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Новини Базова військова підготовка
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Українських військових не відправлятимуть на підготовку за кордон, їхні інструктори відірвані від наших реалій, - представник Генштабу Межевікін

Базова військова підготовка українських прикордонників

Україна припиняє практику направлення військовослужбовців на базову підготовку за межі країни.

Про це розповів заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Мілітарний".

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За його словами, Генштаб планує перенести підготовку нових військовослужбовців виключно на територію України.

Таке рішення українського командування пов’язано із тим, що інструктори західних країн не мають сучасного бойового досвіду.

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Вони відірвані від наших реалій, від поточних бойових дій", - сказав Межевікін.

Водночас у Генштабі наголошують, що постійно працюють над удосконаленням підготовки, зокрема й за кордоном.

"Велика Британія - перша країна, яка запропонувала перенести всю підготовку в Україну та концентрувати зусилля на окремих центрах і напрямах діяльності, щоб уникнути їх розпорошення", - розповів Межевікін.

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Автор: 

Генштаб ЗС (8561) військові навчання (2774)
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Топ коментарі
+20
відкрию пану таємницю - в десні може ще більш відірвані ніж за кордоном.. але це ж всіх влаштовує
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22.03.2026 14:56 Відповісти
+18
Що, багато втікає?
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22.03.2026 14:53 Відповісти
+17
Вочевидь, причина - масова втеча під час відправок. А нібито "відірваність" інструкторів - то лише відмазка. Чотири роки ці інструктори були цілком ок, а тепер раптом відірвалися від реалій😂 вірю, я повірив.
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22.03.2026 15:21 Відповісти

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