УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16026 відвідувачів онлайн
Новини Психологічна підтримка військових
3 257 38

У ЗСУ підготували тренерів із запобігання самогубствам серед військових

Військовий психолог

У Збройних силах України провели спеціалізований тренінг із підготовки гейткіперів – фахівців, які допомагатимуть виявляти ризики суїцидальної поведінки та надавати психологічну підтримку військовослужбовцям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Генштабі пояснили, що метою заходу стала підготовка тренерів із запобігання самогубствам, які згодом поширюватимуть сучасні підходи до психологічної підтримки у військових колективах.

Організатором тренінгу виступило Головне управління психологічної підтримки персоналу Збройних сил України. Проведення навчання забезпечив Центр психічного здоров’я Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Читайте: Міноборони запроваджує систему збереження психічного здоров’я військових за стандартами НАТО

До участі також долучилися військові психологи з різних видів та окремих родів військ ЗСУ.

У Генеральному штабі наголосили, що такі заходи є важливою частиною системної роботи зі збереження психічного здоров’я військовослужбовців.

Читайте також: До психологічного відновлення військових залучатимуть цивільних психологів, - Міноборони

Очікується, що підготовлені тренери допоможуть військовим колективам швидше виявляти ознаки кризових станів, підтримувати побратимів і запобігати трагічним випадкам.

Раніше у Збройних силах України завершився третій навчальний цикл проєкту психологічної підтримки в межах Комплексного пакету допомоги НАТО. У межах цієї програми фахову допомогу отримали близько 1100 військовослужбовців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ завершили третій цикл етапу проєкту з психологічної підтримки військових, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Автор: 

психологи (90) самогубство (690) ЗСУ (8855)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Як ти вижив?
показати весь коментар
12.03.2026 18:09 Відповісти
+9
Замість того щоб впровадити розумні терміни служби в безкінечній війні, хоча б проіндексувати зарплати за 3 роки, зелена кліка за яку ніхто не хоче воювати (крім швондерів на диванах) далі знущається з людей. Але всьому є кінець.
показати весь коментар
12.03.2026 17:52 Відповісти
+9
І звісно ці "психотренери чи тренеропсихологи" будуть сидіти в тилах попивати чайок в теплому приміщенні і давати поради солдату який сидить в окопі?😂
показати весь коментар
12.03.2026 18:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапчик, ти тут з 10-го березня цього року. Тобто, рюзкє підсвинок недосвідчений.
показати весь коментар
12.03.2026 17:52 Відповісти
Кацапосвині не знають, що слово "тобі", пишеться через "О", а не через "У".
показати весь коментар
12.03.2026 18:00 Відповісти
чувак, так відлов людей є чи нема ?
показати весь коментар
12.03.2026 18:19 Відповісти
Прошу назвати час і місце, де мобілізація під час війни не була жорсткою репресивною машиною.
показати весь коментар
12.03.2026 18:30 Відповісти
У всіх країнах, крім совкових був мобілізаційний призов - приклад Британська імперія у 2 Світову - 400 міліонів - призвано - 8. Призвано, а не зловлено на вулиці, чи будь де і насильно привезено у військомати. Чому так - зловлено - почитайте закон про мобілізацію - шо там у першу, у другу..... черги повинен зробити презедент - з всіх пунктів тіки один - останній - мобілізація всіх останніх(не у смислі шо більше вже нема кого мобілізовувати) а по черзі. Фінансово-економічні рейки не переведені на військові, мусора, сбу, прокурори ,суддді... - ось кого зеленский повинен був відправити на фронт.
показати весь коментар
12.03.2026 18:44 Відповісти
У Штатах під час В'етнамської війни.

Прикинь, не їздили якісь одягнені в військову форму тітушки в масках і не ловили людей по вулицях
показати весь коментар
12.03.2026 20:09 Відповісти
1969 рік США.

Я назвав місце і час. Тепер ти назви правові підстави вилову людей
показати весь коментар
12.03.2026 20:12 Відповісти
Ти трошки читай їхню опозиційну пресу. Молодь масово тікала в Канаду. Лісами. Янкі звезли на кордон сотні службових собак. І зараз ніхто не скаже чи того ухилянта загризли пси, чи його розірвав ведмідь. Ну, пропали безвісти. Навесні не знайшли...
І все по закону.
показати весь коментар
12.03.2026 20:47 Відповісти
Кордони закривали ?

От ти і обісрався )))
показати весь коментар
12.03.2026 21:02 Відповісти
"...Ухилення від призову (draft evasion) вважалося федеральним злочином. Тисячі молодих людей були засуджені до тюремних термінів, а ті, хто виїхав, вважалися втікачами від правосуддя. Держдеп США анульовав паспорти громадян, які перебували під слідством за ухилення від військової служби, що фактично робило їхнє перебування за кордоном нелегальним. Незважаючи на загрозу в'язниці, біля 100 000 американців виїхали до Канади. Це тільки до Канади. А ще була Швеція, Норвегія
і т.д.і т.п.
Джеральд Форд запровадив програму "умовної амністії", яка вимагала від ухилянтів відпрацювати
2 роки на громадських роботах. Картер підписав указ про повну та безумовну амністію для деякої частини цивільних ухилянтів, що дозволило їм повернутися додому без загрози арешту..."
показати весь коментар
13.03.2026 13:44 Відповісти
тобто кордони не закривали і все вирішували юридичним шляхом ?

бусифікація бандитами без розпізнавальних знаків і в балаклавах була ?
показати весь коментар
13.03.2026 13:53 Відповісти
Кілька років тому читала мемуари американського офіцера, котрий був у В'єтнамі. Там він попутно, між іншим, оповідає як забривали в армію. Все як у нас. Потім він розказує, як з ухилянтів зробив солдатів-патріотів Америки.
показати весь коментар
13.03.2026 14:11 Відповісти
Мобілізація у США під час В'єтнамської війни здійснювалася через систему призову (
Selective Service System), яка стала однією з найсуперечливіших сторінок в американській історії. У розпал конфлікту чисельність контингенту сягала 550 000 осіб.

Основні механізми мобілізації

Система призову: Протягом більшої частини війни діяв постійний призов. Чоловіки віком від 18 до 26 років були зобов'язані реєструватися в місцевих призовних комісіях.Призовна лотерея (Draft Lottery): У 1969 році, щоб зробити систему «справедливішою», запровадили лотерею.Доля призовника залежала від дати народження. Кулі з датами витягували в прямому ефірі.Порядковий номер, присвоєний даті, визначав черговість: власники перших номерів вирушали до армії майже гарантовано.
показати весь коментар
12.03.2026 20:15 Відповісти
чекаю жіночої мобілізації, можливо в армії вправлять мізки
показати весь коментар
13.03.2026 00:55 Відповісти
Не зважай уваги ,вона в кожній темі рве смугастий бюстгальтер на собі як десантура тельняшку, це місцева безумна.
показати весь коментар
12.03.2026 18:34 Відповісти
В українській мові нема імені Вася. От немає і не було!
показати весь коментар
12.03.2026 20:48 Відповісти
Скільки смугастих бюстгальтерів порвала як писала оцей спітч?🤦
показати весь коментар
12.03.2026 20:50 Відповісти
тобто немає ніякого вилову ?

а Лубінець каже, що є.
показати весь коментар
12.03.2026 17:55 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2026 18:20 Відповісти
Тиловим тупо нефіг чим займатися.
Зайнятися є чим, проблем дофігіща, і подій, пов'язаних з цими проблемами - але ці тилові "психОЛУХИ" навіть слів таких не знають.
***********
Почну згадувати та писати - вийде лонгрід. То вже краще після війни в мемуарах.
Якщо в двох словах - вчіть не чіпати те, чого самі не клали.
Вчіть не лазити руцями до збитих ефпівішок.
Вчіть не заїжджати колесами на обочину доріг на звільнених територіях.
Вчіть дивитися під ніжки....
Там капєц скільки всього треба вчити - і то, завжди наступаємо на граблі.
показати весь коментар
12.03.2026 17:50 Відповісти
Замість того щоб впровадити розумні терміни служби в безкінечній війні, хоча б проіндексувати зарплати за 3 роки, зелена кліка за яку ніхто не хоче воювати (крім швондерів на диванах) далі знущається з людей. Але всьому є кінець.
показати весь коментар
12.03.2026 17:52 Відповісти
А сам скільки воюєш?
показати весь коментар
12.03.2026 19:40 Відповісти
Столько людей которые получают деньги на халяву! Я пенсионер, мне своей пенсии хватает. Но начинаю переживать, деньги не наши!
показати весь коментар
12.03.2026 17:54 Відповісти
Хватить плодити в силах оборони дармоїдів і всякий,, нефункціонал,, сила в концентрації, армія має воювати
показати весь коментар
12.03.2026 17:57 Відповісти
Споконвік і всюди, самогубство на війні - це стандарт. І цього ніхто не змінить.
показати весь коментар
12.03.2026 18:03 Відповісти
Як ти вижив?
показати весь коментар
12.03.2026 18:09 Відповісти
Чотири роки на війні - ні разу не чув за подібне. Може я на якійсь іншій війні? З якимись іншими людьми, а?
показати весь коментар
12.03.2026 18:13 Відповісти
ага, а чувака з двома спробами самогубства, на обліку в психушці браве ВЛК визнає придатним... борітеся, поборете...
показати весь коментар
12.03.2026 18:21 Відповісти
І звісно ці "психотренери чи тренеропсихологи" будуть сидіти в тилах попивати чайок в теплому приміщенні і давати поради солдату який сидить в окопі?😂
показати весь коментар
12.03.2026 18:35 Відповісти
Нехай із генералів починають, а то раптом несподівано совість прокинеться.
показати весь коментар
12.03.2026 18:58 Відповісти
З майорів. На практиці, починаючи із цього звання в офіцерах починає розвиватись совкодро4ерне мислення та виростає корона на голові.
показати весь коментар
12.03.2026 19:50 Відповісти
 
 