Понад 87 тисяч українських військових пройшли підготовку в межах місії ЄС
З 2022 року понад 87 500 українських військовослужбовців пройшли підготовку в межах Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
У Генштабі зазначили, що місія передбачає індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку для Сил оборони України, а також координацію навчальної діяльності між державами-членами ЄС.
Які навички отримують військові
Програми підготовки охоплюють широкий спектр напрямів, серед яких тактична медицина, радіаційний, хімічний, біологічний і ядерний захист, розмінування, логістика та зв’язок.
Також військових навчають тактичного планування, підготовки до маневрених дій і координації бойових стрільб.
Як працює місія
У Генеральному штабі наголошують, що місія EUMAM Ukraine реалізується у тісній співпраці з міжнародними партнерами. До участі в ній можуть долучатися не лише країни Європейського Союзу.
Фінансування місії здійснюється в межах Європейського фонду миру.
Місія ЄС з військової допомоги Україні була запущена після початку повномасштабної війни і спрямована на підвищення боєздатності українських військових через системну підготовку та обмін досвідом із партнерами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль