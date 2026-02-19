РУС
472 4

Сухопутные войска на примере работы 151-го учебного центра показали, как изменилась БЗВП

Сухопутные войска показали, как изменилась БЗВП

Во время базовой военной подготовки в Сухопутных войсках отказались от отдельного изучения тем и перешли к постепенному усложнению.

Об этом говорится в репортаже "Новинарня", рассказавшей о новых стандартах БЗВП на примере 151-го учебного центра, информирует Цензор.НЕТ.

Базовая общевойсковая подготовка

"В БЗВП Сухопутных войск отказались от "модульного" подхода, когда определенную тему изучают в течение некоторого времени, а затем к ней не возвращаются. Теперь занятия постепенно усложняются, учитывая, что рекрут становится все более подготовленным. К одному упражнению возвращаются несколько раз за курс", - отмечает издание.

В целом в программу обновленного БЗВП Сухопутных войск входят следующие направления:

  • тактика: штурм, оборона, разведка и т.д.;
  • огневая подготовка;
  • военная топография: от ориентирования на местности - до корректировки огня;
  • саперное дело и преодоление минно-взрывных заграждений;
  • домедицинская помощь;
  • технологии поля боя: связь, дроны, радиоэлектронная борьба и разведка (РЭБ/РЭР);
  • психологическая подготовка и национально-патриотическое воспитание.

Однако этот перечень не является исчерпывающим. Кроме того, в обновленном БЗВП увеличилось количество учебных часов по домедицинской помощи и огневой подготовке. Обновляются темы, связанные с технологиями – дроны, связь, средства РЭБ, констатируют в ВСУ.

Инструкторы на БЗВП

Инструкторы - основа, вокруг которой вращается все остальное, отмечают в 151-м учебном центре. Инструкторов отбирают, обучают, а затем постоянно проверяют их эффективность. Профессионализм инструктора - это и боевой опыт, и знания и навыки, которыми он обладает, и талант к обучению других.

В 151-м УЦ регулярно проводят анонимные опросы своих курсантов на "экваторе" обучения и на его финише. Что меняется? "Боевая мотивация изменилась к лучшему": так в январе ответили 30% курсантов в середине обучения и 62% - в его конце. Улучшение тактических навыков и огневой подготовки признают соответственно 64% и 72% рекрутов на "экваторе" и по 92% - в конце подготовки.

Но больше всего мотивируют отзывы из боевых бригад: "Спасибо за вашу подготовку. Она мне спасла жизнь!", "Вернулся с задания. Все 4.5.0. Подробности расскажу чуть позже", - рассказывают в учебном центре.

В ВСУ напомнили, что Генеральный штаб и Командование Сухопутных войск в прошлом году инициировали трансформацию базовой общевойсковой подготовки, чтобы сделать ее более качественной и адекватной, учитывая условия современной войны.

За основу реформы взяли опыт 151-го учебного центра Сухопутных войск, который по результатам опросов и отзывам боевых бригад признан лучшим в Украине. Теперь инструкторы 151-го УЦ привлечены к отбору и доподготовке инструкторов других учебных центров и помогают им наладить обучение новобранцев по новым подходам.

Автор: 

обучение (151) подготовка (64) ВСУ (3717) Сухопутные войска ВСУ (71) БОВП (1)
Сортировать:
Дуже радісно, що нарешті досвід 151 центру почали розповсюджувати. Слідкуємо за діяльністтю цього центру. Протидія бюрократів, із радянським підходом хоч трохи зменшилася.
Це врятовані життя на фронті.
19.02.2026 23:40 Ответить
Кожен остолоп у формі із совковим мисленням, особливо російськомовний, має бути відсторонений від посади а краще сидіти у в'язниці.
19.02.2026 23:49 Ответить
+++ домедична підготовка !

в совіцькій армії була нульова.
в ******** умовах - надважлива !

.
19.02.2026 23:47 Ответить
Троє родичів, які пройшли через цей НЦ, були у захваті від стану підготовки, а також побутових умов.
20.02.2026 00:31 Ответить
 
 