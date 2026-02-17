РУС
Служба на инструкторских должностях
Ветеранов и военных приглашают стать инструкторами: стартовал проект "На опыте"

Ветеранов и военных приглашают стать инструкторами

Министерство обороны совместно с фондом "Вернись живым", Lobby X и Командованием Сухопутных войск запускают проект "На опыте", направленный на привлечение военнослужащих и ветеранов с боевым опытом на инструкторские должности в учебных центрах, чтобы повысить качество подготовки украинских военных.

Мотивация, безопасность и сохранение жизни военнослужащих, а также их эффективность на поле боя напрямую зависят от качества их подготовки. Ключевой фигурой в этом процессе является инструктор.

Чтобы обеспечить качество подготовки в украинской армии, Министерство обороны совместно с благотворительным фондом "Вернись живым", рекрутинговой платформой Lobby X и Командованием Сухопутных войск запускают проект "На опыте".

Цель проекта – привлечь в учебные центры военных и ветеранов, которые хотят служить на инструкторских должностях и передавать свои знания и опыт другим.

Кто может принять участие в проекте

В рамках этой инициативы для службы на инструкторских должностях приглашаются действующие военнослужащие подразделений Сухопутных войск и ветераны с боевым опытом для обучения по БОВП и инструкторы по различным направлениям: тактической медицине, инженерному делу и топографии, а также те, кто может преподавать профессионально тактическую и огневую подготовку.

Где будут проходить службу инструкторы

Проект предусматривает перевод из подразделений Сухопутных войск на службу в такие учебные центры:

  • Школа общевойсковой подготовки;
  • Школа подготовки инструкторов;
  • Военная школа имени полковника Евгения Коновальца.

Какие преимущества службы по проекту "На опыте"

Обучение. Дополнительные сертификации и работа бок о бок с боевыми инструкторами.

Профессионализм. Вы в кругу настоящих специалистов и знатоков своего дела.

Влияние. Вы имеете реальное влияние на подготовку украинской армии.

Гибкость. Проживание не только в учебном центре. Время на семью и восстановление.

Обеспечение. Денежное обеспечение до 51 000 гривен. Вещественное и имущественное обеспечение, в частности, обеспечение средствами индивидуальной защиты, проживанием, питанием и медицинской помощью на время службы.

Отпуска. Официальный ежегодный отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам, отпуск для УБД.

Как принять участие в проекте

Подайте свою заявку. Ее рассмотрят рекрутеры. Далее – интервью в три этапа.

После этого начнется испытательный период: первые две недели в формате командировки. Затем – перемещение на должность и прохождение учебных курсов.

Узнать подробности проекта и подать заявку на вакансии можно на сайте bzvp.lobbyx.army

Минобороны (1775) обучение (149) Сухопутные войска ВСУ (71) БОВП (1)
Термін служби такої який для осіб з інвалідністю?????
17.02.2026 18:50 Ответить
не раджу. Хочеш повернутися - домовляйся, що йдеш як обмежений і давай сюди, на бамбас.
Тут точно буде легше. Водієм, або в взвод охорони.
Зате усі свої.
Бачив службу тих інструкторів на БЗВП - погрязнеш в тих папірцях, в учбових планах. З тим паркетним командуванням. Люди, що йшли від нас в інструктори, потім скаржилися та хотіли назад.
Не раджу.
17.02.2026 18:59 Ответить
Толковий рекс ще як дьорне на полігони, то буде вам ховайся в жито. Чи ви йому там дасте навчать тіпочків справді необхідному? Ніт, не дасте, а виматаєте душу інструкціями, конспектами і т п...в астрономічному, без перебільшення, масштабі... Та ну вас до дідька, і хай вам грець.
17.02.2026 19:06 Ответить
всех инструкторовс боевым опытом утилизировали в окопах, время набирать новыхновых, ну а чо, стратегия перемоги😎
17.02.2026 19:54 Ответить
 
 