Ветеранов и военных приглашают стать инструкторами: стартовал проект "На опыте"

Министерство обороны совместно с фондом "Вернись живым", Lobby X и Командованием Сухопутных войск запускают проект "На опыте", направленный на привлечение военнослужащих и ветеранов с боевым опытом на инструкторские должности в учебных центрах, чтобы повысить качество подготовки украинских военных.

Мотивация, безопасность и сохранение жизни военнослужащих, а также их эффективность на поле боя напрямую зависят от качества их подготовки. Ключевой фигурой в этом процессе является инструктор.

Чтобы обеспечить качество подготовки в украинской армии, Министерство обороны совместно с благотворительным фондом "Вернись живым", рекрутинговой платформой Lobby X и Командованием Сухопутных войск запускают проект "На опыте".

Цель проекта – привлечь в учебные центры военных и ветеранов, которые хотят служить на инструкторских должностях и передавать свои знания и опыт другим.

Кто может принять участие в проекте

В рамках этой инициативы для службы на инструкторских должностях приглашаются действующие военнослужащие подразделений Сухопутных войск и ветераны с боевым опытом для обучения по БОВП и инструкторы по различным направлениям: тактической медицине, инженерному делу и топографии, а также те, кто может преподавать профессионально тактическую и огневую подготовку.

Где будут проходить службу инструкторы

Проект предусматривает перевод из подразделений Сухопутных войск на службу в такие учебные центры:

Школа общевойсковой подготовки;

Школа подготовки инструкторов;

Военная школа имени полковника Евгения Коновальца.

Какие преимущества службы по проекту "На опыте"

Обучение. Дополнительные сертификации и работа бок о бок с боевыми инструкторами.

Профессионализм. Вы в кругу настоящих специалистов и знатоков своего дела.

Влияние. Вы имеете реальное влияние на подготовку украинской армии.

Гибкость. Проживание не только в учебном центре. Время на семью и восстановление.

Обеспечение. Денежное обеспечение до 51 000 гривен. Вещественное и имущественное обеспечение, в частности, обеспечение средствами индивидуальной защиты, проживанием, питанием и медицинской помощью на время службы.

Отпуска. Официальный ежегодный отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам, отпуск для УБД.

Как принять участие в проекте

Подайте свою заявку. Ее рассмотрят рекрутеры. Далее – интервью в три этапа.

После этого начнется испытательный период: первые две недели в формате командировки. Затем – перемещение на должность и прохождение учебных курсов.

Узнать подробности проекта и подать заявку на вакансии можно на сайте bzvp.lobbyx.army