Мы все должны понять - война надолго. Стратегию, как дать отпор врагу, закладываем со школы, - Верещук
Украинскому обществу следует готовиться к длительной войне.
Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на espreso.
"Мы все должны понять - война надолго. Будет ли перемирие или мирные соглашения, или нет - Россия остается нашим врагом на десятилетия. Мы должны перенастроить свое и общественное сознание для того, чтобы дать отпор в каждую минуту", - отметила Верещук.
Она подчеркнула, что украинское общество должно быть готово к сопротивлению на всех уровнях, начиная со школы. По ее словам, именно тогда, когда каждый украинец будет понимать свою роль и будет готов действовать, агрессор не решится на повторение вторжения.
"Если будет стрелять каждый дом и под ними будет гореть земля - они не будут наступать. Оккупанты будут понимать, что они здесь погибнут или будут взяты в плен. Вот это наша стратегия, и мы ее закладываем со школы", - пояснила чиновница.
Верещук также отметила, что дети должны знать, что такое война, поскольку вся страна уже живет в ее условиях.
"И не надо этого отрицать", - добавила она.
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Зєлю геть. Вибори
Чи відносить керівниця ОПи себе та свою родину до українського суспільства? Як вона приготувалась до тривалої війни крім того що знаходиться на козирній посаді?
З іншого боку, усі добровольці, мобілізовані, бусифіковані... потім потрапляють під командування тих, кого всі (скажімо так - більшість) називають... навіть із коментів - дебіли, клоуни, зелене лайно, зрадники, агенти кремля...тощо. Якось суперечливо все. То, напевно, треба або хрестик зняти або сорочку одягнути. Не можна впихнути невпихуєме
p.s. До речі - вибори ж не на часі)
Наші хлопці, які зараз на фронті, на нулі воюють з кацапською ордою підпорядковані, виконують накази "прикацаплених маріонеток при владі" (твої слова).
Це нормально? На який ми повинні чекати результат?
Це натяк на те, що ЗЄ надовго , а виборів не буде?
Хмммм... І кому ж, окрім *****, ця війна може бути вигідною....
Після зміни влади, про зе скаже те саме,що Герман про янека:
"Я не хотіла, щоб він тікав з ганьбою, я хотіла, щоб він програв з достоїнством, щоб у нього був шанс відігратися. В мене не вийшло. Більше я ніколи не зможу йому допомогти".
https://www.facebook.com/100000483476379/videos/pcb.30719920847607295/1416164622857980
https://www.facebook.com/100000483476379/videos/pcb.30719920847607295/1638798536765404
та сама курва, яка казала що нема варіанту збройного вирішення конфлікту та повернення територій???
Як же чухаються руки, щоби уїбати лопатою по цьому їбалу, по зєліному, по дєрьмаковому…
от для їбала стефанчука треба дуже велику лопату…
Ворог давно захопив Україну, але не приструнив її населення, яке через майдани висловлювало свій протест проти кремлівської мафії. Тому почав повномасштабну війну проти українського народу за активного сприяння своєї маріонеткової влади в Україні.