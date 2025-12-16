Рада поддержала законопроект о подготовке граждан к нацсопротивлению
Верховная Рада приняла за основу проект закона по отдельным вопросам подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.
Законодательную инициативу №13347 поддержали 246 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.
Подробнее о законопроекте
Целью Закона является совершенствование законодательства в сфере национального сопротивления, формирование у граждан Украины национально-патриотического и оборонного сознания, устойчивой мотивации, приобретение знаний и практических умений и навыков, необходимых для защиты независимости и территориальной целостности Украины.
Законопроектом предлагается комплексное обновление законодательства в сфере национального сопротивления с целью создания целостной, обязательной и управляемой государством системы подготовки граждан Украины к участию в национальном сопротивлении.
Документ предлагает уточнить и расширить полномочия Кабинета министров, центральных органов исполнительной власти, органов военного управления, местных государственных администраций и органов местного самоуправления в части организации, координации и контроля такой подготовки, а также определяет компетенцию специализированных подразделений по национальному сопротивлению.
Создание центров
Законопроект также предлагает:
- ввести создание и функционирование Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению;
- определить основы их деятельности, порядок формирования материально-технической базы, финансирования;
- полномочия по приобретению, хранению, перевозке и использованию оружия и боеприпасов.
В то же время предлагается установить правовой механизм получения разрешений на открытие и функционирование стрелковых тиров, стрельбищ и стендов, в том числе для выполнения практических стрелковых упражнений во время подготовки граждан.
Проект закона также формирует нормативные основы подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению и закрепляет ее обязательный характер.
Отдельные категории
В то же время законопроект предлагает определить категории соискателей образования, которые освобождаются от прохождения подготовки к национальному сопротивлению (лица, проживающие на временно оккупированных территориях Украины), а также предусматриваются альтернативные образовательные траектории для студентов с инвалидностью или потерей трудоспособности и для лиц, принадлежащих к религиозным организациям, вероучение которых не допускает использования оружия.
Питання : нах...для чого цей гудок в повітря який буде коштувати країні десятки мільярдів ? Може краще на ці гроші завалити фронт дронами ?
Нащо і кому воно здалось таке щастя? Будуть звалювати жити в нормальному суспільстві при першій можливості.
