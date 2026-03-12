У ЗСУ підготували тренерів із запобігання самогубствам серед військових

У Збройних силах України провели спеціалізований тренінг із підготовки гейткіперів – фахівців, які допомагатимуть виявляти ризики суїцидальної поведінки та надавати психологічну підтримку військовослужбовцям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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У Генштабі пояснили, що метою заходу стала підготовка тренерів із запобігання самогубствам, які згодом поширюватимуть сучасні підходи до психологічної підтримки у військових колективах.

Організатором тренінгу виступило Головне управління психологічної підтримки персоналу Збройних сил України. Проведення навчання забезпечив Центр психічного здоров’я Національного університету "Києво-Могилянська академія".

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До участі також долучилися військові психологи з різних видів та окремих родів військ ЗСУ.

У Генеральному штабі наголосили, що такі заходи є важливою частиною системної роботи зі збереження психічного здоров’я військовослужбовців.

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Очікується, що підготовлені тренери допоможуть військовим колективам швидше виявляти ознаки кризових станів, підтримувати побратимів і запобігати трагічним випадкам.

Раніше у Збройних силах України завершився третій навчальний цикл проєкту психологічної підтримки в межах Комплексного пакету допомоги НАТО. У межах цієї програми фахову допомогу отримали близько 1100 військовослужбовців.

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