Вера в быстрое окончание войны демобилизует общество, ничто реально не указывает, что она скоро закончится, - Верещук
Вера украинцев в скорое окончание войны только демобилизирует общество и государство, нужно настраиваться на то, что война будет длиться долго.
Об этом пишет в фейсбуке заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы все равно до сих пор не совсем принимаем, что эта война надолго. Мы все равно ведем себя так, как будто она должна скоро закончиться: кто-то придет и закончит ее, или случится что-то такое, из-за чего война возьмет и закончится.
Рассуждаем о послевоенных или вневоенных политических и экономических вещах. Хотя никто и ничто реально не указывает на близкое завершение войны", - отмечает Верещук.
По ее словам, такое отрицание реальности опасно.
"Такое смещение фокуса с войны на "невойну" демобилизирует общество и государство, что уменьшает наши шансы победить в затяжной войне на выносливость. А вот если мы прямо посмотрим в глаза реальности и настроимся на долгую войну, она завершится быстрее и выгоднее для нас. В конце концов, речь идет о том, насколько сильно и насколько долго мы можем фокусировать ресурсы нации на войне. Это тот случай, когда выносливость означает победу", - резюмирует заместитель руководителя ОП.
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Це одна з різновидностей, корабельних сосен, аброхамія і його чЛЄНІв з ВРУ??
В Одесі треба розмістити всі ради доброчесностей, а в нас їх не порахувати, а також перевести дислокацію центральних офісів метнвесту Ахметова, інтерпайп Пінчука.
В Херсон мають бути релоковані 5-6 офісів менеджерів ОП на чолі з Верещук на постійній основі. І перебувати працюючі саме там постійно. Зараз добрий зв'язок, такщо нехай всі спілкуються і вирішиють всі питання онлайн. Ми ж країна в смартфоні.
От тоді подивимось, скільки часу буде йти війна, а головне фронт буде під надійним тилом можновладців які дійсно будуть з народом.
Як ви гнидоїди вже всіх ****@ли, ублюдки ненажерлеві. Суки щоб ви повдавлючались вже.
Якщо система буде зруйнована, а я вірю що буде і буде встановлений народом національний уряд, а українці суверенами - то шансів у ворогів не буде не у живих не у мертвих всі будуть засуджені і затримані незаконні статки експроприйовані . Ціль народного повстання була саме така стати суверенами на своїй землі і скинути систему чужинців, поки боротьба триває , чужинці нібито тримаються але час не на їх боці
Як? Повторити 1917?
Тому між життям мільйонів і власним життям, вони обирають своє. Саме про це і сказала верещук.
22 год - мы их всех расхерачим за нами пол мира союзников и кордоны 91 года
23 год - контрнаступ точно все решит и как минимум Крым и юг освободим
24 год - мы на заморозку согласны если вернемся к границам времен АТО
25 год - мы согласны на заморозку по линии фронта, путлер согласись тоже, ну пожалуйста.
26 год - ...
Очередной пук в воду, абы что-то сказать и засветиться!!
Я просто довго був на ТОТ, не вкурсі що таке фрідом і т.д. і марахвон не застав
Помилилися. І до кінця року майже щомісяця вносили зміни до бюджету щоб фінансувати армію.
В БЮДЖЕТІ 2025 РОКУ ВИТРАТИ НА АРМІЮ ЗАКЛАДЕНО ТІЛЬКИ НА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ!!!
Розумний вчиться на чужих помилках, дурний - на своїх. А тут - це не дебілізм влади, це - ОЛІГОФРЕНІЯ.
Тому дивуватися висерам представників діючої влади не доводиться.
™ Віра в швидке завершення цієї бійні єдине, що тримає ще тут більшість населення
Поки ЩО???... Поки міндічі і верховний міндіч з шафірами скажено багатіють? У нас війна чи
свинарЧукиторговля_на_краві???
А тепер.. тьху... верховний міндіч.... Срам сраний якийсь.
. Навіть із Іспанії не дзвонять, такий сором настав небувалий
-сказала зелена криса,подумки радісно потираючи руки.
А хто ж це складає бюджети четвертий рік з розрахунку, що війна от-от закінчиться?
А хто ж це у 2023 півроку піарив контрнаступ стрімким домкратом і обісрався?
А хто ж це по каву у Ялті розповідав?
А чиї радники розповідали, що у росії ракети закінчуються?
І цвях у труну Верещук:
А хто ж це запускав шатли у Крим у лютому 2022?
Буде своя кирилічна версія Чучхе.
1) Тот кто пошел добровольно в 22-23 и кто еще живой окончательно замахаются, начнут целыми ротами уходить в СЗЧ и фронт рухнет - зеленые просто убегут на свой подготовленный плацдарм в Лондон/Монако/США (нужное подчеркнуть). Потому что все видят что происходит с мобилизацией а также не желание зеленых завлекать баблом как делает тотже путлер. Поэтому все пока еще держится на том костяке 22-23 года
2) Путлер в силу экономических проблем захочет все это заморозить, чтоб в последствии допустим дожать по грузинскому сценарию.
Ми ж їм не скажемо " в своєй головє ми войну ужє закончіл
міндіча похоронілі"
Колись давно читав спогади в'язнів німецьких концтаборів , які розказували що кожного дня жили спогадами про волю , і мріяли про звільнення , і віра в це допомагала їм виживати в тому жахітті .
А якщо жити з думкою про безкінечну " жопу " і що з неї виходу - немає , людська психіка може не витримати .
А то суспільство їм винне, розслабились. Так ви ж його і розслабили, гниди.