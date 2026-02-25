В ВСУ завершили третий цикл этапа проекта по психологической поддержке военных, - Генштаб. ФОТОрепортаж

В ВСУ завершили третий учебный цикл в рамках проекта по психологической поддержке и восстановлению боеспособности военнослужащих.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В течение января-февраля 2026 года в войсках было проведено 36 практических тренингов, 1 100 военных разных категорий получили профессиональную психологическую поддержку.

"Основные усилия команды психологов, задействованных в проекте, были направлены на укрепление психологической выносливости личного состава ВСУ в условиях ведения высокоинтенсивных боевых действий.



В ходе тренингов проводилась работа по преодолению негативных психических состояний, обучению приемам эмоционально-волевой мобилизации, а также предоставлялись индивидуальные психологические консультации военнослужащим, которые в этом нуждаются", - говорится в сообщении.

Также отдельное внимание уделялось выполнению дополнительных целевых запросов командования воинских частей в сфере психологической поддержки персонала в ответ на реальные вызовы, с которыми сталкиваются боевые подразделения.

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О проекте

Общую координацию проекта НАТО в войсках (силах) осуществляет Главное управление психологической поддержки персонала ВСУ. Исполнительным партнером проекта является ОО "Лига офицеров", которая с 2014 года активно работает в сфере психологической поддержки военнослужащих Сил обороны Украины.

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