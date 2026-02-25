У ЗСУ завершили третій цикл етапу проєкту з психологічної підтримки військових, - Генштаб. ФОТОрепортаж

У ЗСУ завершили третій навчальний цикл в рамках проєкту з психологічної підтримки та відновлення боєздатності військовослужбовців.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Протягом січня-лютого 2026 року у військах було проведено 36 практичних тренінгів, 1 100 військових різних категорій отримали фахову психологічну підтримку.

"Основні зусилля команди психологів, задіяних у проєкті, були спрямовані на зміцнення психологічної витривалості особового складу ЗСУ в умовах ведення високоінтенсивних бойових дій.



У ході тренінгів проводилася робота з подолання негативних психічних станів, навчання прийомам емоційно-вольової мобілізації, а також надавалися індивідуальні психологічні консультації військовослужбовцям, які цього потребують", - йдеться в повідомленні.

Також окрему увагу приділяли виконанню додаткових цільових запитів командування військових частин у сфері психологічної підтримки персоналу у відповідь на реальні виклики, з якими стикаються бойові підрозділи.

Також читайте: До психологічного відновлення військових залучатимуть цивільних психологів, - Міноборони

Про проєкт

Загальну координацію проєкту НАТО у військах (силах) здійснює Головне управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ. Виконавчим партнером проєкту є ГО "Ліга офіцерів", що з 2014 року активно працює у сфері психологічної підтримки військовослужбовців Сил оборони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони запроваджує систему збереження психічного здоров’я військових за стандартами НАТО









