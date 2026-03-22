Українських військових не відправлятимуть на підготовку за кордон, їхні інструктори відірвані від наших реалій, - представник Генштабу Межевікін

Україна припиняє практику направлення військовослужбовців на базову підготовку за межі країни.

Про це розповів заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Мілітарний".

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За його словами, Генштаб планує перенести підготовку нових військовослужбовців виключно на територію України.

Таке рішення українського командування пов’язано із тим, що інструктори західних країн не мають сучасного бойового досвіду.

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Вони відірвані від наших реалій, від поточних бойових дій", - сказав Межевікін.

Водночас у Генштабі наголошують, що постійно працюють над удосконаленням підготовки, зокрема й за кордоном.

"Велика Британія - перша країна, яка запропонувала перенести всю підготовку в Україну та концентрувати зусилля на окремих центрах і напрямах діяльності, щоб уникнути їх розпорошення", - розповів Межевікін.

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