Мы все должны понять - война надолго. Стратегию, как дать отпор врагу, закладываем со школы, - Верещук

Украинскому обществу следует готовиться к длительной войне.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на espreso.

"Мы все должны понять - война надолго. Будет ли перемирие или мирные соглашения, или нет - Россия остается нашим врагом на десятилетия. Мы должны перенастроить свое и общественное сознание для того, чтобы дать отпор в каждую минуту", - отметила Верещук.

Она подчеркнула, что украинское общество должно быть готово к сопротивлению на всех уровнях, начиная со школы. По ее словам, именно тогда, когда каждый украинец будет понимать свою роль и будет готов действовать, агрессор не решится на повторение вторжения.

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"Если будет стрелять каждый дом и под ними будет гореть земля - они не будут наступать. Оккупанты будут понимать, что они здесь погибнут или будут взяты в плен. Вот это наша стратегия, и мы ее закладываем со школы", - пояснила чиновница.

Верещук также отметила, что дети должны знать, что такое война, поскольку вся страна уже живет в ее условиях.

"И не надо этого отрицать", - добавила она.