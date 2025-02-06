Лишь 14% украинских ветеранов имеют высокую выраженность симптомов ПТСР и депрессии, - исследование. ФОТОРЕПОРТАЖ

Основательница ОО "ДОЛАДУ" Кристина Курганская в ответ на слова президента Польши Анджея Дуды о проблемах с преступностью у ветеранов показала реальные результаты психологической реабилитации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Основательница общественной организации "ДОЛАДУ", которая занимается социальной и психологической реабилитацией ветеранов, опубликовала данные психологических тестов украинских ветеранов. Это заявление стало ответом интервью президента Польши Андрея Дуды. Ведь, говоря с Financial Times, он отметил, что после войны Украину ждет всплеск преступности, которая может угрожать безопасности Европы и США. В качестве примера привел ветеранов Афганистана.

"Так вот уже после первичных тестов мы видим, что 32% - это пациенты легкой группы. То есть люди без ярких выражений посттравматических расстройств. 42% - это те, кто имеют симптомы умеренной выраженности, один или несколько симптомов ПТСР, или других расстройств адаптации. И только 14 процентов имеют высокую выраженность дистресса и симптомов ПТСР, депрессии и тому подобное. Но это результаты до терапии. После терапии результаты еще улучшаются: 60% тех, кто проходит курс, дополнительно улучшают свое состояние".

- говорит на странице организации DoLadu в Фейсбук Кристина Курганская, ссылаясь на работу психотерапевтов ДОЛАДУ в составе мультидисциплинарных комиссий в центре "Пуща-Водица" МВД Украины и Институте травматологии и ортопедии НАМН Украины в 2024 году.

Также Кристина Курганская объясняет ситуацию с ветеранами Афганистана.

"Наша команда ОО "ДОЛАДУ", а также десятки других организаций Украины ежедневно занимаются тем, чего после Афганистана не было - психологической реабилитацией ветеранов.

Во-первых, ветеранов Афганистана забыли. Вообще. Потому что во время ввода войск это был интернациональный долг, героизм и заголовки в прессе. А после - тишина. Мертвая. Их бросили на произвол судьбы.

А во-вторых, в СССР даже термина "ПТСР" не существовало как официального медицинского понятия. И мы не имеем никаких исследований и опросов того времени по реальному состоянию ветеранов".

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в интервью Financial Times предостерег, что возвращение украинских военных приведет к росту преступности.

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