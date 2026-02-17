Ветеранів і військових запрошують стати інструкторами: стартував проєкт "На досвіді"

Міністерство оборони разом із фондом "Повернись живим", Lobby X та Командуванням Сухопутних військ розпочинають проєкт "На досвіді", спрямований на залучення військовослужбовців і ветеранів з бойовим досвідом до інструкторських посад у навчальних центрах, щоб підвищити якість підготовки українських військових.

Мотивація, безпека та збереження життя військовослужбовців, а також їхня ефективність на полі бою безпосередньо залежать від якості їх підготовки. Ключовою фігурою в цьому процесі є інструктор.

Щоб забезпечити якість підготовки в українському війську, Міністерство оборони спільно з благодійним фондом "Повернись живим", рекрутинговою платформою Lobby X та Командуванням Сухопутних військ запускають проєкт "На досвіді".

Мета проєкту – залучити до навчальних центрів військових та ветеранів, які бажають служити на інструкторських посадах та передавати свої знання та досвід іншим.

Хто може взяти участь у проєкті

У межах цієї ініціативи для служби на інструкторських посадах запрошуються чинні військовослужбовці підрозділів Сухопутних військ та ветерани з бойовим досвідом для навчання з БЗВП та інструкторів з різних напрямків: тактичної медицини, інженерної справи та топографії, а також тих, хто може викладати фахово тактичну і вогневу підготовку.

Де будуть проходити службу інструктори

Проєкт передбачає переведення з підрозділів Сухопутних військ на службу в таких навчальних осередках:

  • Школа загальновійськової підготовки;
  • Школа підготовки інструкторів;
  • Військова школа імені полковника Євгена Коновальця.

Які переваги служби за проєктом "На досвіді"

Навчання. Додаткові сертифікації та робота пліч-о-пліч із бойовими інструкторами.

Професійність. Ви в колі справжніх фахівців та знавців своєї справи.

Вплив. Ви маєте реальний вплив на підготовку українського війська.

Гнучкість. Проживання не тільки в навчальному центрі. Час на родину та відновлення.

Забезпечення. Грошове забезпечення до 51 000 гривень. Речове й майнове забезпечення, зокрема, забезпечення засобами індивідуального захисту, проживанням, харчуванням і медичною допомогою на час служби.

Відпустки. Офіційна щорічна відпустка, відпустка за сімейними обставинами, відпустка для УБД.

Як взяти участь у проєкті

Подайте свою заявку. Її розглянуть рекрутери. Далі – інтерв’ю у три етапи.

Після цього почнеться випробувальний період: перші два тижні у форматі відрядження. Потім – переміщення на посаду та проходження навчальних курсів.

Дізнатися деталі проєкту та податися на вакансії можна на сайтіbzvp.lobbyx.army

Термін служби такої який для осіб з інвалідністю?????
17.02.2026 18:50 Відповісти
не раджу. Хочеш повернутися - домовляйся, що йдеш як обмежений і давай сюди, на бамбас.
Тут точно буде легше. Водієм, або в взвод охорони.
Зате усі свої.
Бачив службу тих інструкторів на БЗВП - погрязнеш в тих папірцях, в учбових планах. З тим паркетним командуванням. Люди, що йшли від нас в інструктори, потім скаржилися та хотіли назад.
Не раджу.
17.02.2026 18:59 Відповісти
Толковий рекс ще як дьорне на полігони, то буде вам ховайся в жито. Чи ви йому там дасте навчать тіпочків справді необхідному? Ніт, не дасте, а виматаєте душу інструкціями, конспектами і т п...в астрономічному, без перебільшення, масштабі... Та ну вас до дідька, і хай вам грець.
17.02.2026 19:06 Відповісти
всех инструкторовс боевым опытом утилизировали в окопах, время набирать новыхновых, ну а чо, стратегия перемоги😎
17.02.2026 19:54 Відповісти
 
 