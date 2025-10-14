Міноборони запроваджує систему збереження психічного здоров’я військових за стандартами НАТО

Міністерство оборони України наказом від 08 жовтня 2025 року № 668/нм затвердило Основні засади збереження психічного здоров'я особового складу в системі Міністерства оборони України та Операційний план заходів з їх реалізації у 2025‒2027 роках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони.

Прийняття цього документа є важливим кроком у створенні комплексної системи турботи про психічне здоров'я захисників України, яка відповідає міжнародним стандартам та враховує виклики воєнного часу.

Реалізація основних засад до 2030 року передбачає досягнення 4 стратегічних цілей:

1. Формування єдиної системи підтримки психічного здоров'я

Укомплектування структур психологічної підтримки кваліфікованими фахівцями – до кінця 2026 року планується укомплектувати не менше 50% посад, до кінця 2027 року – 70% посад військовими психологами з відповідною освітою

– до кінця 2026 року планується укомплектувати не менше 50% посад, до кінця 2027 року – 70% посад військовими психологами з відповідною освітою Створення відділень (кабінетів) відновлення ментального здоров'я в закладах охорони здоров'я системи Міноборони для забезпечення доступності спеціалізованої допомоги

в закладах охорони здоров'я системи Міноборони для забезпечення доступності спеціалізованої допомоги Запуск чату кризової психологічної допомоги та онлайн-платформи психологічної підтримки у "Армія+" до кінця 2026 року

психологічної підтримки у "Армія+" до кінця 2026 року Залучення цивільних психологів – створення Переліку надавачів психологічної допомоги з-поміж сертифікованих цивільних фахівців для розширення доступу до якісних послуг

– створення Переліку надавачів психологічної допомоги з-поміж сертифікованих цивільних фахівців для розширення доступу до якісних послуг Реінтеграція звільнених з полону – забезпечення якісного проведення відновлювальних (постізоляційних, реінтеграційних) заходів для військовослужбовців, які повернулися з полону

2. Розвиток системи підготовки та підтримки військових психологів

Збільшення на 25% державного замовлення на підготовку військових психологів у 2026 році

на підготовку військових психологів у 2026 році Навчання за міжнародними стандартами – проведення курсів EMDR за підтримки НАТО для 50 фахівців

– проведення курсів EMDR за підтримки НАТО для 50 фахівців Підготовка супервізорів , на яких покладатиметься професійна підтримка та підвищення кваліфікації військових психологів

, на яких покладатиметься професійна підтримка та підвищення кваліфікації військових психологів Додаткове навчання військових лікарів за програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я mhGAP (Керівництво з втручань при психічних розладах на первинному рівні допомоги)

за програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я mhGAP (Керівництво з втручань при психічних розладах на первинному рівні допомоги) Введення нових посад – запровадження посад психотерапевтів та клінічних психологів у закладах охорони здоров'я системи Міноборони

3. Профілактика психічних розладів

Розробка міжвідомчої програми запобігання суїцидам серед військовослужбовців та ветеранів

серед військовослужбовців та ветеранів Навчання інструкторів з запобігання суїцидальній поведінці за методикою "Тренінгу гейткіперів"

за методикою "Тренінгу гейткіперів" Запуск онлайн-тренінгу з взаємодопомоги при складних життєвих ситуаціях в додатку "Армія+" до 2026 року

при складних життєвих ситуаціях в додатку "Армія+" до 2026 року Підвищення психологічної стійкості – розробка та впровадження програм навчання інструкторів тренінгу психологічної стійкості

– розробка та впровадження програм навчання інструкторів тренінгу психологічної стійкості Раннє виявлення розладів – розробка інструкції щодо виявлення розладів психіки у військовослужбовців та надання їм своєчасної допомоги

4. Науково-методичне забезпечення та моніторинг

Розробка нових методик оцінки якості надання психологічних послуг та соціально-психологічного клімату у підрозділах

оцінки якості надання психологічних послуг та соціально-психологічного клімату у підрозділах Оновлення протоколів надання психологічної допомоги військовослужбовцям відповідно до стандартів НАТО та доказових практик

Як зазначається, основні засади реалізовуватимуться у два етапи: 2025–2027 роки та 2028–2030 роки. Фінансування здійснюватиметься коштом державного бюджету у межах програм Міністерства оборони України із залученням міжнародної технічної допомоги.

Документ розроблено Управлінням психологічного забезпечення на виконання Закону України "Про систему охорони психічного здоров'я в Україні" та з урахуванням стандартів НАТО.