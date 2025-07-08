До психологічного відновлення військових залучатимуть цивільних психологів, - Міноборони

Триває активна робота над створенням чіткої та ефективної системи психологічної підтримки для військовослужбовців. Міноборони підготувало нову модель підтримки.

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Начальник Управління психологічного забезпечення полковник Олег Мукан зазначив, що система підтримки здійснюється на п’ятьох рівнях та охоплює всі етапи військової служби – від першого дня до повернення в цивільне життя.

Як зазначається, система психологічної підтримки та відновлення включає:

Самодопомогу та підтримку "рівний-рівному" – коли побратими допомагають один одному. Допомогу в підрозділі (роті, батальйоні) – офіцерами психологічної підтримки персоналу. Відновлення на рівні бригади або полку (групи контролю бойового стресу та групи психологічного супроводу й відновлення) – в пункті психологічної допомоги. Професійну допомогу в тилу у спеціалізованих закладах Глибоке психологічне відновлення – у лікувальних установах поза районом бойових дій.

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Для того, щоб система працювала повноцінно, Управління психологічного забезпечення Міноборони також підготувало проєкт наказу "Про затвердження Порядку надання психологічної допомоги військовослужбовцям у системі Міністерства оборони України".

Документ стане дорожньою картою для фахівців, які працюють з військовими, та допоможе нашим захисникам швидше повертатися до емоційної рівноваги. Зокрема, реалізація проєкту дозволить психологічним службам у військових частинах набути суб’єктності та повноважень в єдиній багаторівневій системі психологічної підтримки. Це зміцнить їхню спроможність працювати в умовах війни та зменшить навантаження на медичну систему.

Крім того, документ унормовує питання організації психологічної допомоги військовослужбовцям з урахуванням стандартів НАТО та досвіду, який отримали психологічні служби ЗСУ під час війни.

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Так, проєкт чітко визначає:

які сили та засоби можуть бути задіяні для надання психологічної допомоги;

алгоритм залучення цивільних психологів;

залучення ресурсу Міністерства у справах ветеранів;

визначення видів психологічної допомоги та її практична реалізація.

"Психологічна підтримка має відбуватися не лише після бойових дій, а й на етапі, коли травма не закріпилася. Тому військові психологи вже сьогодні активно працюють в підрозділах, проводячи превентивну роботу та допомагаючи при перших ознаках у кризових ситуаціях. Це дозволяє зменшити ризик розвитку ПТСР та своєчасно підтримати тих, хто пережив психотравмуючу подію", – додав Мукан.

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