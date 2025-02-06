РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12060 посетителей онлайн
Новости Фото
1 826 20

Лишь 14% украинских ветеранов имеют высокую выраженность симптомов ПТСР и депрессии, - исследование. ФОТОРЕПОРТАЖ

Основательница ОО "ДОЛАДУ" Кристина Курганская в ответ на слова президента Польши Анджея Дуды о проблемах с преступностью у ветеранов показала реальные результаты психологической реабилитации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Основательница общественной организации "ДОЛАДУ", которая занимается социальной и психологической реабилитацией ветеранов, опубликовала данные психологических тестов украинских ветеранов. Это заявление стало ответом интервью президента Польши Андрея Дуды. Ведь, говоря с Financial Times, он отметил, что после войны Украину ждет всплеск преступности, которая может угрожать безопасности Европы и США. В качестве примера привел ветеранов Афганистана.

"Так вот уже после первичных тестов мы видим, что 32% - это пациенты легкой группы. То есть люди без ярких выражений посттравматических расстройств. 42% - это те, кто имеют симптомы умеренной выраженности, один или несколько симптомов ПТСР, или других расстройств адаптации. И только 14 процентов имеют высокую выраженность дистресса и симптомов ПТСР, депрессии и тому подобное. Но это результаты до терапии. После терапии результаты еще улучшаются: 60% тех, кто проходит курс, дополнительно улучшают свое состояние".

- говорит на странице организации DoLadu в Фейсбук Кристина Курганская, ссылаясь на работу психотерапевтов ДОЛАДУ в составе мультидисциплинарных комиссий в центре "Пуща-Водица" МВД Украины и Институте травматологии и ортопедии НАМН Украины в 2024 году.

Реабілітація ветеранів на програмі Do Ladu CAMP

Также Кристина Курганская объясняет ситуацию с ветеранами Афганистана.

"Наша команда ОО "ДОЛАДУ", а также десятки других организаций Украины ежедневно занимаются тем, чего после Афганистана не было - психологической реабилитацией ветеранов.

Во-первых, ветеранов Афганистана забыли. Вообще. Потому что во время ввода войск это был интернациональный долг, героизм и заголовки в прессе. А после - тишина. Мертвая. Их бросили на произвол судьбы.

Реабілітація ветеранів на програмі Do Ladu CAMP

А во-вторых, в СССР даже термина "ПТСР" не существовало как официального медицинского понятия. И мы не имеем никаких исследований и опросов того времени по реальному состоянию ветеранов".

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в интервью Financial Times предостерег, что возвращение украинских военных приведет к росту преступности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины - Дуде: Украинские воины и ветераны не угроза, а фактор безопасности для Польши и всей Европы

Реабілітація ветеранів
Реабілітація ветеранів
Реабілітація ветеранів
Реабілітація ветеранів
Реабілітація ветеранів

Автор: 

ветераны (1119) Дуда Анджей (772) реабилитация (349) ПТСР (21)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Лише???
показать весь комментарий
06.02.2025 12:40 Ответить
+4
скажіть будь ласка, а ви частково ******** чи на всю голову?
хіба це Україна розв'язала та веде війну, що вона "дограється"?
показать весь комментарий
06.02.2025 13:11 Ответить
+3
Лише 14%.....може не мають?
показать весь комментарий
06.02.2025 12:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лише???
показать весь комментарий
06.02.2025 12:40 Ответить
Та невже? Ви діграєтесь до того що фильм "Рембо:Перша кров" стане гіркою реальністю в Україні.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:47 Ответить
скажіть будь ласка, а ви частково ******** чи на всю голову?
хіба це Україна розв'язала та веде війну, що вона "дограється"?
показать весь комментарий
06.02.2025 13:11 Ответить
Лише 14%.....може не мають?
показать весь комментарий
06.02.2025 12:54 Ответить
І всі вони в тцк мабуть.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:55 Ответить
тому, під страхом кримінальної відповідальності, заборонити продаж алкоголю людині у формі!!!
показать весь комментарий
06.02.2025 12:56 Ответить
ветеранам варто написати КОДЕКС ВЕТЕРАНА щоб суспільство не відштовхувало їх через неадекватну поведінку нечисленної меншости.
тоді буде простіше розбиратися з закладами які викидають ветеранів на вулицю бо будуть правила за якими можна легко встановити хто був правий раніше ніж наш найшвидший суд у світі (жарт) винесе вирок.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:02 Ответить
Мені здається потрібно відноситися до них як до звичайних людей. Без фальшивого співчуття чи відрази. І тоді все повинно бути в порядку.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:19 Ответить
Не знаю, що таке ПТСР. Цю абревіатуру придумали цивільні психологи, щоб сидіти на грантовому баблі.
Бачив додіків, яких евакуйовували, а в Ф100 писали "гостра реакція на стрес". Так вони зазвичай й так усі інфантільні психи. Смерть на 5 хвилин за пивом відпустила, а тут зненацька бусифікували та на фронт відправили.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:08 Ответить
То направте когось на вул.Манюха 2 кв.6,Івано -Франківськ.Там мій брат Петро,після демобілізації,внаслідок двох контузій не виходить з запою.Зараз мама поїхала з села знову його рятувати.Взяла пенсію і буде пробувати домовитися про швидку,стаціонар в психлікарні ....Повна дупа там.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:12 Ответить
Напишіть звернення на сайті ВР до профільного комітету. Перевіряла з іншого питання - працює. В Києві, в Кирилівській профільне відділення є.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:20 Ответить
Ми не хворі, ми просто кращі…
показать весь комментарий
06.02.2025 13:12 Ответить
Це так само як число нових біженців в Німеччині стійко падає з 2014 року, але політики тільки про іноземців випивших всю німецьку воду з крану говорять.

Так і тут щось подібне.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:15 Ответить
Є Феофанія, Конча Заспа, ще купа відомчих лікувальних закладів/санаторно-курортних до яких приписани депутати ВР, кабмін, прокуратура, судді, СБУ, МВС - то повинно стати правилом, щоб на їх базі проходили реабілітацію військові, які комісовані/демобілізовані, або просто підправити здоров'я - як фізичне, так і психічне/психологічне.

А депутати нехай працюють.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:17 Ответить
Порівняти можна з афганцями. Поруч жило у під'їзді близько 10. Так тільки 3 з них любило випити добре. І тільки один постійно ліз у кримінальні пригоди і один тихо чудив, але ні до кого не ліз. Всі інші працювали жили нормально. Так і тут думаю не так багато людей буде з відхиленнями після війни.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:18 Ответить
І це було у 1990-х коли про таке слово як реабілітація громадян після війни ніхто не чув.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:20 Ответить
Ми живемо у таких умовах та у такому суспільстві, що стрес є неві'ємною складовою і цивільного мирного життя.
Мабуть тому і ПТСР не так косить людей, як на Заході.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:21 Ответить
Цинічна брехня. Краще б озвучили відсоток "лікарів" які ігнорують скарги від військових, виконуючи плани керівництва.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:31 Ответить
Що вони несуть? Тут у всього суспільства вже ПТСР, а не тільки у ветеранів. Й*бана недокраїна суцільних брехунів, на усіх рівнях!
показать весь комментарий
06.02.2025 13:33 Ответить
Все брехня, кончені підари зелені, брешуть що дихають
показать весь комментарий
06.02.2025 13:34 Ответить
 
 