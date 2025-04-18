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Новости Психологическая поддержка военных
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Первый ментальный центр для военных создадут на базе бывшего элитного комплекса под Киевом, - Минобороны

Ментальный центр для военных

Бывший закрытый охотничье-рыболовный клуб на Киевщине превратят в первый ментальный центр здоровья для военнослужащих. Ранее этот земельный участок вместе с недвижимостью был возвращен в собственность государства после длительных судебных процессов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, объект, который долгое время оставался недоступным для общества и использовался для отдыха политиков, бизнесменов и чиновников, отныне будет служить тем, кто защищает страну. Комплекс закреплен за Национальным военно-медицинским клиническим центром "Главный военный клинический госпиталь".

В Минобороны рассказали, что новый центр будет специализироваться на лечении посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), депрессивных и тревожных состояний, будет способствовать социальной адаптации ветеранов и сочетать физическую и психологическую реабилитацию.

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Для запуска центра необходимо провести масштабную реконструкцию помещений, которые длительное время находились в запущенном состоянии, а также привлечь квалифицированных специалистов - психологов, психиатров, реабилитологов и медицинских работников.

Земельный участок вместе с недвижимостью был незаконно выведен из государственной собственности, владельцами объекта в разное время становились приближенные к власти лица. После ряда судебных процессов 15 апреля 2025 года Верховный Суд окончательно утвердил решение о возвращении имущества государству и передаче его в ведение Министерства обороны.

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"Проект создания центра - важный шаг в обеспечении системной помощи тысячам военнослужащих, которые возвращаются с фронта с психологическими травмами", - добавили в Минобороны.

Автор: 

Минобороны (9329) военнослужащие (6137) реабилитация (348)


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Знову гроші пиляють на якійсь х@йні в той час як немічних поранених списують поза штат з 800грн. на місяць.
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18.04.2025 16:14 Ответить
А ну розкажи, коли та як пораненим починають платити 800 грн.
В деталях.
Ти ж знаєш, інакше б не писав, вірно?
Давай!
Інакше за базар не відповідаєш.
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18.04.2025 16:28 Ответить
Андрюша...йди лісом. З тобою вступати в діалог - то це краще з власним псом побалакати. Чи ти думаєш я не пам'ятаю яке ти дерев'яне...
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18.04.2025 16:56 Ответить
А хонку шапкокрада усрались 11 лет спустя!? Или сынку стоматологу берегут!?
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18.04.2025 16:40 Ответить
 
 