РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10930 посетителей онлайн
Новости Фото Психологическая поддержка военных
1 009 23

В ВСУ завершили третий цикл этапа проекта по психологической поддержке военных, - Генштаб. ФОТОрепортаж

В ВСУ завершили третий учебный цикл в рамках проекта по психологической поддержке и восстановлению боеспособности военнослужащих.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

В течение января-февраля 2026 года в войсках было проведено 36 практических тренингов, 1 100 военных разных категорий получили профессиональную психологическую поддержку.

"Основные усилия команды психологов, задействованных в проекте, были направлены на укрепление психологической выносливости личного состава ВСУ в условиях ведения высокоинтенсивных боевых действий.

В ходе тренингов проводилась работа по преодолению негативных психических состояний, обучению приемам эмоционально-волевой мобилизации, а также предоставлялись индивидуальные психологические консультации военнослужащим, которые в этом нуждаются", - говорится в сообщении.

Также отдельное внимание уделялось выполнению дополнительных целевых запросов командования воинских частей в сфере психологической поддержки персонала в ответ на реальные вызовы, с которыми сталкиваются боевые подразделения.

Читайте также: К психологическому восстановлению военных будут привлекать гражданских психологов, - Минобороны

О проекте

Общую координацию проекта НАТО в войсках (силах) осуществляет Главное управление психологической поддержки персонала ВСУ. Исполнительным партнером проекта является ОО "Лига офицеров", которая с 2014 года активно работает в сфере психологической поддержки военнослужащих Сил обороны Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны вводит систему сохранения психического здоровья военных по стандартам НАТО

Психологическая поддержка и восстановление военных
Психологическая поддержка и восстановление военных
Психологическая поддержка и восстановление военных
Психологическая поддержка и восстановление военных
Психологическая поддержка и восстановление военных

Автор: 

Генштаб ВС (8127) поддержка (791) военнослужащие (6485)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Цей "водолаз" хоч розуміє, де він і хто ці люди навкруги?
показать весь комментарий
25.02.2026 12:13 Ответить
+1
Психологія це не наука. Яка може бути балтологічна підтримка? Дайте нормальні відпустки. Повноцінні ротації, повноцінне відновлення, повноцінне злагодження, грошове забезпечення згідно законодавства, в не та фількіна грамота від комбрига із своїм власним трактуванням наказу від кабінету міністрів. Приберіть корумповане офіцерйо. Забезпечте дотримання статей статутів, законодавства і конституції. Арештуйте кацапських агентів в ЗСУ. І буде все ок. А вони підготували більше тисячі дармоїдів. Брєд. Ха ха ха.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:07 Ответить
+1
А з материальної підтримки коли відкриють?
показать весь комментарий
25.02.2026 12:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Психологія це не наука. Яка може бути балтологічна підтримка? Дайте нормальні відпустки. Повноцінні ротації, повноцінне відновлення, повноцінне злагодження, грошове забезпечення згідно законодавства, в не та фількіна грамота від комбрига із своїм власним трактуванням наказу від кабінету міністрів. Приберіть корумповане офіцерйо. Забезпечте дотримання статей статутів, законодавства і конституції. Арештуйте кацапських агентів в ЗСУ. І буде все ок. А вони підготували більше тисячі дармоїдів. Брєд. Ха ха ха.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:07 Ответить
А з материальної підтримки коли відкриють?
показать весь комментарий
25.02.2026 12:10 Ответить
Цей "водолаз" хоч розуміє, де він і хто ці люди навкруги?
показать весь комментарий
25.02.2026 12:13 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2026 12:22 Ответить
То что платится в гривнах, должно платиться в долларах и с психикой, настроением, мотивацией у воинов ВСЁ будет ОК.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:40 Ответить
Скільки платили солдатам радянської армії під час великої вітчизняної війни? яка в них була мотивація?
показать весь комментарий
25.02.2026 12:56 Ответить
Під час війни цивільні з голоду пухли. А у солдата хоч якась їжа була. Елементарна мотивація. Мотивація жукова це вагони награбованого. Ха ха ха.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:01 Ответить
І війна для кого велика вітчизняна? Для партократів хіба що. Ха ха ха.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:02 Ответить
Очень простая, не будешь воевать, расстреляют к бениной маме
показать весь комментарий
25.02.2026 13:06 Ответить
Ото ж бо і воно. Пенсіонери і цивільні на карточки. Ніяких грошей. А всіх інших або на розстріл або на фронт. Партократам бронь звичайно. Хоча пенсіонерів до хрущова не було. Тобто на фронт всіх. І в 60 і в 65. Ха ха ха.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:20 Ответить
Під час вов типів типу міндича чи галущенка зі шмигалем давним-давно розстріляли би, я називаю це дивна війна або війна бідняків
показать весь комментарий
25.02.2026 14:00 Ответить
Ти бідняк?
показать весь комментарий
25.02.2026 14:05 Ответить
А кого на вулицях гребуть?🤦 Багатіїв? Заїзжають в кончу заспу і витягують з маєтків?
показать весь комментарий
25.02.2026 14:33 Ответить
Ти особисто бідняк?
показать весь комментарий
25.02.2026 16:28 Ответить
Та при чому тут я, я в цілому кажу що це війна бідняків в багаті або за кордоном або з липовою купленою бронею
показать весь комментарий
25.02.2026 16:32 Ответить
Якщо ти тут не при чому, то нема чого тут й писати.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:51 Ответить
Так не і не пиши, свій висер точно тут не треба, звідки таких ботів беруть?
показать весь комментарий
25.02.2026 16:56 Ответить
Більшовицька пропаганда в армії УНР (Української Народної Республіки) була системною, добре організованою й спрямованою на розклад війська зсередини. Вона особливо посилилася у 1918-1920 роках під час війни між УНР і радянською Росією.

📌 Основні риси більшовицької пропаганди 1. Соціальні гасла
Більшовики апелювали до:
«земля - селянам»
«фабрики - робітникам»
«мир - народам»
Оскільки більшість вояків армії УНР були селянами, обіцянки негайного переділу землі виглядали привабливо порівняно з повільними реформами уряду УНР.

2. Агітація через солдатські ради
Після революції 1917 року в частинах поширювалися солдатські комітети. Більшовицькі агітатори намагалися:
створювати підпільні осередки,
переконувати солдатів не підкорятися «буржуазному» уряду,
схиляти частини до переходу на бік Червоної армії.

3. Дискредитація керівництва УНР
Пропаганда зображала керівників УНР - зокрема Симон Петлюра та Володимир Винниченко - як:
«буржуазних націоналістів»,
«ставлеників Антанти»,
ворогів селянства і робітників.

4. Інтернаціоналізм проти націоналізму
Більшовики протиставляли українській національній ідеї концепцію «єдності трудящих» у межах радянської держави. Вони стверджували, що класова боротьба важливіша за національну незалежність.

5. Дезорганізація та деморалізація
Використовувалися:
листівки й газети,
усна агітація на фронті,
чутки про «зраду» командування,
перебільшення поразок УНР.
Це сприяло:
дезертирству,
переходу окремих підрозділів на бік більшовиків,
отаманщині (самовільним діям командирів).

⚔️ Наслідки
Частина військових формувань УНР справді переходила до більшовиків.
Поглиблювалася нестабільність у тилу.
Армія УНР втрачала боєздатність, особливо під час наступів Червоної армії 1919 року.
У результаті УНР поступово втратила контроль над більшістю території України, а в 1921 році збройна боротьба фактично завершилася поразкою.
показать весь комментарий
25.02.2026 17:12 Ответить
Головой думай і не за себе а і за країну 🤦 "типовий хатаскраю нічого не знаю"
показать весь комментарий
25.02.2026 16:57 Ответить
Чому постійно збирають солдатам на передок від грілок і до транспорту і дронів? Чому держава не забезпечує цим повністю? Виходить все покрали а ви самі воюйте якось але вони не бідняки точно
показать весь комментарий
25.02.2026 16:35 Ответить
Жуков той самий міндіч. І сталін також у маєтках жив, в не в бліндажах. Той самий олігарх. Тільки ще й верховний головнокомандувач. Вов? Той самий бізнес аферистів і партократів що і зараз. Ха ха ха.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:22 Ответить
сильно сомневаюсь что гос психологи, особенно в армии, что-то могут. В основном они существуют исключительно для галочки, как обычно нормальной псих поддержкой и восстановлением будут заниматься волонтеры и частные орги
показать весь комментарий
25.02.2026 13:58 Ответить
Психологічної підтримки як ніколи не було, немає і не буде. Це сфера чистої води. Це корупційна строчка у штатці. Фактично психолог займається паперовою роботою. Відпускні, службові розслідування, якісь там вказівки, інструктажі, рапорти. Тобто паперами які ніякого відношення до психології і підтримки не мають взагалі. Якими словами можна підтримати солдата, якщо через 15 хвилин після сеансу кашперовських замість нормальної вечері кидають тушняк із сєкєлєй. Або отримає смс із зарплатнею де оплачено бойових за 21 день, а не за 24. Психологи в армії це брєд. Якщо є в когось проблеми із здоров'ям, то є госпіталь і психіатр. Психіатрія це реальна наука. А не якісь там незрозумілі коучи невідомо чого. Ха ха ха
показать весь комментарий
25.02.2026 14:32 Ответить
 
 