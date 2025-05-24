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Новости Мирные переговоры
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Мы все должны понять - война надолго. Стратегию, как дать отпор врагу, закладываем со школы, - Верещук

Верещук говорит, что диагнозы всех чиновников проверят

Украинскому обществу следует готовиться к длительной войне.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на espreso.

"Мы все должны понять - война надолго. Будет ли перемирие или мирные соглашения, или нет - Россия остается нашим врагом на десятилетия. Мы должны перенастроить свое и общественное сознание для того, чтобы дать отпор в каждую минуту", - отметила Верещук.

Она подчеркнула, что украинское общество должно быть готово к сопротивлению на всех уровнях, начиная со школы. По ее словам, именно тогда, когда каждый украинец будет понимать свою роль и будет готов действовать, агрессор не решится на повторение вторжения.

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"Если будет стрелять каждый дом и под ними будет гореть земля - они не будут наступать. Оккупанты будут понимать, что они здесь погибнут или будут взяты в плен. Вот это наша стратегия, и мы ее закладываем со школы", - пояснила чиновница.

Верещук также отметила, что дети должны знать, что такое война, поскольку вся страна уже живет в ее условиях.

"И не надо этого отрицать", - добавила она.

Автор: 

Верещук Ирина (505) война в Украине (4468)


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Топ комментарии
+71
І вистачає ж совісті вилазити і тявкати. Курва. Сволота.
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24.05.2025 14:20
+62
Це ця, що відкривала новий пункт пропуску на Чонгарі перед вторгненням (''главноє пєрєстать стрєлять'ї)?!...
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24.05.2025 14:20
+46
Лярва,тобі рота взагалі відкривати не треба Ти,тварина,на Чонгарі хаби робила,війська відводила,та розміновували.Це ти тявкала,що не якого вторгнення не буде.Забицся під лавку і не сунь свого носа в дорослі справи.
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24.05.2025 14:28
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Верещук свою роль у дійстві "Київ за три дні" зіграла - активною участю у розмінуванні шляхів агресору. Й не думає каятися…
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24.05.2025 15:19 Ответить
Вони по Україні іскандерами, а ми по них шатлами через Чонгар !
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24.05.2025 15:19 Ответить
Чортиця з рукомийника,з тебе ніякої користі одна шкода,краще помовч.
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24.05.2025 15:20 Ответить
"Батальон Монако" на фронт , з закордону , поверніть - і все дуже швидко закінчиться !
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24.05.2025 15:22 Ответить
шатлиха бл...
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24.05.2025 15:22 Ответить
Як можна після шатлів з Кримом давати якісь прогнози? Повинна була би вже сидіти по закону про зраду, але ні за цієї влади! Порядна людина вже б пішла з політиці, але цю використовують ще…
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24.05.2025 15:26 Ответить
Якщо садити Верещук, то треба садити і Козиря. Вони вдвох гадили на Чонгарі. А Козирь - пуйловський резидент і смотрящій за Боневтіком, його садити не можна
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24.05.2025 16:18 Ответить
Статегия это не разворовыватьс 1991-го года запасы вооружений и это не школа а прокуратура и суд должны были прививать..
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24.05.2025 15:30 Ответить
Выбрали дебилы клоуна в 2019,теперь жрите.
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24.05.2025 15:31 Ответить
**** продажная !
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24.05.2025 15:32 Ответить
І в цьому є твоя вина. верищук ти лайно
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24.05.2025 15:33 Ответить
Та не забудь розповісти українцям, пані верещук, як ви гуртом кацапні на Півдні червону доріжку простелили.
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24.05.2025 15:37 Ответить
котись у дупу *****, челночниця.
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24.05.2025 15:53 Ответить
Ця стерво мала б вже відсидіти три роки від свого довічного терміну, а вона досі щось там кукуріка.
Зєлю геть. Вибори
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24.05.2025 15:53 Ответить
Це ті - хто розмінував в 2022 році всю країну для створення безперешкодного входження ворога в Україну.
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24.05.2025 15:53 Ответить
Кацапська *****!
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24.05.2025 16:03 Ответить
Мда... Без мата и сказать нечего.
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24.05.2025 16:06 Ответить
Поки ці тварини не будуть вирізані з усіма членами їх родин - нічого позитивного тут не буде.
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24.05.2025 16:11 Ответить
,,Ми всі повинні зрозуміти - війна надовго. - Росія залишається нашим ворогом на десятиліття." - Якби ця зелена курва сама це розуміла свого часу то розбудовувала б армію а не дороги, рила б окопи а не розміновувала б Чонгар, не закривала б ракетні програми і не скорочувала б а рмію та іі фінансуваннія.. Не запевняла б усіх напередодні нападу росіі що нападу не буде....І багато-багато чого ще..... Бо тепер іі висловлювання виглядають як повчальні слова староі повіі про те як треба бути порядною та пристойною.... Ні розуму, ні честі, ні совісті у цієі мерзотниці немає.....
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24.05.2025 16:18 Ответить
пристрелить зелену мавпу!
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24.05.2025 16:22 Ответить
яке ж гівно

Чи відносить керівниця ОПи себе та свою родину до українського суспільства? Як вона приготувалась до тривалої війни крім того що знаходиться на козирній посаді?
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24.05.2025 16:32 Ответить
А разве у Украины есть выбор?
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24.05.2025 16:35 Ответить
вибір є завжди - але громадяни України до такого вибору ще не готові. Підготовка триває
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24.05.2025 16:44 Ответить
Вибір є - Залужний. А всю зелену мерзоту в буцегарню
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24.05.2025 17:06 Ответить
А як же ж йуля (тімашенка)?
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24.05.2025 20:15 Ответить
Це давно збитий льотчік. Є набагато кращі за нього кандидати на головкома. Хоча б той комбат Ширшин, який не побоявся публічно розкритикувати кацапа серного
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25.05.2025 13:37 Ответить
сама ********** - класична зелена пізда і сволочь!!
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24.05.2025 16:52 Ответить
Так буває . Вчора ти свиням хвости крутила, а сьогодні ти "стратег стратегічних наук" ! А хтось таки в Жовкві за неї голосував ! Я вирвав би вам серце, дебіли кінчені !!!
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24.05.2025 17:00 Ответить
Ти свинота відкрила двері для вторгнення, а тепер виходиш і щось потякаєш. До портянки *****.
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24.05.2025 17:03 Ответить
Вони всі приречені. Ця мерзота
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24.05.2025 17:07 Ответить
"Війна надовго " - курва тобі 46 років,хочеш воювати , іди мобілізуйся і воюй а не промивай нам мізки своєю гівнопропагандою.
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24.05.2025 17:07 Ответить
й о б а н і Z е л е н і г н и д и !!!
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24.05.2025 17:10 Ответить
Скотиняка.Поки тебе не було при владі, то і війни не було.
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24.05.2025 17:25 Ответить
Щось занадто пізно ця зелена тварь роздуплилася. Її треба судити за саботаж підготовки до оборони.
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24.05.2025 17:28 Ответить
А як же шатли? Чи гроши роздербанили, а шатли, та й х... з нима.
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24.05.2025 17:28 Ответить
Ну, ми це розуміємо, а ви Бо крадете, як в останній раз, і це наводить на думку, що ви собі "золоті" парашутики пакуєте, тому не дивуйтесь, що нарід звідси робить ноги. І правилльно робить
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24.05.2025 17:33 Ответить
Ось це дивлюся, якась дивовижна ситуація у нас склалася. Більшість за повернення територій, за розгром рашки... Також за мобілізацію.... всі повинні (ну з тих хто не відмазався або не здриснув за бугор)...
З іншого боку, усі добровольці, мобілізовані, бусифіковані... потім потрапляють під командування тих, кого всі (скажімо так - більшість) називають... навіть із коментів - дебіли, клоуни, зелене лайно, зрадники, агенти кремля...тощо. Якось суперечливо все. То, напевно, треба або хрестик зняти або сорочку одягнути. Не можна впихнути невпихуєме

p.s. До речі - вибори ж не на часі)
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24.05.2025 17:58 Ответить
В Україні два фронти: один ззовні з кацапською ордою, інший із прикацапленими маріонетками при владі, в тому числі військовій. Що тобі не зрозуміло?
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25.05.2025 13:41 Ответить
Це ти зрозумів що написав?
Наші хлопці, які зараз на фронті, на нулі воюють з кацапською ордою підпорядковані, виконують накази "прикацаплених маріонеток при владі" (твої слова).
Це нормально? На який ми повинні чекати результат?
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25.05.2025 17:44 Ответить
Вилізло. Думає що шатли вже забули?
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24.05.2025 18:19 Ответить
Їбать це гівно курвяче ще живе?!?!?!
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24.05.2025 19:12 Ответить
Ми всі повинні зрозуміти - війна надовго - Верещук

Це натяк на те, що ЗЄ надовго , а виборів не буде?

Хмммм... І кому ж, окрім *****, ця війна може бути вигідною....
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24.05.2025 19:15 Ответить
Не пишіть дурниць, а вчить історію.
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24.05.2025 20:47 Ответить
мало в мире людей,которых я настолько презираю,як цю пани..омерзение,граничащее с блевотным рефлексом.
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24.05.2025 19:44 Ответить
Копія регіоналки Герман.
Після зміни влади, про зе скаже те саме,що Герман про янека:
"Я не хотіла, щоб він тікав з ганьбою, я хотіла, щоб він програв з достоїнством, щоб у нього був шанс відігратися. В мене не вийшло. Більше я ніколи не зможу йому допомогти".
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24.05.2025 19:53 Ответить
Війна надовго, а крадете так, нібито вона і не розпочиналася.
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24.05.2025 20:09 Ответить
так шо, зелень буде зеленіти до скону віків?
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24.05.2025 20:10 Ответить
Ви тільки послухайте!!! А це одна і та ж сама людина говорить? Майстер-клас ,,перефарбування" від https://www.facebook.com/vereshchuk.iryna?__cft__[0]=AZW3UCUmaIKus6gtoCPjafPAnGsPkRk49OUabHTrYyXU37doalzJy86W15_iV3rslJZKdJlRWhqvSj9rtgwEDXOOsRt7spKVFqMLvBH6HZZMUU9k-XAzTM9LDGxLBV_vfR4Ra_Z4C4frEfKg1yFkMiuF0UUoPpJ6RZaqWeYKptvI5AWT8TYItH4gqZnY-S1T-N_Q5O6jRqGHG6ZyxedJPVOwutMC9Y1KtzzF4oEto9Jz-Q&__tn__=-]K-R Ірина Верещук просто вражає. А ще раз перевзутися у стрибку теж зможе?
https://www.facebook.com/100000483476379/videos/pcb.30719920847607295/1416164622857980
https://www.facebook.com/100000483476379/videos/pcb.30719920847607295/1638798536765404

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24.05.2025 20:45 Ответить
Це та курва, що сприяла розмінуванню Чонгара та квапилась шатли до кацапів пускати?
та сама курва, яка казала що нема варіанту збройного вирішення конфлікту та повернення територій???
Як же чухаються руки, щоби уїбати лопатою по цьому їбалу, по зєліному, по дєрьмаковому…
от для їбала стефанчука треба дуже велику лопату…
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24.05.2025 20:58 Ответить
Та сама ****, яка стирчала в Алат-Ра (чи як ту кацапську секту) і в якої подруги - кацапки. І тепер ця бл*ядота наших дітей буде на вічну війну відправляти, бо зелена почвара гундоса зробила все, щоб Україна не змогла перемогти!
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24.05.2025 21:23 Ответить
коли ця верещучка підірве хоча б один нею ж розмінований міст біля Криму? Бо язиком триндіти, то не міни носити!
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24.05.2025 21:05 Ответить
Кончені ********, знищили Україну!
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24.05.2025 21:22 Ответить
Розкажи краще, як разом із Зеленським Чонгар здавали...
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24.05.2025 21:38 Ответить
Якщо ця **@нута каже, що війна надовго, можемо сподіватися, що скоро скінчиться
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24.05.2025 22:58 Ответить
Мерзенна потвора гори в пеклі !
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25.05.2025 00:24 Ответить
Найбільший ворог України не так кацап на фронті як прокацапська так звана "українська" зрадницька влада.
Ворог давно захопив Україну, але не приструнив її населення, яке через майдани висловлювало свій протест проти кремлівської мафії. Тому почав повномасштабну війну проти українського народу за активного сприяння своєї маріонеткової влади в Україні.
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25.05.2025 13:44 Ответить
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