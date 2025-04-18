Первый ментальный центр для военных создадут на базе бывшего элитного комплекса под Киевом, - Минобороны

Бывший закрытый охотничье-рыболовный клуб на Киевщине превратят в первый ментальный центр здоровья для военнослужащих. Ранее этот земельный участок вместе с недвижимостью был возвращен в собственность государства после длительных судебных процессов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, объект, который долгое время оставался недоступным для общества и использовался для отдыха политиков, бизнесменов и чиновников, отныне будет служить тем, кто защищает страну. Комплекс закреплен за Национальным военно-медицинским клиническим центром "Главный военный клинический госпиталь".

В Минобороны рассказали, что новый центр будет специализироваться на лечении посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), депрессивных и тревожных состояний, будет способствовать социальной адаптации ветеранов и сочетать физическую и психологическую реабилитацию.

Также читайте: В Украине создадут четыре межрегиональных реабилитационных центра для военных, - Минобороны

Для запуска центра необходимо провести масштабную реконструкцию помещений, которые длительное время находились в запущенном состоянии, а также привлечь квалифицированных специалистов - психологов, психиатров, реабилитологов и медицинских работников.

Земельный участок вместе с недвижимостью был незаконно выведен из государственной собственности, владельцами объекта в разное время становились приближенные к власти лица. После ряда судебных процессов 15 апреля 2025 года Верховный Суд окончательно утвердил решение о возвращении имущества государству и передаче его в ведение Министерства обороны.

Также смотрите: Только 14% украинских ветеранов имеют высокую выраженность симптомов ПТСР и депрессии, - исследование. ФОТОрепортаж

"Проект создания центра - важный шаг в обеспечении системной помощи тысячам военнослужащих, которые возвращаются с фронта с психологическими травмами", - добавили в Минобороны.