Ми всі повинні зрозуміти - війна надовго. Стратегію, як дати відсіч ворогу, закладаємо зі школи, - Верещук
Українському суспільству слід готуватися до тривалої війни.
Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.
"Ми всі повинні зрозуміти - війна надовго. Чи буде перемир’я або мирні угоди, чи ні - Росія залишається нашим ворогом на десятиліття. Ми маємо переналаштувати свою і суспільну свідомість для того, аби дати відсіч у кожну хвилину", - наголосила Верещук.
Вона підкреслила, що українське суспільство повинно бути готове до спротиву на всіх рівнях, починаючи зі школи. За її словами, саме тоді, коли кожен українець розумітиме свою роль і буде готовий діяти, агресор не наважиться на повторення вторгнення.
"Якщо буде стріляти кожна хата і під ними горітиме земля - вони не будуть наступати. Окупанти будуть розуміти, що вони тут загинуть чи будуть взяті в полон. Ось це наша стратегія, і ми її закладаємо зі школи", - пояснила посадовиця.
Верещук також наголосила, що діти мають знати, що таке війна, адже вся країна вже живе в її умовах.
"І не треба цього заперечувати", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зєлю геть. Вибори
Чи відносить керівниця ОПи себе та свою родину до українського суспільства? Як вона приготувалась до тривалої війни крім того що знаходиться на козирній посаді?
З іншого боку, усі добровольці, мобілізовані, бусифіковані... потім потрапляють під командування тих, кого всі (скажімо так - більшість) називають... навіть із коментів - дебіли, клоуни, зелене лайно, зрадники, агенти кремля...тощо. Якось суперечливо все. То, напевно, треба або хрестик зняти або сорочку одягнути. Не можна впихнути невпихуєме
p.s. До речі - вибори ж не на часі)
Наші хлопці, які зараз на фронті, на нулі воюють з кацапською ордою підпорядковані, виконують накази "прикацаплених маріонеток при владі" (твої слова).
Це нормально? На який ми повинні чекати результат?
Це натяк на те, що ЗЄ надовго , а виборів не буде?
Хмммм... І кому ж, окрім *****, ця війна може бути вигідною....
Після зміни влади, про зе скаже те саме,що Герман про янека:
"Я не хотіла, щоб він тікав з ганьбою, я хотіла, щоб він програв з достоїнством, щоб у нього був шанс відігратися. В мене не вийшло. Більше я ніколи не зможу йому допомогти".
https://www.facebook.com/100000483476379/videos/pcb.30719920847607295/1416164622857980
https://www.facebook.com/100000483476379/videos/pcb.30719920847607295/1638798536765404
та сама курва, яка казала що нема варіанту збройного вирішення конфлікту та повернення територій???
Як же чухаються руки, щоби уїбати лопатою по цьому їбалу, по зєліному, по дєрьмаковому…
от для їбала стефанчука треба дуже велику лопату…
Ворог давно захопив Україну, але не приструнив її населення, яке через майдани висловлювало свій протест проти кремлівської мафії. Тому почав повномасштабну війну проти українського народу за активного сприяння своєї маріонеткової влади в Україні.