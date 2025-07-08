К психологической реабилитации военных будут привлекать гражданских психологов, - Минобороны

Продолжается активная работа над созданием четкой и эффективной системы психологической поддержки для военнослужащих. Минобороны подготовило новую модель поддержки.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Начальник Управления психологического обеспечения полковник Олег Мукан отметил, что система поддержки осуществляется на пяти уровнях и охватывает все этапы военной службы - от первого дня до возвращения в гражданскую жизнь.

Как отмечается, система психологической поддержки и восстановления включает:

Самопомощь и поддержку "равный-равному" - когда побратимы помогают друг другу. Помощь в подразделении (роте, батальоне) - офицерами психологической поддержки персонала. Восстановление на уровне бригады или полка (группы контроля боевого стресса и группы психологического сопровождения и восстановления) - в пункте психологической помощи. Профессиональную помощь в тылу в специализированных учреждениях Глубокое психологическое восстановление - в лечебных учреждениях вне района боевых действий.

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Для того, чтобы система работала полноценно, Управление психологического обеспечения Минобороны также подготовило проект приказа "Об утверждении Порядка оказания психологической помощи военнослужащим в системе Министерства обороны Украины".

Документ станет дорожной картой для специалистов, работающих с военными, и поможет нашим защитникам быстрее возвращаться к эмоциональному равновесию. В частности, реализация проекта позволит психологическим службам в воинских частях приобрести субъектность и полномочия в единой многоуровневой системе психологической поддержки. Это укрепит их способность работать в условиях войны и уменьшит нагрузку на медицинскую систему.

Кроме того, документ нормирует вопросы организации психологической помощи военнослужащим с учетом стандартов НАТО и опыта, который получили психологические службы ВСУ во время войны.

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Так, проект четко определяет:

какие силы и средства могут быть задействованы для оказания психологической помощи;

алгоритм привлечения гражданских психологов;

привлечение ресурса Министерства по делам ветеранов;

определение видов психологической помощи и ее практическая реализация.

"Психологическая поддержка должна происходить не только после боевых действий, но и на этапе, когда травма не закрепилась. Поэтому военные психологи уже сегодня активно работают в подразделениях, проводя превентивную работу и помогая при первых признаках в кризисных ситуациях. Это позволяет уменьшить риск развития ПТСР и своевременно поддержать тех, кто пережил психотравмирующее событие", - добавил Мукан.

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