання психологічних послуг та соціально-психологічного клімату у підрозділах
  • Оновлення протоколів надання психологічної допомоги військовослужбовцям відповідно до стандартів НАТО та доказових практик

Як зазначається, основні засади реалізовуватимуться у два етапи: 2025–2027 роки та 2028–2030 роки. Фінансування здійснюватиметься коштом державного бюджету у межах програм Міністерства оборони України із залученням міжнародної технічної допомоги.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Документ розроблено Управлінням психологічного забезпечення на виконання Закону України "Про систему охорони психічного здоров'я в Україні" та з урахуванням стандартів НАТО.

Автор: 

Міноборони (7715) психологи (89) психіка (38) ЗСУ (8013)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
з військовим підрозділом буде їздити цивільний бар з повіями?
показати весь коментар
14.10.2025 14:39 Відповісти
Все простіше. "Поїзд стой. Раз. Два."
показати весь коментар
14.10.2025 14:50 Відповісти
Бла бла бла, пиляємо бюджет...
показати весь коментар
14.10.2025 14:44 Відповісти
Ну і плюс скільки ще можна потрібних забронювати....
показати весь коментар
14.10.2025 14:45 Відповісти
Що сказали б солдати НАТО, якби командування замість відпустки з родиною, запропонувало б їм грошову компенсацію? З перспективою загинути так і не побачившись з рідними?
Зєб*яді насправді вважають, що, кіздьож з психологом замінить побачення з рідними?
показати весь коментар
14.10.2025 14:46 Відповісти
Нагальне питання,фахівців обмаль,а ті хто розібрався в протоколах НАТО одиниці.
показати весь коментар
14.10.2025 14:56 Відповісти
 
 