Ветеранів і військових запрошують стати інструкторами: стартував проєкт "На досвіді"
Міністерство оборони разом із фондом "Повернись живим", Lobby X та Командуванням Сухопутних військ розпочинають проєкт "На досвіді", спрямований на залучення військовослужбовців і ветеранів з бойовим досвідом до інструкторських посад у навчальних центрах, щоб підвищити якість підготовки українських військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони.
Мотивація, безпека та збереження життя військовослужбовців, а також їхня ефективність на полі бою безпосередньо залежать від якості їх підготовки. Ключовою фігурою в цьому процесі є інструктор.
Щоб забезпечити якість підготовки в українському війську, Міністерство оборони спільно з благодійним фондом "Повернись живим", рекрутинговою платформою Lobby X та Командуванням Сухопутних військ запускають проєкт "На досвіді".
Мета проєкту – залучити до навчальних центрів військових та ветеранів, які бажають служити на інструкторських посадах та передавати свої знання та досвід іншим.
Хто може взяти участь у проєкті
У межах цієї ініціативи для служби на інструкторських посадах запрошуються чинні військовослужбовці підрозділів Сухопутних військ та ветерани з бойовим досвідом для навчання з БЗВП та інструкторів з різних напрямків: тактичної медицини, інженерної справи та топографії, а також тих, хто може викладати фахово тактичну і вогневу підготовку.
Де будуть проходити службу інструктори
Проєкт передбачає переведення з підрозділів Сухопутних військ на службу в таких навчальних осередках:
- Школа загальновійськової підготовки;
- Школа підготовки інструкторів;
- Військова школа імені полковника Євгена Коновальця.
Які переваги служби за проєктом "На досвіді"
Навчання. Додаткові сертифікації та робота пліч-о-пліч із бойовими інструкторами.
Професійність. Ви в колі справжніх фахівців та знавців своєї справи.
Вплив. Ви маєте реальний вплив на підготовку українського війська.
Гнучкість. Проживання не тільки в навчальному центрі. Час на родину та відновлення.
Забезпечення. Грошове забезпечення до 51 000 гривень. Речове й майнове забезпечення, зокрема, забезпечення засобами індивідуального захисту, проживанням, харчуванням і медичною допомогою на час служби.
Відпустки. Офіційна щорічна відпустка, відпустка за сімейними обставинами, відпустка для УБД.
Як взяти участь у проєкті
Подайте свою заявку. Її розглянуть рекрутери. Далі – інтерв’ю у три етапи.
Після цього почнеться випробувальний період: перші два тижні у форматі відрядження. Потім – переміщення на посаду та проходження навчальних курсів.
Дізнатися деталі проєкту та податися на вакансії можна на сайтіbzvp.lobbyx.army
Тут точно буде легше. Водієм, або в взвод охорони.
Зате усі свої.
Бачив службу тих інструкторів на БЗВП - погрязнеш в тих папірцях, в учбових планах. З тим паркетним командуванням. Люди, що йшли від нас в інструктори, потім скаржилися та хотіли назад.
Не раджу.