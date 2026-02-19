Сухопутные войска на примере работы 151-го учебного центра показали, как изменилась БЗВП
Во время базовой военной подготовки в Сухопутных войсках отказались от отдельного изучения тем и перешли к постепенному усложнению.
Об этом говорится в репортаже "Новинарня", рассказавшей о новых стандартах БЗВП на примере 151-го учебного центра, информирует Цензор.НЕТ.
Базовая общевойсковая подготовка
"В БЗВП Сухопутных войск отказались от "модульного" подхода, когда определенную тему изучают в течение некоторого времени, а затем к ней не возвращаются. Теперь занятия постепенно усложняются, учитывая, что рекрут становится все более подготовленным. К одному упражнению возвращаются несколько раз за курс", - отмечает издание.
В целом в программу обновленного БЗВП Сухопутных войск входят следующие направления:
- тактика: штурм, оборона, разведка и т.д.;
- огневая подготовка;
- военная топография: от ориентирования на местности - до корректировки огня;
- саперное дело и преодоление минно-взрывных заграждений;
- домедицинская помощь;
- технологии поля боя: связь, дроны, радиоэлектронная борьба и разведка (РЭБ/РЭР);
- психологическая подготовка и национально-патриотическое воспитание.
Однако этот перечень не является исчерпывающим. Кроме того, в обновленном БЗВП увеличилось количество учебных часов по домедицинской помощи и огневой подготовке. Обновляются темы, связанные с технологиями – дроны, связь, средства РЭБ, констатируют в ВСУ.
Инструкторы на БЗВП
Инструкторы - основа, вокруг которой вращается все остальное, отмечают в 151-м учебном центре. Инструкторов отбирают, обучают, а затем постоянно проверяют их эффективность. Профессионализм инструктора - это и боевой опыт, и знания и навыки, которыми он обладает, и талант к обучению других.
В 151-м УЦ регулярно проводят анонимные опросы своих курсантов на "экваторе" обучения и на его финише. Что меняется? "Боевая мотивация изменилась к лучшему": так в январе ответили 30% курсантов в середине обучения и 62% - в его конце. Улучшение тактических навыков и огневой подготовки признают соответственно 64% и 72% рекрутов на "экваторе" и по 92% - в конце подготовки.
Но больше всего мотивируют отзывы из боевых бригад: "Спасибо за вашу подготовку. Она мне спасла жизнь!", "Вернулся с задания. Все 4.5.0. Подробности расскажу чуть позже", - рассказывают в учебном центре.
В ВСУ напомнили, что Генеральный штаб и Командование Сухопутных войск в прошлом году инициировали трансформацию базовой общевойсковой подготовки, чтобы сделать ее более качественной и адекватной, учитывая условия современной войны.
За основу реформы взяли опыт 151-го учебного центра Сухопутных войск, который по результатам опросов и отзывам боевых бригад признан лучшим в Украине. Теперь инструкторы 151-го УЦ привлечены к отбору и доподготовке инструкторов других учебных центров и помогают им наладить обучение новобранцев по новым подходам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це врятовані життя на фронті.
в совіцькій армії була нульова.
в ******** умовах - надважлива !
.