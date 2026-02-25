У ЗСУ завершили третій цикл етапу проєкту з психологічної підтримки військових, - Генштаб. ФОТОрепортаж
У ЗСУ завершили третій навчальний цикл в рамках проєкту з психологічної підтримки та відновлення боєздатності військовослужбовців.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Протягом січня-лютого 2026 року у військах було проведено 36 практичних тренінгів, 1 100 військових різних категорій отримали фахову психологічну підтримку.
"Основні зусилля команди психологів, задіяних у проєкті, були спрямовані на зміцнення психологічної витривалості особового складу ЗСУ в умовах ведення високоінтенсивних бойових дій.
У ході тренінгів проводилася робота з подолання негативних психічних станів, навчання прийомам емоційно-вольової мобілізації, а також надавалися індивідуальні психологічні консультації військовослужбовцям, які цього потребують", - йдеться в повідомленні.
Також окрему увагу приділяли виконанню додаткових цільових запитів командування військових частин у сфері психологічної підтримки персоналу у відповідь на реальні виклики, з якими стикаються бойові підрозділи.
Про проєкт
Загальну координацію проєкту НАТО у військах (силах) здійснює Головне управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ. Виконавчим партнером проєкту є ГО "Ліга офіцерів", що з 2014 року активно працює у сфері психологічної підтримки військовослужбовців Сил оборони України.
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📌 Основні риси більшовицької пропаганди 1. Соціальні гасла
Більшовики апелювали до:
«земля - селянам»
«фабрики - робітникам»
«мир - народам»
Оскільки більшість вояків армії УНР були селянами, обіцянки негайного переділу землі виглядали привабливо порівняно з повільними реформами уряду УНР.
2. Агітація через солдатські ради
Після революції 1917 року в частинах поширювалися солдатські комітети. Більшовицькі агітатори намагалися:
створювати підпільні осередки,
переконувати солдатів не підкорятися «буржуазному» уряду,
схиляти частини до переходу на бік Червоної армії.
3. Дискредитація керівництва УНР
Пропаганда зображала керівників УНР - зокрема Симон Петлюра та Володимир Винниченко - як:
«буржуазних націоналістів»,
«ставлеників Антанти»,
ворогів селянства і робітників.
4. Інтернаціоналізм проти націоналізму
Більшовики протиставляли українській національній ідеї концепцію «єдності трудящих» у межах радянської держави. Вони стверджували, що класова боротьба важливіша за національну незалежність.
5. Дезорганізація та деморалізація
Використовувалися:
листівки й газети,
усна агітація на фронті,
чутки про «зраду» командування,
перебільшення поразок УНР.
Це сприяло:
дезертирству,
переходу окремих підрозділів на бік більшовиків,
отаманщині (самовільним діям командирів).
⚔️ Наслідки
Частина військових формувань УНР справді переходила до більшовиків.
Поглиблювалася нестабільність у тилу.
Армія УНР втрачала боєздатність, особливо під час наступів Червоної армії 1919 року.
У результаті УНР поступово втратила контроль над більшістю території України, а в 1921 році збройна боротьба фактично завершилася поразкою.