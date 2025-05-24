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Ми всі повинні зрозуміти - війна надовго. Стратегію, як дати відсіч ворогу, закладаємо зі школи, - Верещук

Верещук каже, що діагнози всіх посадовців перевірять

Українському суспільству слід готуватися до тривалої війни.

Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.

"Ми всі повинні зрозуміти - війна надовго. Чи буде перемир’я або мирні угоди, чи ні - Росія залишається нашим ворогом на десятиліття. Ми маємо переналаштувати свою і суспільну свідомість для того, аби дати відсіч у кожну хвилину", - наголосила Верещук.

Вона підкреслила, що українське суспільство повинно бути готове до спротиву на всіх рівнях, починаючи зі школи. За її словами, саме тоді, коли кожен українець розумітиме свою роль і буде готовий діяти, агресор не наважиться на повторення вторгнення.

Також читайте: Термін добровільного повернення на службу після СЗЧ можуть продовжити, - Верещук

"Якщо буде стріляти кожна хата і під ними горітиме земля - вони не будуть наступати. Окупанти будуть розуміти, що вони тут загинуть чи будуть взяті в полон. Ось це наша стратегія, і ми її закладаємо зі школи", - пояснила посадовиця.

Верещук також наголосила, що діти мають знати, що таке війна, адже вся країна вже живе в її умовах.

"І не треба цього заперечувати", - додала вона.

Автор: 

Верещук Ірина (684) війна в Україні (4507)


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Топ коментарі
+71
І вистачає ж совісті вилазити і тявкати. Курва. Сволота.
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24.05.2025 14:20
+62
Це ця, що відкривала новий пункт пропуску на Чонгарі перед вторгненням (''главноє пєрєстать стрєлять'ї)?!...
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24.05.2025 14:20
+46
Лярва,тобі рота взагалі відкривати не треба Ти,тварина,на Чонгарі хаби робила,війська відводила,та розміновували.Це ти тявкала,що не якого вторгнення не буде.Забицся під лавку і не сунь свого носа в дорослі справи.
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24.05.2025 14:28
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Верещук свою роль у дійстві "Київ за три дні" зіграла - активною участю у розмінуванні шляхів агресору. Й не думає каятися…
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24.05.2025 15:19 Відповісти
Вони по Україні іскандерами, а ми по них шатлами через Чонгар !
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24.05.2025 15:19 Відповісти
Чортиця з рукомийника,з тебе ніякої користі одна шкода,краще помовч.
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24.05.2025 15:20 Відповісти
"Батальон Монако" на фронт , з закордону , поверніть - і все дуже швидко закінчиться !
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24.05.2025 15:22 Відповісти
шатлиха бл...
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24.05.2025 15:22 Відповісти
Як можна після шатлів з Кримом давати якісь прогнози? Повинна була би вже сидіти по закону про зраду, але ні за цієї влади! Порядна людина вже б пішла з політиці, але цю використовують ще…
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24.05.2025 15:26 Відповісти
Якщо садити Верещук, то треба садити і Козиря. Вони вдвох гадили на Чонгарі. А Козирь - пуйловський резидент і смотрящій за Боневтіком, його садити не можна
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24.05.2025 16:18 Відповісти
Статегия это не разворовыватьс 1991-го года запасы вооружений и это не школа а прокуратура и суд должны были прививать..
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24.05.2025 15:30 Відповісти
Выбрали дебилы клоуна в 2019,теперь жрите.
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24.05.2025 15:31 Відповісти
**** продажная !
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24.05.2025 15:32 Відповісти
І в цьому є твоя вина. верищук ти лайно
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24.05.2025 15:33 Відповісти
Та не забудь розповісти українцям, пані верещук, як ви гуртом кацапні на Півдні червону доріжку простелили.
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24.05.2025 15:37 Відповісти
котись у дупу *****, челночниця.
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24.05.2025 15:53 Відповісти
Ця стерво мала б вже відсидіти три роки від свого довічного терміну, а вона досі щось там кукуріка.
Зєлю геть. Вибори
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24.05.2025 15:53 Відповісти
Це ті - хто розмінував в 2022 році всю країну для створення безперешкодного входження ворога в Україну.
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24.05.2025 15:53 Відповісти
Кацапська *****!
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24.05.2025 16:03 Відповісти
Мда... Без мата и сказать нечего.
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24.05.2025 16:06 Відповісти
Поки ці тварини не будуть вирізані з усіма членами їх родин - нічого позитивного тут не буде.
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24.05.2025 16:11 Відповісти
,,Ми всі повинні зрозуміти - війна надовго. - Росія залишається нашим ворогом на десятиліття." - Якби ця зелена курва сама це розуміла свого часу то розбудовувала б армію а не дороги, рила б окопи а не розміновувала б Чонгар, не закривала б ракетні програми і не скорочувала б а рмію та іі фінансуваннія.. Не запевняла б усіх напередодні нападу росіі що нападу не буде....І багато-багато чого ще..... Бо тепер іі висловлювання виглядають як повчальні слова староі повіі про те як треба бути порядною та пристойною.... Ні розуму, ні честі, ні совісті у цієі мерзотниці немає.....
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24.05.2025 16:18 Відповісти
пристрелить зелену мавпу!
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24.05.2025 16:22 Відповісти
яке ж гівно

Чи відносить керівниця ОПи себе та свою родину до українського суспільства? Як вона приготувалась до тривалої війни крім того що знаходиться на козирній посаді?
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24.05.2025 16:32 Відповісти
А разве у Украины есть выбор?
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24.05.2025 16:35 Відповісти
вибір є завжди - але громадяни України до такого вибору ще не готові. Підготовка триває
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24.05.2025 16:44 Відповісти
Вибір є - Залужний. А всю зелену мерзоту в буцегарню
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24.05.2025 17:06 Відповісти
А як же ж йуля (тімашенка)?
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24.05.2025 20:15 Відповісти
Це давно збитий льотчік. Є набагато кращі за нього кандидати на головкома. Хоча б той комбат Ширшин, який не побоявся публічно розкритикувати кацапа серного
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25.05.2025 13:37 Відповісти
сама ********** - класична зелена пізда і сволочь!!
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24.05.2025 16:52 Відповісти
Так буває . Вчора ти свиням хвости крутила, а сьогодні ти "стратег стратегічних наук" ! А хтось таки в Жовкві за неї голосував ! Я вирвав би вам серце, дебіли кінчені !!!
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24.05.2025 17:00 Відповісти
Ти свинота відкрила двері для вторгнення, а тепер виходиш і щось потякаєш. До портянки *****.
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24.05.2025 17:03 Відповісти
Вони всі приречені. Ця мерзота
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24.05.2025 17:07 Відповісти
"Війна надовго " - курва тобі 46 років,хочеш воювати , іди мобілізуйся і воюй а не промивай нам мізки своєю гівнопропагандою.
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24.05.2025 17:07 Відповісти
й о б а н і Z е л е н і г н и д и !!!
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24.05.2025 17:10 Відповісти
Скотиняка.Поки тебе не було при владі, то і війни не було.
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24.05.2025 17:25 Відповісти
Щось занадто пізно ця зелена тварь роздуплилася. Її треба судити за саботаж підготовки до оборони.
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24.05.2025 17:28 Відповісти
А як же шатли? Чи гроши роздербанили, а шатли, та й х... з нима.
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24.05.2025 17:28 Відповісти
Ну, ми це розуміємо, а ви Бо крадете, як в останній раз, і це наводить на думку, що ви собі "золоті" парашутики пакуєте, тому не дивуйтесь, що нарід звідси робить ноги. І правилльно робить
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24.05.2025 17:33 Відповісти
Ось це дивлюся, якась дивовижна ситуація у нас склалася. Більшість за повернення територій, за розгром рашки... Також за мобілізацію.... всі повинні (ну з тих хто не відмазався або не здриснув за бугор)...
З іншого боку, усі добровольці, мобілізовані, бусифіковані... потім потрапляють під командування тих, кого всі (скажімо так - більшість) називають... навіть із коментів - дебіли, клоуни, зелене лайно, зрадники, агенти кремля...тощо. Якось суперечливо все. То, напевно, треба або хрестик зняти або сорочку одягнути. Не можна впихнути невпихуєме

p.s. До речі - вибори ж не на часі)
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24.05.2025 17:58 Відповісти
В Україні два фронти: один ззовні з кацапською ордою, інший із прикацапленими маріонетками при владі, в тому числі військовій. Що тобі не зрозуміло?
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25.05.2025 13:41 Відповісти
Це ти зрозумів що написав?
Наші хлопці, які зараз на фронті, на нулі воюють з кацапською ордою підпорядковані, виконують накази "прикацаплених маріонеток при владі" (твої слова).
Це нормально? На який ми повинні чекати результат?
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25.05.2025 17:44 Відповісти
Вилізло. Думає що шатли вже забули?
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24.05.2025 18:19 Відповісти
Їбать це гівно курвяче ще живе?!?!?!
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24.05.2025 19:12 Відповісти
Ми всі повинні зрозуміти - війна надовго - Верещук

Це натяк на те, що ЗЄ надовго , а виборів не буде?

Хмммм... І кому ж, окрім *****, ця війна може бути вигідною....
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24.05.2025 19:15 Відповісти
Не пишіть дурниць, а вчить історію.
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24.05.2025 20:47 Відповісти
мало в мире людей,которых я настолько презираю,як цю пани..омерзение,граничащее с блевотным рефлексом.
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24.05.2025 19:44 Відповісти
Копія регіоналки Герман.
Після зміни влади, про зе скаже те саме,що Герман про янека:
"Я не хотіла, щоб він тікав з ганьбою, я хотіла, щоб він програв з достоїнством, щоб у нього був шанс відігратися. В мене не вийшло. Більше я ніколи не зможу йому допомогти".
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24.05.2025 19:53 Відповісти
Війна надовго, а крадете так, нібито вона і не розпочиналася.
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24.05.2025 20:09 Відповісти
так шо, зелень буде зеленіти до скону віків?
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24.05.2025 20:10 Відповісти
Ви тільки послухайте!!! А це одна і та ж сама людина говорить? Майстер-клас ,,перефарбування" від https://www.facebook.com/vereshchuk.iryna?__cft__[0]=AZW3UCUmaIKus6gtoCPjafPAnGsPkRk49OUabHTrYyXU37doalzJy86W15_iV3rslJZKdJlRWhqvSj9rtgwEDXOOsRt7spKVFqMLvBH6HZZMUU9k-XAzTM9LDGxLBV_vfR4Ra_Z4C4frEfKg1yFkMiuF0UUoPpJ6RZaqWeYKptvI5AWT8TYItH4gqZnY-S1T-N_Q5O6jRqGHG6ZyxedJPVOwutMC9Y1KtzzF4oEto9Jz-Q&__tn__=-]K-R Ірина Верещук просто вражає. А ще раз перевзутися у стрибку теж зможе?
https://www.facebook.com/100000483476379/videos/pcb.30719920847607295/1416164622857980
https://www.facebook.com/100000483476379/videos/pcb.30719920847607295/1638798536765404

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24.05.2025 20:45 Відповісти
Це та курва, що сприяла розмінуванню Чонгара та квапилась шатли до кацапів пускати?
та сама курва, яка казала що нема варіанту збройного вирішення конфлікту та повернення територій???
Як же чухаються руки, щоби уїбати лопатою по цьому їбалу, по зєліному, по дєрьмаковому…
от для їбала стефанчука треба дуже велику лопату…
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24.05.2025 20:58 Відповісти
Та сама ****, яка стирчала в Алат-Ра (чи як ту кацапську секту) і в якої подруги - кацапки. І тепер ця бл*ядота наших дітей буде на вічну війну відправляти, бо зелена почвара гундоса зробила все, щоб Україна не змогла перемогти!
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24.05.2025 21:23 Відповісти
коли ця верещучка підірве хоча б один нею ж розмінований міст біля Криму? Бо язиком триндіти, то не міни носити!
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24.05.2025 21:05 Відповісти
Кончені ********, знищили Україну!
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24.05.2025 21:22 Відповісти
Розкажи краще, як разом із Зеленським Чонгар здавали...
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24.05.2025 21:38 Відповісти
Якщо ця **@нута каже, що війна надовго, можемо сподіватися, що скоро скінчиться
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24.05.2025 22:58 Відповісти
Мерзенна потвора гори в пеклі !
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25.05.2025 00:24 Відповісти
Найбільший ворог України не так кацап на фронті як прокацапська так звана "українська" зрадницька влада.
Ворог давно захопив Україну, але не приструнив її населення, яке через майдани висловлювало свій протест проти кремлівської мафії. Тому почав повномасштабну війну проти українського народу за активного сприяння своєї маріонеткової влади в Україні.
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25.05.2025 13:44 Відповісти
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