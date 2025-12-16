РУС
Рада поддержала законопроект о подготовке граждан к нацсопротивлению

Верховная Рада приняла за основу проект закона по отдельным вопросам подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Законодательную инициативу №13347 поддержали 246 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее о законопроекте

Целью Закона является совершенствование законодательства в сфере национального сопротивления, формирование у граждан Украины национально-патриотического и оборонного сознания, устойчивой мотивации, приобретение знаний и практических умений и навыков, необходимых для защиты независимости и территориальной целостности Украины.

Законопроектом предлагается комплексное обновление законодательства в сфере национального сопротивления с целью создания целостной, обязательной и управляемой государством системы подготовки граждан Украины к участию в национальном сопротивлении.

Документ предлагает уточнить и расширить полномочия Кабинета министров, центральных органов исполнительной власти, органов военного управления, местных государственных администраций и органов местного самоуправления в части организации, координации и контроля такой подготовки, а также определяет компетенцию специализированных подразделений по национальному сопротивлению.

Создание центров

Законопроект также предлагает:

  • ввести создание и функционирование Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению;
  • определить основы их деятельности, порядок формирования материально-технической базы, финансирования;
  • полномочия по приобретению, хранению, перевозке и использованию оружия и боеприпасов.

В то же время предлагается установить правовой механизм получения разрешений на открытие и функционирование стрелковых тиров, стрельбищ и стендов, в том числе для выполнения практических стрелковых упражнений во время подготовки граждан.

Проект закона также формирует нормативные основы подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению и закрепляет ее обязательный характер.

Отдельные категории

В то же время законопроект предлагает определить категории соискателей образования, которые освобождаются от прохождения подготовки к национальному сопротивлению (лица, проживающие на временно оккупированных территориях Украины), а также предусматриваются альтернативные образовательные траектории для студентов с инвалидностью или потерей трудоспособности и для лиц, принадлежащих к религиозным организациям, вероучение которых не допускает использования оружия.

