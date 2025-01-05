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Срок добровольного возвращения на службу после СОЧ могут продлить, - Верещук

Верещук про можливе продовження термінів добровільного повернення на службу після СЗЧ

Срок добровольного возвращения на службу после самовольного оставления части (СОЧ) могут продлить. Этот вопрос обсуждают с оборонным комитетом Верховной Рады.

Об этом сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Верещук, проблематика СОЧ обсуждалась на межведомственном совещании по ветеранской политике и социальной защите военных.

"1 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу с СОЧ. Идея в том, чтобы продлить этот срок (на сколько именно - это предмет обсуждения)", - рассказала Верещук.

Она отметила, что пока это только идея, однако обсуждение этого вопроса уже идет с оборонным комитетом парламента.

Кроме этого, среди других мер для решения проблематики СОЧ, как рассказала Верещук, предлагают активнее привлекать рекрутеров из боевых подразделений.

"Если у кого-то получается успешно вернуть бойца в строй, то надо дать людям работать и всячески поддержать. (К слову, не допускать ситуации, когда подразделение договорилось забрать человека после СОЧ к себе, а его направляют в другое подразделение)", - заявила заместитель главы ОП.

Читайте также: ГБР начало расследование массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после изложенных в СМИ фактах

Возвращение на службу после СОЧ

28 ноября президент Зеленский подписал закон, позволяющий добровольно и без наказания возвращаться на службу тем, кто впервые совершил СОЧ или дезертировал.

Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Также сообщалось, что военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года, будут восстановлении со всеми социальными гарантиями.

Также читайте: Количество СОЧ с осени уменьшается, - Зеленский

Автор: 

военнослужащие (6145) возврат (217) Верещук Ирина (504) СОЧ (69)


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Топ комментарии
+22
цікаво, а де верещучки чоловік, що в складі беркута майдан розганяв, невже на фронті мацкалів полює??
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04.01.2025 23:48
+21
випірнула какашка! мабуть десь з фіцо по в'єтнамах на різдво джунглі розміновувала.
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04.01.2025 23:39
+12
Зайдіть на сайт радіо свобода там інтерв'ю з військовим із 155. Він розповідає чому лише 50 змогло втекти у Франції.

«Повністю загороджена територія, де ми проживали. Французи ходили з собаками навколо. Дрони вночі запускали над цією територією. Паркан був з колючим дротом. Ну, якимось чином і там примудрялися втікати. Чесно кажучи, якби за нами не дивились, як в тюрмі, то там би половина втекла»
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05.01.2025 01:34
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випірнула какашка! мабуть десь з фіцо по в'єтнамах на різдво джунглі розміновувала.
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04.01.2025 23:39 Ответить
Ага - поїдуть зі СЗЧ прямо на шатлах !!!
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05.01.2025 00:32 Ответить
цікаво, а де верещучки чоловік, що в складі беркута майдан розганяв, невже на фронті мацкалів полює??
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04.01.2025 23:48 Ответить
Все може бути)
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04.01.2025 23:56 Ответить
в тбілісі поїхав ))
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05.01.2025 01:13 Ответить
Подивились на 155 бригаду і почухали ріпу і дупу?
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05.01.2025 00:01 Ответить
подивилися на кого замінили команду Залужного та Шаптали.
підрахували втрачене
і думають як з цієї сраки вийти достойно.
алеж ми бачимо що вище командування, комрот, батів, які призначені вже новим МО та головкомом не справляється з тими викликами що є.
я не кажу про дійсно талановитих, бойових командирів
а про чиїхось кумів братів знайомих, близьких та "потрібних" які отримали посади
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05.01.2025 10:00 Ответить
На фото прапор не виглядає гармонійно. Більше би пасував триколор.
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05.01.2025 00:01 Ответить
дуже жорстока жінка.
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05.01.2025 00:05 Ответить
Вона не жорстока.
Оце одеробло прост тупе. За свої дії відповість перед законом.
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05.01.2025 04:47 Ответить
от нахєра це проти ночі?
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05.01.2025 00:06 Ответить
І у 155-ту особливо... Чартер з Франції...
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05.01.2025 00:06 Ответить
А шатли з Дніпра до Донецька також будуть!???
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05.01.2025 00:09 Ответить
Те що 50 тіпов з 2300 свалили у Франції так то нормальне явище тобто це невеликий процент. В других країнах при такий ситуації таких випадків було б більше.
А те що трапилось далі, - то системна помилка вищого політичного і військового керівництва.
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05.01.2025 00:12 Ответить
А чому можуть навчить ті ж самі французи,чи німці? Як к захищатися від градів,фосфору,КАБів?Вони це бачили,були в таких ситуаціях? Ні ! Так якого ...уя витрачати держ.кошти та інше на такі " навчання"?
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05.01.2025 00:38 Ответить
Є купа спецури, які працюють в контактних боях переважно стрілецькою зброєю + безпечне місце (без загрози, що прилетить ракета)
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05.01.2025 00:49 Ответить
Зайдіть на сайт радіо свобода там інтерв'ю з військовим із 155. Він розповідає чому лише 50 змогло втекти у Франції.

«Повністю загороджена територія, де ми проживали. Французи ходили з собаками навколо. Дрони вночі запускали над цією територією. Паркан був з колючим дротом. Ну, якимось чином і там примудрялися втікати. Чесно кажучи, якби за нами не дивились, як в тюрмі, то там би половина втекла»
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05.01.2025 01:34 Ответить
Готові на що завгодно, аби тільки хлопці з передка живими не повернулись!
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05.01.2025 00:35 Ответить
думаю, якщо депутати ВР, міністри, судді, прокурори і інші високопоставлені особи, особливо патріотично налаштовані особи разом зі своїми синами найближчим часом не покажуть на власному прикладі як треба воювати в окопах, то є висока ймовірність, що України як держави не буде
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05.01.2025 01:05 Ответить
Та то порохоботи тікають з Армії - не церемонтесь з ними - всіх пересаджати - БО НАШ ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОБИТЬ ВСЕ ДЛЯ ЗАХИСТУ КРАЇНИ, А МИ, ЙЬОГО ВИБОРЦІ, ПІДТРИМУВАЛИ ТА БУДЕМО ЩЕ КРАЩЕ ПІДТРИМУВАТИ НАШОГО ГЕРОЯ.
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05.01.2025 06:42 Ответить
Цій дурепі Маріуполь пригадати треба...евакуацію людей з театру..відчинені коридори...оце рвалося до влади аж п'яти горіли тупа злоблива та брехлива о це і е наша влада..
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05.01.2025 07:32 Ответить
Мразота виповзоа
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05.01.2025 07:52 Ответить
«Мы рассчитывали, что у нас есть 5 миллионов мобилизационного ресурса, который был мотивирован, патриотичен.

Он закончился в 2022 и начале 2023 года.

Теперь мы имеем бусифицированный личный состав, который сдается в плен и убегает в СЗЧ" - экс-комбриг 53-й бригады

Дверь тюрьмы откроется, а крышка гроба - нет": офицер 155 бригады, бежавший в СЗЧ, о крахе бригады
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05.01.2025 08:35 Ответить
Коли верещучка отримає термін за зраду та саботаж?
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05.01.2025 08:39 Ответить
При цій клептоманській владі-ніколи.
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05.01.2025 11:32 Ответить
Вилізло шобло шашличне
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05.01.2025 09:37 Ответить
Не могут, а продлят и будут продлевать до самого конца войны. К чему эти сказки?
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05.01.2025 10:13 Ответить
После войны продлевать не будут, объявят амнистию. "Дурни" полягут, хитрожопые будут их баб драть. Ведь они, это генофонд
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05.01.2025 11:41 Ответить
 
 