Вера в быстрое окончание войны демобилизует общество, ничто реально не указывает, что она скоро закончится, - Верещук

Вера украинцев в скорое окончание войны только демобилизирует общество и государство, нужно настраиваться на то, что война будет длиться долго.

Об этом пишет в фейсбуке заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы все равно до сих пор не совсем принимаем, что эта война надолго. Мы все равно ведем себя так, как будто она должна скоро закончиться: кто-то придет и закончит ее, или случится что-то такое, из-за чего война возьмет и закончится.

Рассуждаем о послевоенных или вневоенных политических и экономических вещах. Хотя никто и ничто реально не указывает на близкое завершение войны", - отмечает Верещук.

По ее словам, такое отрицание реальности опасно.

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"Такое смещение фокуса с войны на "невойну" демобилизирует общество и государство, что уменьшает наши шансы победить в затяжной войне на выносливость. А вот если мы прямо посмотрим в глаза реальности и настроимся на долгую войну, она завершится быстрее и выгоднее для нас. В конце концов, речь идет о том, насколько сильно и насколько долго мы можем фокусировать ресурсы нации на войне. Это тот случай, когда выносливость означает победу", - резюмирует заместитель руководителя ОП.