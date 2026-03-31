Более 87 тысяч украинских военных прошли подготовку в рамках миссии ЕС
С 2022 года более 87 500 украинских военнослужащих прошли подготовку в рамках Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В Генштабе отметили, что миссия предусматривает индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку для Сил обороны Украины, а также координацию учебной деятельности между государствами-членами ЕС.
Какие навыки получают военные
Программы подготовки охватывают широкий спектр направлений, среди которых - тактическая медицина, радиационная, химическая, биологическая и ядерная защита, разминирование, логистика и связь.
Также военных обучают тактическому планированию, подготовке к маневренным действиям и координации боевых стрельб.
Как работает миссия
В Генеральном штабе отмечают, что миссия EUMAM Ukraine реализуется в тесном сотрудничестве с международными партнерами. К участию в ней могут присоединиться не только страны Европейского Союза.
Финансирование миссии осуществляется в рамках Европейского фонда мира.
Миссия ЕС по военной помощи Украине была запущена после начала полномасштабной войны и направлена на повышение боеспособности украинских военных через системную подготовку и обмен опытом с партнерами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль