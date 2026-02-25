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Новини Фото Психологічна підтримка військових
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У ЗСУ завершили третій цикл етапу проєкту з психологічної підтримки військових, - Генштаб. ФОТОрепортаж

У ЗСУ завершили третій навчальний цикл в рамках проєкту з психологічної підтримки та відновлення боєздатності військовослужбовців.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Протягом січня-лютого 2026 року у військах було проведено 36 практичних тренінгів, 1 100 військових різних категорій отримали фахову психологічну підтримку.

"Основні зусилля команди психологів, задіяних у проєкті, були спрямовані на зміцнення психологічної витривалості особового складу ЗСУ в умовах ведення високоінтенсивних бойових дій.

У ході тренінгів проводилася робота з подолання негативних психічних станів, навчання прийомам емоційно-вольової мобілізації, а також надавалися індивідуальні психологічні консультації військовослужбовцям, які цього потребують", - йдеться в повідомленні.

Також окрему увагу приділяли виконанню додаткових цільових запитів командування військових частин у сфері психологічної підтримки персоналу у відповідь на реальні виклики, з якими стикаються бойові підрозділи.

Також читайте: До психологічного відновлення військових залучатимуть цивільних психологів, - Міноборони

Про проєкт

Загальну координацію проєкту НАТО у військах (силах) здійснює Головне управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ. Виконавчим партнером проєкту є ГО "Ліга офіцерів", що з 2014 року активно працює у сфері психологічної підтримки військовослужбовців Сил оборони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони запроваджує систему збереження психічного здоров’я військових за стандартами НАТО

Психологічна підтримка та відновлення військових
Психологічна підтримка та відновлення військових
Психологічна підтримка та відновлення військових
Психологічна підтримка та відновлення військових
Психологічна підтримка та відновлення військових

Автор: 

Генштаб ЗС (8438) підтримка (803) військовослужбовці (5188)
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Топ коментарі
+2
Цей "водолаз" хоч розуміє, де він і хто ці люди навкруги?
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25.02.2026 12:13 Відповісти
+1
Психологія це не наука. Яка може бути балтологічна підтримка? Дайте нормальні відпустки. Повноцінні ротації, повноцінне відновлення, повноцінне злагодження, грошове забезпечення згідно законодавства, в не та фількіна грамота від комбрига із своїм власним трактуванням наказу від кабінету міністрів. Приберіть корумповане офіцерйо. Забезпечте дотримання статей статутів, законодавства і конституції. Арештуйте кацапських агентів в ЗСУ. І буде все ок. А вони підготували більше тисячі дармоїдів. Брєд. Ха ха ха.
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25.02.2026 12:07 Відповісти
+1
А з материальної підтримки коли відкриють?
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25.02.2026 12:10 Відповісти
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Психологія це не наука. Яка може бути балтологічна підтримка? Дайте нормальні відпустки. Повноцінні ротації, повноцінне відновлення, повноцінне злагодження, грошове забезпечення згідно законодавства, в не та фількіна грамота від комбрига із своїм власним трактуванням наказу від кабінету міністрів. Приберіть корумповане офіцерйо. Забезпечте дотримання статей статутів, законодавства і конституції. Арештуйте кацапських агентів в ЗСУ. І буде все ок. А вони підготували більше тисячі дармоїдів. Брєд. Ха ха ха.
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25.02.2026 12:07 Відповісти
А з материальної підтримки коли відкриють?
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25.02.2026 12:10 Відповісти
Цей "водолаз" хоч розуміє, де він і хто ці люди навкруги?
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25.02.2026 12:13 Відповісти
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25.02.2026 12:22 Відповісти
То что платится в гривнах, должно платиться в долларах и с психикой, настроением, мотивацией у воинов ВСЁ будет ОК.
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25.02.2026 12:40 Відповісти
Скільки платили солдатам радянської армії під час великої вітчизняної війни? яка в них була мотивація?
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25.02.2026 12:56 Відповісти
Під час війни цивільні з голоду пухли. А у солдата хоч якась їжа була. Елементарна мотивація. Мотивація жукова це вагони награбованого. Ха ха ха.
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25.02.2026 13:01 Відповісти
І війна для кого велика вітчизняна? Для партократів хіба що. Ха ха ха.
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25.02.2026 13:02 Відповісти
Очень простая, не будешь воевать, расстреляют к бениной маме
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25.02.2026 13:06 Відповісти
Ото ж бо і воно. Пенсіонери і цивільні на карточки. Ніяких грошей. А всіх інших або на розстріл або на фронт. Партократам бронь звичайно. Хоча пенсіонерів до хрущова не було. Тобто на фронт всіх. І в 60 і в 65. Ха ха ха.
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25.02.2026 14:20 Відповісти
Під час вов типів типу міндича чи галущенка зі шмигалем давним-давно розстріляли би, я називаю це дивна війна або війна бідняків
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25.02.2026 14:00 Відповісти
Ти бідняк?
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25.02.2026 14:05 Відповісти
А кого на вулицях гребуть?🤦 Багатіїв? Заїзжають в кончу заспу і витягують з маєтків?
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25.02.2026 14:33 Відповісти
Ти особисто бідняк?
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25.02.2026 16:28 Відповісти
Та при чому тут я, я в цілому кажу що це війна бідняків в багаті або за кордоном або з липовою купленою бронею
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25.02.2026 16:32 Відповісти
Якщо ти тут не при чому, то нема чого тут й писати.
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25.02.2026 16:51 Відповісти
Так не і не пиши, свій висер точно тут не треба, звідки таких ботів беруть?
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25.02.2026 16:56 Відповісти
Більшовицька пропаганда в армії УНР (Української Народної Республіки) була системною, добре організованою й спрямованою на розклад війська зсередини. Вона особливо посилилася у 1918-1920 роках під час війни між УНР і радянською Росією.

📌 Основні риси більшовицької пропаганди 1. Соціальні гасла
Більшовики апелювали до:
«земля - селянам»
«фабрики - робітникам»
«мир - народам»
Оскільки більшість вояків армії УНР були селянами, обіцянки негайного переділу землі виглядали привабливо порівняно з повільними реформами уряду УНР.

2. Агітація через солдатські ради
Після революції 1917 року в частинах поширювалися солдатські комітети. Більшовицькі агітатори намагалися:
створювати підпільні осередки,
переконувати солдатів не підкорятися «буржуазному» уряду,
схиляти частини до переходу на бік Червоної армії.

3. Дискредитація керівництва УНР
Пропаганда зображала керівників УНР - зокрема Симон Петлюра та Володимир Винниченко - як:
«буржуазних націоналістів»,
«ставлеників Антанти»,
ворогів селянства і робітників.

4. Інтернаціоналізм проти націоналізму
Більшовики протиставляли українській національній ідеї концепцію «єдності трудящих» у межах радянської держави. Вони стверджували, що класова боротьба важливіша за національну незалежність.

5. Дезорганізація та деморалізація
Використовувалися:
листівки й газети,
усна агітація на фронті,
чутки про «зраду» командування,
перебільшення поразок УНР.
Це сприяло:
дезертирству,
переходу окремих підрозділів на бік більшовиків,
отаманщині (самовільним діям командирів).

⚔️ Наслідки
Частина військових формувань УНР справді переходила до більшовиків.
Поглиблювалася нестабільність у тилу.
Армія УНР втрачала боєздатність, особливо під час наступів Червоної армії 1919 року.
У результаті УНР поступово втратила контроль над більшістю території України, а в 1921 році збройна боротьба фактично завершилася поразкою.
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25.02.2026 17:12 Відповісти
Головой думай і не за себе а і за країну 🤦 "типовий хатаскраю нічого не знаю"
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25.02.2026 16:57 Відповісти
Чому постійно збирають солдатам на передок від грілок і до транспорту і дронів? Чому держава не забезпечує цим повністю? Виходить все покрали а ви самі воюйте якось але вони не бідняки точно
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25.02.2026 16:35 Відповісти
Жуков той самий міндіч. І сталін також у маєтках жив, в не в бліндажах. Той самий олігарх. Тільки ще й верховний головнокомандувач. Вов? Той самий бізнес аферистів і партократів що і зараз. Ха ха ха.
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25.02.2026 14:22 Відповісти
сильно сомневаюсь что гос психологи, особенно в армии, что-то могут. В основном они существуют исключительно для галочки, как обычно нормальной псих поддержкой и восстановлением будут заниматься волонтеры и частные орги
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25.02.2026 13:58 Відповісти
Психологічної підтримки як ніколи не було, немає і не буде. Це сфера чистої води. Це корупційна строчка у штатці. Фактично психолог займається паперовою роботою. Відпускні, службові розслідування, якісь там вказівки, інструктажі, рапорти. Тобто паперами які ніякого відношення до психології і підтримки не мають взагалі. Якими словами можна підтримати солдата, якщо через 15 хвилин після сеансу кашперовських замість нормальної вечері кидають тушняк із сєкєлєй. Або отримає смс із зарплатнею де оплачено бойових за 21 день, а не за 24. Психологи в армії це брєд. Якщо є в когось проблеми із здоров'ям, то є госпіталь і психіатр. Психіатрія це реальна наука. А не якісь там незрозумілі коучи невідомо чого. Ха ха ха
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25.02.2026 14:32 Відповісти
 
 