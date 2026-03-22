Украинских военных не будут отправлять на подготовку за границу, их инструкторы оторваны от наших реалий, - представитель Генштаба Межевикин

Базовая военная подготовка украинских пограничников

Украина прекращает практику направления военнослужащих на базовую подготовку за пределы страны.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ Евгений Межевикин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Милитарный".

По его словам, Генштаб планирует перенести подготовку новых военнослужащих исключительно на территорию Украины.

Такое решение украинского командования связано с тем, что инструкторы западных стран не имеют современного боевого опыта.

Они оторваны от наших реалий, от текущих боевых действий", - сказал Межевикин.

В то же время в Генштабе отмечают, что постоянно работают над совершенствованием подготовки, в том числе и за рубежом.

"Великобритания - первая страна, которая предложила перенести всю подготовку в Украину и сконцентрировать усилия на отдельных центрах и направлениях деятельности, чтобы избежать их распыления", - рассказал Межевикин.

Топ комментарии
+9
Що, багато втікає?
22.03.2026 14:53 Ответить
+8
відкрию пану таємницю - в десні може ще більш відірвані ніж за кордоном.. але це ж всіх влаштовує
22.03.2026 14:56 Ответить
+4
Вочевидь, причина - масова втеча під час відправок. А нібито "відірваність" інструкторів - то лише відмазка. Чотири роки ці інструктори були цілком ок, а тепер раптом відірвалися від реалій😂 вірю, я повірив.
22.03.2026 15:21 Ответить
Цікаво , скільки грошей відмили не цьому?🤦 Ну то правда, що може той тепличний заграничний інструктор навчити якщо вони ні разу ніде не воювали.
22.03.2026 14:51 Ответить
Всі ваші, медведчуківські
22.03.2026 14:59 Ответить
І ти скажеш там ніхто грошей ні краплі не відмив на цьому?🤦
22.03.2026 15:00 Ответить
Бліін, думаю, що медведчук добре підігрівся на росбюджеті. Вас у такій кількості утримувати,це не сухарі на присьбі сушити
22.03.2026 15:07 Ответить
Закордонних інструкторів на передову - нехай здобувають досвід
22.03.2026 14:51 Ответить
Це що за кукурікання?
22.03.2026 15:01 Ответить
Вони завжди були відірвані, шкода, що тільки зараз зрозуміли.
22.03.2026 14:52 Ответить
А ти як хотів би?.
22.03.2026 15:00 Ответить
Так отож)
22.03.2026 15:03 Ответить
Що " так отож"? Що саме ти хотів? Пиши зрозуміло, а то супервайзер порахує що ти за Україну. Премію зріжуть,і ведмедчук на розводі випоре
22.03.2026 15:06 Ответить
Так а чому ти скаржишся на свого Гєрасімова на українському сайті?
22.03.2026 15:06 Ответить
Що, заклинило? Не в змозі прямо висловитися? Ах ти " ..урілка картонна"
22.03.2026 15:11 Ответить
Не напружуйся, сьогодні вже премію не видадуть, а завтра зранку займай чергу в касу.
22.03.2026 15:12 Ответить
Порахує
22.03.2026 15:15 Ответить
Може дійсно, хай інструктори призджають в Україну вчитися? Поки не пізно, сидіти закривши голову шапочкою довго не вийде..
22.03.2026 14:54 Ответить
Десна то взагалі майже дисбат
22.03.2026 15:12 Ответить
Не пройшло і 4 років. Чому той євронепотріб міг навчити? Але ж бабла як завжди намили на цій лажі. Та ще й в сзч порозбігалася половина "курсантів".
22.03.2026 14:59 Ответить
Там мабуть не одна тисяча сдриснула + гроші на переїзд, підготовку, знайомий який їздив в Германію на підготовку казав що вони там жили майже як в готельних умовах.
22.03.2026 15:02 Ответить
Як добре, що на тлі " неправильної Європи", були такі мільярдери патріоти як Харрій Хрант!
Саме завдяки їм, Україна щороку отримувала озброєння і фінансування у розмірі 40- 50 млрд долларів на рік!
22.03.2026 15:04 Ответить
На хер пішло.
22.03.2026 15:28 Ответить
Дуже сподіваюся що європейці і інші котрі ще продовжують підтримувати Україну побачать більше подібних постів вдячності.
22.03.2026 15:08 Ответить
Ти там вдячний в Амстердамі на грошовій допомозі? То вдячуйся.
22.03.2026 15:29 Ответить
Хамло невиховане.
22.03.2026 16:05 Ответить
Там хоч стріляти навчили курсантів, а не так як у нас пару пострілів було і дальше слова вас там краще навчать і відправляли десь під Бахміт
22.03.2026 15:33 Ответить
А давайте конкретніше. Скільки пострілів роблять у нас на полігоні та скільки там? І взагалі що це таке "навчили стріляти"? Ви не вмієте прицілитися з автомата та натиснути на курок?
22.03.2026 15:42 Ответить
Ти б бл... підняв сраку з дивану пішов б у військо і взнав все на власному прикладі, в 23 році в частині навчальних цетрів було десь 17
22.03.2026 15:44 Ответить
О. Грубість пішла. Тобі вогнегасник для сраки дати розумнику? ***** мені тут розповідати про навчальні центри де тобою і не пахло. Розумієш в чому справа?
22.03.2026 15:48 Ответить
Бот іди в іншому місці свю методичку строчи, ти настільки далекий від армійських реалій, що це не твоя тема, може десь щось в політиці краще висери
22.03.2026 15:50 Ответить
Та звісно бот. Хто ж ще? Обісрався-обтікай, нікчема.
22.03.2026 15:53 Ответить
І коли сам візьмеш автомат в руки то зрозумієш що не так просто попасти на 100+ метрів а не просто взяти в руки прицілитись і бах бах бах і всі орки вбиті... а особливо якщо щей видимість низька, рух арт удари і т.д.
22.03.2026 15:47 Ответить
Ага. І коли...і коли.. Порозказуй мені байки
22.03.2026 15:50 Ответить
На курок не тиснуть. Його взводять.
22.03.2026 15:51 Ответить
Взагалі його спускають але то таке. Я розумію що ветерани колчаківських фронтів різко вирішили один поперед одного показувати свою "удаль".
22.03.2026 15:55 Ответить
Перед ветеранами інформаційних фронтів, колчаківські "нє катят". Як у тебе сьогодні із планом?
22.03.2026 16:02 Ответить
О. Приперся "тяжєловєс пі₴дєжа". Мої вітання
22.03.2026 16:06 Ответить
Потребітєльські смаки у вас підпортились.🤨
22.03.2026 16:05 Ответить
Ага, краще дома підготуються
https://x.com/Luganskiy_Twi/status/2035326141725098208
22.03.2026 15:00 Ответить
маю питання, не до луганського, а до вас оскільки ви це поширюєте: ви в армії служили?
бо якщо служили, то знаєте. що території військових частин, полігонів, віськових об'єктів в цілому обнесені колючим дротом, стінками для стрільби й іншими засобами, які ускладнюють проникнення на територію.
ну а як про це написати, як подати, як "розіграти" залежить виключно від позиції та мети.
22.03.2026 15:32 Ответить
В нас в навчальних центрах шикваапння влаштовувавли і потім касетні іскандери прилітали.Це напевно краще.
22.03.2026 15:05 Ответить
Було і таке, на жаль. Але, як це протирічить суті написаного у статті?
22.03.2026 15:19 Ответить
Це ви з Іспанії про це говорите?
22.03.2026 15:48 Ответить
Відірвані вони від реальності. Але є в них купа інших недоліків - не рахують рекрутів за худобу, не доводять захворювання рекрутів до необхідності реанімації, надають елементарні побутові можливості і інші недоліки
22.03.2026 15:08 Ответить
Завтра на розводі, скажи ведмедчуку, щоб темники нові нарешті вам пороздавали.
А то, росбюджет пиляє, а папірців нових для вас все жаліє надрукувати
22.03.2026 15:21 Ответить
Зелений робить все щоб Захід повністю послав Україну подалі.
22.03.2026 15:09 Ответить
Зрозуміли це через чотири роки?
22.03.2026 15:14 Ответить
Як їздили,так і їздять.Тільки не такою кількістю.Недавно були навчання НАТО у Португалії де наші брали участь.Мова йде про бойову підготовку,вона дійсно не відповідає ******** вимогам і наші це показали на навчаннях в Єстонії минулого року.Навчання на Західній техніці проходить і зараз.Є пілоти у Франції.Де ще можна навчитись літать на Рафаль?
22.03.2026 15:53 Ответить
Есть подозрение что всё не совсем так, может быть просто из-за бугра возвращаютя далеко не все а это уже шкандаль международный и кому оно надо...
22.03.2026 15:25 Ответить
Привозьте своїх інструкторів. На їх полігони ракети не прилітають.
22.03.2026 15:26 Ответить
яка зарозуміла маячня.
впевнений, що є дисципліни в яких передовий досвід мають наші військові, але точно є тактики, алгоритми дій тощо, які ми маємо переймати в європейців, не кажучи вже про навички володіння їхньою технікою та зброєю.
22.03.2026 15:38 Ответить
Навчання закордоном безпечніше для новобранців у звязку із загрозами ракетних ударів, можна відправляти інструкторів з України для комбінового навчання, вони вчать навичок ближнього бою і поводження з західною технікою, наші нюансам ******** війни.

Також не всі наші навчальні центри відповідають рівню навчання, про це є багато скарг від бойових підрозділів.
22.03.2026 15:42 Ответить
Тепер тільки штабістів будуть відряджати за кордон на навчяння.
22.03.2026 15:44 Ответить
 
 