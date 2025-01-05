Срок добровольного возвращения на службу после СОЧ могут продлить, - Верещук

Срок добровольного возвращения на службу после самовольного оставления части (СОЧ) могут продлить. Этот вопрос обсуждают с оборонным комитетом Верховной Рады.

Об этом сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Верещук, проблематика СОЧ обсуждалась на межведомственном совещании по ветеранской политике и социальной защите военных.

"1 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу с СОЧ. Идея в том, чтобы продлить этот срок (на сколько именно - это предмет обсуждения)", - рассказала Верещук.

Она отметила, что пока это только идея, однако обсуждение этого вопроса уже идет с оборонным комитетом парламента.

Кроме этого, среди других мер для решения проблематики СОЧ, как рассказала Верещук, предлагают активнее привлекать рекрутеров из боевых подразделений.

"Если у кого-то получается успешно вернуть бойца в строй, то надо дать людям работать и всячески поддержать. (К слову, не допускать ситуации, когда подразделение договорилось забрать человека после СОЧ к себе, а его направляют в другое подразделение)", - заявила заместитель главы ОП.

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Возвращение на службу после СОЧ

28 ноября президент Зеленский подписал закон, позволяющий добровольно и без наказания возвращаться на службу тем, кто впервые совершил СОЧ или дезертировал.

Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Также сообщалось, что военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года, будут восстановлении со всеми социальными гарантиями.

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