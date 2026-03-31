Понад 87 тисяч українських військових пройшли підготовку в межах місії ЄС

З 2022 року понад 87 500 українських військовослужбовців пройшли підготовку в межах Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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У Генштабі зазначили, що місія передбачає індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку для Сил оборони України, а також координацію навчальної діяльності між державами-членами ЄС.

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Які навички отримують військові

Програми підготовки охоплюють широкий спектр напрямів, серед яких тактична медицина, радіаційний, хімічний, біологічний і ядерний захист, розмінування, логістика та зв’язок.

Також військових навчають тактичного планування, підготовки до маневрених дій і координації бойових стрільб.

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Як працює місія

У Генеральному штабі наголошують, що місія EUMAM Ukraine реалізується у тісній співпраці з міжнародними партнерами. До участі в ній можуть долучатися не лише країни Європейського Союзу.

Фінансування місії здійснюється в межах Європейського фонду миру.

Місія ЄС з військової допомоги Україні була запущена після початку повномасштабної війни і спрямована на підвищення боєздатності українських військових через системну підготовку та обмін досвідом із партнерами.

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