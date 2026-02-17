Ветеранів і військових запрошують стати інструкторами: стартував проєкт "На досвіді"

Міністерство оборони разом із фондом "Повернись живим", Lobby X та Командуванням Сухопутних військ розпочинають проєкт "На досвіді", спрямований на залучення військовослужбовців і ветеранів з бойовим досвідом до інструкторських посад у навчальних центрах, щоб підвищити якість підготовки українських військових.

Мотивація, безпека та збереження життя військовослужбовців, а також їхня ефективність на полі бою безпосередньо залежать від якості їх підготовки. Ключовою фігурою в цьому процесі є інструктор.

Мета проєкту – залучити до навчальних центрів військових та ветеранів, які бажають служити на інструкторських посадах та передавати свої знання та досвід іншим.

Хто може взяти участь у проєкті

У межах цієї ініціативи для служби на інструкторських посадах запрошуються чинні військовослужбовці підрозділів Сухопутних військ та ветерани з бойовим досвідом для навчання з БЗВП та інструкторів з різних напрямків: тактичної медицини, інженерної справи та топографії, а також тих, хто може викладати фахово тактичну і вогневу підготовку.

Де будуть проходити службу інструктори

Проєкт передбачає переведення з підрозділів Сухопутних військ на службу в таких навчальних осередках:

Школа загальновійськової підготовки;

Школа підготовки інструкторів;

Військова школа імені полковника Євгена Коновальця.

Які переваги служби за проєктом "На досвіді"

Навчання. Додаткові сертифікації та робота пліч-о-пліч із бойовими інструкторами.

Професійність. Ви в колі справжніх фахівців та знавців своєї справи.

Вплив. Ви маєте реальний вплив на підготовку українського війська.

Гнучкість. Проживання не тільки в навчальному центрі. Час на родину та відновлення.

Забезпечення. Грошове забезпечення до 51 000 гривень. Речове й майнове забезпечення, зокрема, забезпечення засобами індивідуального захисту, проживанням, харчуванням і медичною допомогою на час служби.

Відпустки. Офіційна щорічна відпустка, відпустка за сімейними обставинами, відпустка для УБД.

Як взяти участь у проєкті

Подайте свою заявку. Її розглянуть рекрутери. Далі – інтерв’ю у три етапи.

Після цього почнеться випробувальний період: перші два тижні у форматі відрядження. Потім – переміщення на посаду та проходження навчальних курсів.

Дізнатися деталі проєкту та податися на вакансії можна на сайтіbzvp.lobbyx.army