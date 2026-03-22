Українських військових не відправлятимуть на підготовку за кордон, їхні інструктори відірвані від наших реалій, - представник Генштабу Межевікін
Україна припиняє практику направлення військовослужбовців на базову підготовку за межі країни.
Про це розповів заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Мілітарний".
За його словами, Генштаб планує перенести підготовку нових військовослужбовців виключно на територію України.
Таке рішення українського командування пов’язано із тим, що інструктори західних країн не мають сучасного бойового досвіду.
Вони відірвані від наших реалій, від поточних бойових дій", - сказав Межевікін.
Водночас у Генштабі наголошують, що постійно працюють над удосконаленням підготовки, зокрема й за кордоном.
"Велика Британія - перша країна, яка запропонувала перенести всю підготовку в Україну та концентрувати зусилля на окремих центрах і напрямах діяльності, щоб уникнути їх розпорошення", - розповів Межевікін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль