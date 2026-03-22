Украинских военных не будут отправлять на подготовку за границу, их инструкторы оторваны от наших реалий, - представитель Генштаба Межевикин

Украина прекращает практику направления военнослужащих на базовую подготовку за пределы страны.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ Евгений Межевикин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Милитарный".

По его словам, Генштаб планирует перенести подготовку новых военнослужащих исключительно на территорию Украины.

Такое решение украинского командования связано с тем, что инструкторы западных стран не имеют современного боевого опыта.

Читайте также: Сухопутные войска на примере работы 151 учебного центра показали, как изменилась БЗВП

Они оторваны от наших реалий, от текущих боевых действий", - сказал Межевикин.

В то же время в Генштабе отмечают, что постоянно работают над совершенствованием подготовки, в том числе и за рубежом.

"Великобритания - первая страна, которая предложила перенести всю подготовку в Украину и сконцентрировать усилия на отдельных центрах и направлениях деятельности, чтобы избежать их распыления", - рассказал Межевикин.

Смотрите также: "Мы не должны смешивать политику, рейтинги и боевые действия", - экс-комбриг 53 ОМБр Купол о подготовке мобилизованных и планировании военных операций. ВИДЕО