Ми всі повинні зрозуміти - війна надовго. Стратегію, як дати відсіч ворогу, закладаємо зі школи, - Верещук

Українському суспільству слід готуватися до тривалої війни.

Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.

"Ми всі повинні зрозуміти - війна надовго. Чи буде перемир’я або мирні угоди, чи ні - Росія залишається нашим ворогом на десятиліття. Ми маємо переналаштувати свою і суспільну свідомість для того, аби дати відсіч у кожну хвилину", - наголосила Верещук.

Вона підкреслила, що українське суспільство повинно бути готове до спротиву на всіх рівнях, починаючи зі школи. За її словами, саме тоді, коли кожен українець розумітиме свою роль і буде готовий діяти, агресор не наважиться на повторення вторгнення.

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"Якщо буде стріляти кожна хата і під ними горітиме земля - вони не будуть наступати. Окупанти будуть розуміти, що вони тут загинуть чи будуть взяті в полон. Ось це наша стратегія, і ми її закладаємо зі школи", - пояснила посадовиця.

Верещук також наголосила, що діти мають знати, що таке війна, адже вся країна вже живе в її умовах.

"І не треба цього заперечувати", - додала вона.