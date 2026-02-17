Ветеранов и военных приглашают стать инструкторами: стартовал проект "На опыте"
Министерство обороны совместно с фондом "Вернись живым", Lobby X и Командованием Сухопутных войск запускают проект "На опыте", направленный на привлечение военнослужащих и ветеранов с боевым опытом на инструкторские должности в учебных центрах, чтобы повысить качество подготовки украинских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны.
Мотивация, безопасность и сохранение жизни военнослужащих, а также их эффективность на поле боя напрямую зависят от качества их подготовки. Ключевой фигурой в этом процессе является инструктор.
Чтобы обеспечить качество подготовки в украинской армии, Министерство обороны совместно с благотворительным фондом "Вернись живым", рекрутинговой платформой Lobby X и Командованием Сухопутных войск запускают проект "На опыте".
Цель проекта – привлечь в учебные центры военных и ветеранов, которые хотят служить на инструкторских должностях и передавать свои знания и опыт другим.
Кто может принять участие в проекте
В рамках этой инициативы для службы на инструкторских должностях приглашаются действующие военнослужащие подразделений Сухопутных войск и ветераны с боевым опытом для обучения по БОВП и инструкторы по различным направлениям: тактической медицине, инженерному делу и топографии, а также те, кто может преподавать профессионально тактическую и огневую подготовку.
Где будут проходить службу инструкторы
Проект предусматривает перевод из подразделений Сухопутных войск на службу в такие учебные центры:
- Школа общевойсковой подготовки;
- Школа подготовки инструкторов;
- Военная школа имени полковника Евгения Коновальца.
Какие преимущества службы по проекту "На опыте"
Обучение. Дополнительные сертификации и работа бок о бок с боевыми инструкторами.
Профессионализм. Вы в кругу настоящих специалистов и знатоков своего дела.
Влияние. Вы имеете реальное влияние на подготовку украинской армии.
Гибкость. Проживание не только в учебном центре. Время на семью и восстановление.
Обеспечение. Денежное обеспечение до 51 000 гривен. Вещественное и имущественное обеспечение, в частности, обеспечение средствами индивидуальной защиты, проживанием, питанием и медицинской помощью на время службы.
Отпуска. Официальный ежегодный отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам, отпуск для УБД.
Как принять участие в проекте
Подайте свою заявку. Ее рассмотрят рекрутеры. Далее – интервью в три этапа.
После этого начнется испытательный период: первые две недели в формате командировки. Затем – перемещение на должность и прохождение учебных курсов.
Узнать подробности проекта и подать заявку на вакансии можно на сайте bzvp.lobbyx.army
Тут точно буде легше. Водієм, або в взвод охорони.
Зате усі свої.
Бачив службу тих інструкторів на БЗВП - погрязнеш в тих папірцях, в учбових планах. З тим паркетним командуванням. Люди, що йшли від нас в інструктори, потім скаржилися та хотіли назад.
Не раджу.