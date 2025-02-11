В Україні впроваджують програму безоплатної психологічної допомоги для ветеранів, - Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів України впроваджує програму надання безоплатної психологічної допомоги ветеранам війни, членам їхніх сімей та родинам полеглих Захисників і Захисниць.

Про це повідомляє Мінветеранів, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, програма передбачає трирівневу систему допомоги, яка охоплює соціально-психологічну підтримку, спеціалізовану психологічну допомогу та комплексну медико-психологічну реабілітацію.

Мінветеранів відшкодовуватиме вартість наданих послуг спеціалізованим закладам різних форм власності та фізичним особам-підприємцям. Також збільшено розмір відшкодування у три і більше разів - залежно від досвіду роботи, спеціалізації та сертифікації, наукових ступенів та звань фахівців тощо.

Тож детально розповідаємо, як стати надавачем послуг із психологічної допомоги для ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Також у Мінветеранів розповіли про кваліфікаційні вимоги до фахівців:

Вища освіта за спеціальностями "Психологія", "Медична психологія" або "Медицина" (спеціалізація з психотерапії, психіатрії тощо).

Досвід практичної роботи: від 1 року у сфері охорони здоров'я / 2 роки за фахом.

Проходження професійного навчання або атестації за останні 2 роки.

Для психотерапії ПТСР та інших розладів – наявність додаткової сертифікації за міжнародно визнаними методами (CBT, EMDR, IFS тощо).

Супервізія та інтервізія – обов’язкові умови для роботи.

Також зазначається, що послуги можуть надаватися стаціонарно та/або амбулаторно, та/або дистанційно.