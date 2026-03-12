У ЗСУ підготували тренерів із запобігання самогубствам серед військових
У Збройних силах України провели спеціалізований тренінг із підготовки гейткіперів – фахівців, які допомагатимуть виявляти ризики суїцидальної поведінки та надавати психологічну підтримку військовослужбовцям.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
У Генштабі пояснили, що метою заходу стала підготовка тренерів із запобігання самогубствам, які згодом поширюватимуть сучасні підходи до психологічної підтримки у військових колективах.
Організатором тренінгу виступило Головне управління психологічної підтримки персоналу Збройних сил України. Проведення навчання забезпечив Центр психічного здоров’я Національного університету "Києво-Могилянська академія".
До участі також долучилися військові психологи з різних видів та окремих родів військ ЗСУ.
У Генеральному штабі наголосили, що такі заходи є важливою частиною системної роботи зі збереження психічного здоров’я військовослужбовців.
Очікується, що підготовлені тренери допоможуть військовим колективам швидше виявляти ознаки кризових станів, підтримувати побратимів і запобігати трагічним випадкам.
Раніше у Збройних силах України завершився третій навчальний цикл проєкту психологічної підтримки в межах Комплексного пакету допомоги НАТО. У межах цієї програми фахову допомогу отримали близько 1100 військовослужбовців.
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Прикинь, не їздили якісь одягнені в військову форму тітушки в масках і не ловили людей по вулицях
Я назвав місце і час. Тепер ти назви правові підстави вилову людей
І все по закону.
От ти і обісрався )))
і т.д.і т.п.
Джеральд Форд запровадив програму "умовної амністії", яка вимагала від ухилянтів відпрацювати
2 роки на громадських роботах. Картер підписав указ про повну та безумовну амністію для деякої частини цивільних ухилянтів, що дозволило їм повернутися додому без загрози арешту..."
бусифікація бандитами без розпізнавальних знаків і в балаклавах була ?
Selective Service System), яка стала однією з найсуперечливіших сторінок в американській історії. У розпал конфлікту чисельність контингенту сягала 550 000 осіб.
Основні механізми мобілізації
Система призову: Протягом більшої частини війни діяв постійний призов. Чоловіки віком від 18 до 26 років були зобов'язані реєструватися в місцевих призовних комісіях.Призовна лотерея (Draft Lottery): У 1969 році, щоб зробити систему «справедливішою», запровадили лотерею.Доля призовника залежала від дати народження. Кулі з датами витягували в прямому ефірі.Порядковий номер, присвоєний даті, визначав черговість: власники перших номерів вирушали до армії майже гарантовано.
а Лубінець каже, що є.
Зайнятися є чим, проблем дофігіща, і подій, пов'язаних з цими проблемами - але ці тилові "психОЛУХИ" навіть слів таких не знають.
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Почну згадувати та писати - вийде лонгрід. То вже краще після війни в мемуарах.
Якщо в двох словах - вчіть не чіпати те, чого самі не клали.
Вчіть не лазити руцями до збитих ефпівішок.
Вчіть не заїжджати колесами на обочину доріг на звільнених територіях.
Вчіть дивитися під ніжки....
Там капєц скільки всього треба вчити - і то, завжди наступаємо на граблі.