Украинских военных не будут отправлять на подготовку за границу, их инструкторы оторваны от наших реалий, - представитель Генштаба Межевикин
Украина прекращает практику направления военнослужащих на базовую подготовку за пределы страны.
Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ Евгений Межевикин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Милитарный".
По его словам, Генштаб планирует перенести подготовку новых военнослужащих исключительно на территорию Украины.
Такое решение украинского командования связано с тем, что инструкторы западных стран не имеют современного боевого опыта.
Они оторваны от наших реалий, от текущих боевых действий", - сказал Межевикин.
В то же время в Генштабе отмечают, что постоянно работают над совершенствованием подготовки, в том числе и за рубежом.
"Великобритания - первая страна, которая предложила перенести всю подготовку в Украину и сконцентрировать усилия на отдельных центрах и направлениях деятельности, чтобы избежать их распыления", - рассказал Межевикин.
Саме завдяки їм, Україна щороку отримувала озброєння і фінансування у розмірі 40- 50 млрд долларів на рік!
https://x.com/Luganskiy_Twi/status/2035326141725098208
бо якщо служили, то знаєте. що території військових частин, полігонів, віськових об'єктів в цілому обнесені колючим дротом, стінками для стрільби й іншими засобами, які ускладнюють проникнення на територію.
ну а як про це написати, як подати, як "розіграти" залежить виключно від позиції та мети.
А то, росбюджет пиляє, а папірців нових для вас все жаліє надрукувати
впевнений, що є дисципліни в яких передовий досвід мають наші військові, але точно є тактики, алгоритми дій тощо, які ми маємо переймати в європейців, не кажучи вже про навички володіння їхньою технікою та зброєю.
Також не всі наші навчальні центри відповідають рівню навчання, про це є багато скарг від бойових підрозділів.