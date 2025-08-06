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Новости Центр подготовки граждан к нацсопротивлению
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Вера в быстрое окончание войны демобилизует общество, ничто реально не указывает, что она скоро закончится, - Верещук

верещук

Вера украинцев в скорое окончание войны только демобилизирует общество и государство, нужно настраиваться на то, что война будет длиться долго.

Об этом пишет в фейсбуке заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы все равно до сих пор не совсем принимаем, что эта война надолго. Мы все равно ведем себя так, как будто она должна скоро закончиться: кто-то придет и закончит ее, или случится что-то такое, из-за чего война возьмет и закончится.

Рассуждаем о послевоенных или вневоенных политических и экономических вещах. Хотя никто и ничто реально не указывает на близкое завершение войны", - отмечает Верещук.

По ее словам, такое отрицание реальности опасно.

Также читайте: Мы все должны понять - война надолго. Стратегию, как дать отпор врагу, закладываем со школы, - Верещук

"Такое смещение фокуса с войны на "невойну" демобилизирует общество и государство, что уменьшает наши шансы победить в затяжной войне на выносливость. А вот если мы прямо посмотрим в глаза реальности и настроимся на долгую войну, она завершится быстрее и выгоднее для нас. В конце концов, речь идет о том, насколько сильно и насколько долго мы можем фокусировать ресурсы нации на войне. Это тот случай, когда выносливость означает победу", - резюмирует заместитель руководителя ОП.

верещук скрин

Автор: 

Верещук Ирина (506) война в Украине (5523)


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Топ комментарии
+38
Ти стерво пащеку би взагалі не відкривало!
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06.08.2025 08:25 Ответить
+37
Ти проблядь і твої дружки зелені ***@ни ше не весь бюджет ************, це тому людям варто налаштовуватися на те, що війна триватиме довго?!

Як ви гнидоїди вже всіх ****@ли, ублюдки ненажерлеві. Суки щоб ви повдавлючались вже.
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06.08.2025 08:29 Ответить
+30
Демобілізує суспільство така сволота як ти,довбана Мері Попінс. Посадити б тебе в шаттл через Чонгар та відправити на Марс.
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06.08.2025 08:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
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06.08.2025 08:25 Ответить
Чума дурна(((
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06.08.2025 08:42 Ответить
Та відпустіть, нарешті, оту верещучку, щоб без черги прийшла в ТЦК, скільки можна, таку особу, і за руки утримувати, усіма «потужними» менегерами з опу??! Вона рветься на передову, до перемоги, щоб на шатлах, аж в Крим рвонути!?!?
Це одна з різновидностей, корабельних сосен, аброхамія і його чЛЄНІв з ВРУ??
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06.08.2025 09:27 Ответить
Ти стерво пащеку би взагалі не відкривало!
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06.08.2025 08:25 Ответить
Я думаю якщо все так, час перемістити в Суми Верховну Раду України, а в Харків- Кабінет міністрів, абсолютно всі міністерства.
В Одесі треба розмістити всі ради доброчесностей, а в нас їх не порахувати, а також перевести дислокацію центральних офісів метнвесту Ахметова, інтерпайп Пінчука.
В Херсон мають бути релоковані 5-6 офісів менеджерів ОП на чолі з Верещук на постійній основі. І перебувати працюючі саме там постійно. Зараз добрий зв'язок, такщо нехай всі спілкуються і вирішиють всі питання онлайн. Ми ж країна в смартфоні.
От тоді подивимось, скільки часу буде йти війна, а головне фронт буде під надійним тилом можновладців які дійсно будуть з народом.
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06.08.2025 09:12 Ответить
А ОПу ??? Моя пропозиція - в Покровськ.
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06.08.2025 09:15 Ответить
То це ж ви вже другий рік бігаєте з мирними прожектами - путлєра питали?
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06.08.2025 08:25 Ответить
Вони згодні підписати капітуляцію, але щоб владу Путлер залишив ту саму.
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06.08.2025 09:21 Ответить
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06.08.2025 08:28 Ответить
Ти проблядь і твої дружки зелені ***@ни ше не весь бюджет ************, це тому людям варто налаштовуватися на те, що війна триватиме довго?!

Як ви гнидоїди вже всіх ****@ли, ублюдки ненажерлеві. Суки щоб ви повдавлючались вже.
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06.08.2025 08:29 Ответить
Демобілізує суспільство така сволота як ти,довбана Мері Попінс. Посадити б тебе в шаттл через Чонгар та відправити на Марс.
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06.08.2025 08:29 Ответить
Згідний з усім, крім одного: цю істоту правильно називати Мері Дупінс.
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06.08.2025 09:16 Ответить
Прізвище пишіть вірно - Жопінс.
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06.08.2025 09:17 Ответить
Ви уявляєте скільки треба вибухівки, щоб воно до Марсу долетіло?
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06.08.2025 10:16 Ответить
Вона рано чи пізно буде засуджена причому на дуже тривалий термін увʼязнення
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06.08.2025 08:32 Ответить
нічого їй не буде, втече
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06.08.2025 09:05 Ответить
Якщо система збережеться всі вороги зможуть втекти і вижити безумовно.
Якщо система буде зруйнована, а я вірю що буде і буде встановлений народом національний уряд, а українці суверенами - то шансів у ворогів не буде не у живих не у мертвих всі будуть засуджені і затримані незаконні статки експроприйовані . Ціль народного повстання була саме така стати суверенами на своїй землі і скинути систему чужинців, поки боротьба триває , чужинці нібито тримаються але час не на їх боці
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06.08.2025 09:21 Ответить
Таварісч, вєрь, взойдьот она...
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06.08.2025 09:25 Ответить
"Якщо система буде зруйнована, а я вірю що буде"

Як? Повторити 1917?
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06.08.2025 10:15 Ответить
Вона не втече і їй ннічого не буде!
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06.08.2025 09:23 Ответить
І вона це розуміє, що буде сидіти, тому поки війна ,вона при владі і у неї все добре
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06.08.2025 09:52 Ответить
Велика війна безумовно захищає манкуртів ... але війн вічних не існує
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06.08.2025 09:59 Ответить
А як же заяви "лідера" і його менеджерів, що вони роблять все, щоб війна закінчилась як найшвидше?)
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06.08.2025 08:32 Ответить
зі слів верещучки виходить, що брешуть.
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06.08.2025 08:44 Ответить
Війна для зе і його менеджерів з утилізації України як такої, це влада, а влада для них це життя.
Тому між життям мільйонів і власним життям, вони обирають своє. Саме про це і сказала верещук.
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06.08.2025 08:55 Ответить
Чому ця потвора досі не за гратами???😡
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06.08.2025 08:33 Ответить
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06.08.2025 08:34 Ответить
країна статистів це дуже потужно!
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06.08.2025 08:34 Ответить
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06.08.2025 08:35 Ответить
Голоз з вигрібної ями . Я думав що це угробище давно втекло. Де воно ховалося?
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06.08.2025 08:39 Ответить
Эвлолюция зеленого и его шайки:
22 год - мы их всех расхерачим за нами пол мира союзников и кордоны 91 года
23 год - контрнаступ точно все решит и как минимум Крым и юг освободим
24 год - мы на заморозку согласны если вернемся к границам времен АТО
25 год - мы согласны на заморозку по линии фронта, путлер согласись тоже, ну пожалуйста.
26 год - ...
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06.08.2025 08:43 Ответить
З мови дипломатів вислів "верещук" означає: ...влада блаЗЄнського ще надовго...
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06.08.2025 08:43 Ответить
вислів "верещук" означає: ми народ душили душили!
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06.08.2025 09:26 Ответить
арестович, подоляк, верещук, безугла (безмізгла) - щоб не відбувалось, а хєрмак ротами цих недоумків несе гімно на голови українців, схоже в цього головного з шести дефективних менеджерів з мізками не дуже, коли користується послугами таких примітивних чи то особин чи то прокацапських покидьків
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06.08.2025 08:44 Ответить
Чого ж в них з мізками не дуже, якщо їм все вдається?!
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06.08.2025 10:09 Ответить
Где шаттлы в Крым,хотим поехать.
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06.08.2025 08:47 Ответить
Так у чому проблема? Тобі зручно... Приїдь у Крим (через "міст Путіна"). Доїдь до Джанкоя. А там сядь на автомобіль і їдь на північ... Найкраще і найшвидше - коли ти одягнеш "ратника", і візьмеш автомат. А на північ від Джанкоя тебе зустріне снаряд "Хаймерса" чи український ФПВ-дрон...
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06.08.2025 08:54 Ответить
С чего Верещук взяла, что в обществе растет вера в быструю победу, какие предпосылки она нашла в обществе?!
Очередной пук в воду, абы что-то сказать и засветиться!!
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06.08.2025 08:50 Ответить
тому, що у ФРИДОМІ ми перемогли ще два роки тому, але москалі про це не знають. Зелені вирішили залишитися при владі вічно, якщо ти не зрозумів головний посил цього висеру зеленої шльондри
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06.08.2025 08:59 Ответить
А що таке фрідом? Марахвон чи кагал якийсь, де скумбрія по 8 пропагують ?
Я просто довго був на ТОТ, не вкурсі що таке фрідом і т.д. і марахвон не застав
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06.08.2025 09:31 Ответить
То Верещучка "перевзувається у стрибку" - думає, що люди забудуть, що вона робила й говорила др 24 лютого 2022 року...
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06.08.2025 09:12 Ответить
Вона і зараз зрадниця !
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06.08.2025 09:15 Ответить
Хоча вона зрадниця вона користується владою щоб піаритись.
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06.08.2025 09:16 Ответить
В держбюджеті 2024 року витрати на армію закладалися тільки на перше півріччя. Далі - перемога.
Помилилися. І до кінця року майже щомісяця вносили зміни до бюджету щоб фінансувати армію.
В БЮДЖЕТІ 2025 РОКУ ВИТРАТИ НА АРМІЮ ЗАКЛАДЕНО ТІЛЬКИ НА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ!!!
Розумний вчиться на чужих помилках, дурний - на своїх. А тут - це не дебілізм влади, це - ОЛІГОФРЕНІЯ.
Тому дивуватися висерам представників діючої влади не доводиться.
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06.08.2025 09:57 Ответить
Тварина одна з яких впустила кацапів на на нашу землю , поки лідор шашликами пригощав
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06.08.2025 08:51 Ответить
Та ти шо! Оце відкрила очі "затюканому населенню"
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06.08.2025 08:55 Ответить
Ніщо так не деморалізує та демобілізує суспільство як заяви від влади про "безкінечну" війну. Віра в швидке завершення цієї бійні єдине, що тримає ще тут більшість населення. Просто подивіться статистику кількості дітей шкільного віку, у порівнянні з 2022 в 2025 їх кількість зменшилася майже на півмільйона і буде ще більше знижуватися, оскільки молодь масово виїжджає за кордон. Яка "довга" війна, ким ?
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06.08.2025 08:55 Ответить
Це проста істина. Факт з яким не посперечаєшся.
Віра в швидке завершення цієї бійні єдине, що тримає ще тут більшість населення
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06.08.2025 09:18 Ответить
що тримає ще тут більшість населення-закриті кордони!
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06.08.2025 09:28 Ответить
Дайте ей селедки по 8!
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06.08.2025 08:56 Ответить
і навіщо взагалі те невігластво тянути в інфопростір? Кому цікаво, що те зелене проквакало?
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06.08.2025 09:00 Ответить
Зеленському краще би піти у відставку та захопити з собою всю свою феесбешну шоблу разом з верещук. Намародерені гроші повернути до бюджету! А потім бажано і стефанчука. Це єдиний вихід для України зміцнити СОУ та перемогти у цій війні. Але ж самі не підуть, курви.
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06.08.2025 09:02 Ответить
*********, ургентна розміновувачка чонгарів.
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06.08.2025 09:04 Ответить
Ото стерво , каже люди , а самі , то війни не буде , жарим шашлики та будуєм дороги , потім люська арестович закінчував війну кожного місяця , потім дехто каву пив у Криму і т.д. , а тепер люди бачите винуваті.......
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06.08.2025 09:05 Ответить
дивно, що те лайно, яке вона написала в фейсбуці, лайкнув Юрій Бутусов.....
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06.08.2025 09:06 Ответить
По суті верещук права. Тому і лайкнув. Хоча лайкати цю потвору я б не став. А що в голові у пана Бутусова, то знає лише пан Бутусов.
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06.08.2025 09:23 Ответить
Не права, а ліва. Лівіша твого лівого яйц...
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06.08.2025 09:26 Ответить
В значенні "має рацію".
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06.08.2025 09:41 Ответить
Хотів побачити реакцію людей.
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06.08.2025 09:25 Ответить
Цікаво, скільки проголосувало б за зеленського в 2019 році якби він їм замість «ха-ха путін нападьот», «Порошенко наживається на війні», «ось такий ви головнокомандувач» розказував, що за його правління людей будуть хапати на вулиці і відправляти на війну без повернення з вироком - «поки не переможемо», або як верещучка зараз «ніщо реально не вказує на близьке завершення війни» ...
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06.08.2025 09:06 Ответить
Нужно просто пєрєстать..... © просто пєрєстать скігліть.. так виходить ?
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06.08.2025 09:16 Ответить
Мобілізованая ****** Zелена тварюка.
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06.08.2025 09:08 Ответить
це тварь , яка готувала Україну до здачі " за три дня " по команді із жопи".. , її кишки давно повинні були усохнути на заборі , а вона ще при владі і " воює " !!!
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06.08.2025 09:09 Ответить
Саме так. При владі Антімайдан , ще й ці зрадниці-сосни-без табу розказують як наші хлопці забов'язані гинути до останнього посполитого.
Поки ЩО???... Поки міндічі і верховний міндіч з шафірами скажено багатіють? У нас війна чи свинарЧуки торговля_на_краві???
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06.08.2025 09:12 Ответить
Це два паралельні процеси. Одним війна, а іншим фінансові жнива.
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06.08.2025 09:26 Ответить
раніше правителів поважали, назви були "князь", отаман, "гетьман"..
А тепер.. тьху... верховний міндіч.... Срам сраний якийсь.
. Навіть із Іспанії не дзвонять, такий сором настав небувалий
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06.08.2025 09:48 Ответить
Ничто реально не указывает, что она скоро закончится,
-сказала зелена криса,подумки радісно потираючи руки.
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06.08.2025 09:53 Ответить
пісюндра
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06.08.2025 09:10 Ответить
Нам зрадниця доводить, як ми маємо поводитись під час війни.
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06.08.2025 09:12 Ответить
Війну може зупинити тільки путін. Він не збирається це робити. А давати в декілька разів більше зброї, ніж при Байдені, щоб перемолоть росіян і їх заводи, нам поки не збираються. Висновок: війна на 5-10 років ще, якщо нам допомагатимуть так само, як при Байдені, або трохи краще. Якщо ж менше, то прогнози досить погані.
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06.08.2025 09:20 Ответить
На 10 років людей не вистачить. Якщо мобілізовувати простих роботяг. А якщо "служити мають всі", то наша влада на таке не підписувалась. Тому не триватиме війна 10-15 років. Люди вже закінчуються.
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06.08.2025 09:29 Ответить
Коли писав на 5-10 років, то я враховувати, що зараз будуть нові лінії оборони, кращі ніж раніше, з урахуванням реалій, що просування росіян можуть зупинити тільки ешелонована оборона, а не бліндаж серед голого поля. На таких укріпленнях втрати будуть значно менші і можна триматися довго з тими людьми, що ще. І зараз, в порівнянні з тим, що буде через 5 років, людей більше, ніж достатньо, якщо їх берегти. Шкода, що не було розуміння і бажання берегти людей на початку війни, хоча б так, як зараз. Хоча і зараз з цим є проблеми, м'яко кажучи.
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06.08.2025 10:08 Ответить
Менше піzди і линяй в "родіну".
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06.08.2025 09:23 Ответить
Правда?
А хто ж це складає бюджети четвертий рік з розрахунку, що війна от-от закінчиться?
А хто ж це у 2023 півроку піарив контрнаступ стрімким домкратом і обісрався?
А хто ж це по каву у Ялті розповідав?
А чиї радники розповідали, що у росії ракети закінчуються?

І цвях у труну Верещук:
А хто ж це запускав шатли у Крим у лютому 2022?
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06.08.2025 09:30 Ответить
Ми всі повинні зрозуміти - війна надовго. Стратегію, як дати відсіч ворогу, закладаємо зі школи, - Верещук. Я так розумію, нас готовлять до партизаньскої війни?
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06.08.2025 09:32 Ответить
Макаеа-абрахламідія буде вчити.
Буде своя кирилічна версія Чучхе.
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06.08.2025 09:45 Ответить
у зеленых по сути два варианта развития событий:
1) Тот кто пошел добровольно в 22-23 и кто еще живой окончательно замахаются, начнут целыми ротами уходить в СЗЧ и фронт рухнет - зеленые просто убегут на свой подготовленный плацдарм в Лондон/Монако/США (нужное подчеркнуть). Потому что все видят что происходит с мобилизацией а также не желание зеленых завлекать баблом как делает тотже путлер. Поэтому все пока еще держится на том костяке 22-23 года
2) Путлер в силу экономических проблем захочет все это заморозить, чтоб в последствии допустим дожать по грузинскому сценарию.
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06.08.2025 09:35 Ответить
Слава Богу що - ті хто пішов у 22-23 добровільно , розуміють чим закінчиться їхній похід в сзч . Тобто він закінчиться - приходом бурятів у їхній дім . І тому в сзч не підуть .
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06.08.2025 09:59 Ответить
Українців деморалізує ваша ганебна банда продажних сволот
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06.08.2025 09:41 Ответить
Мандєлі ( оп) які вчили нарід тільки про Шашлики і Шатли нам розказують про "ненада уставать от войни"....
Ми ж їм не скажемо " в своєй головє ми войну ужє закончіл міндіча похоронілі"
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06.08.2025 09:43 Ответить
А пфф 11 та 4 роки то швидко? Дуже швидко судячі з словоблудства цієї пані.
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06.08.2025 09:45 Ответить
а як же шатлБаси до Криму, га, **** зелена.?
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06.08.2025 09:46 Ответить
З точки зору психології , це цілком зрозуміло . Люди завжди живуть надіями на краще . Завтра будєт лучше чем вчера - це захисна реакція , яка допомагає витримувати стрес .
Колись давно читав спогади в'язнів німецьких концтаборів , які розказували що кожного дня жили спогадами про волю , і мріяли про звільнення , і віра в це допомагала їм виживати в тому жахітті .
А якщо жити з думкою про безкінечну " жопу " і що з неї виходу - немає , людська психіка може не витримати .
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06.08.2025 09:54 Ответить
Так і буде, допоки ці гниди у владі
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06.08.2025 09:55 Ответить
"Ми все одно досі не зовсім приймаємо, що ця війна надовго". Це воно про зе-марахвонщиків.
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06.08.2025 09:55 Ответить
Це жах..
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06.08.2025 09:56 Ответить
швидко були лише запущені шатли в Крим і розмінований весь Південь, верещук в цьому приймала активну участь
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06.08.2025 09:58 Ответить
Суспільство демобілізували вже давно: розведенням військ, розмінуванням Чонгару, шашличками, розповідями що рашисти лагідно окупують Україну і багато жертв не буде, ну і золотими унітазами слуг урода.
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06.08.2025 10:00 Ответить
Ой які тексти. В 2025 році. І де вони були літом 23?. Бо саме літом 23 стало очевидно що контрнаступ не призведе до поразки підарів на полі бою, про яку так всі розповідали до того( наш Яр теж відмітився). І от тоді треба було такі заяви, в також ввести терміни служби і реалізовувати вже нарешті якщо не "Воювати будуть всі" то хоч "Служити будуть всі".
А то суспільство їм винне, розслабились. Так ви ж його і розслабили, гниди.
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06.08.2025 10:01 Ответить
Зеленський не хоче закінчувати віну, бо він на ній наживається.
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06.08.2025 10:02 Ответить
Твар при кориті
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06.08.2025 10:06 Ответить
Цікаво, чому ця зелена шаболда досі не в камері 2 х 2 з віконцем на північ?
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06.08.2025 10:14 Ответить
Одним словом скажена ****....
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06.08.2025 10:17 Ответить
 
 