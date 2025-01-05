Срок добровольного возвращения на службу после СОЧ могут продлить, - Верещук
Срок добровольного возвращения на службу после самовольного оставления части (СОЧ) могут продлить. Этот вопрос обсуждают с оборонным комитетом Верховной Рады.
Об этом сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Верещук, проблематика СОЧ обсуждалась на межведомственном совещании по ветеранской политике и социальной защите военных.
"1 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу с СОЧ. Идея в том, чтобы продлить этот срок (на сколько именно - это предмет обсуждения)", - рассказала Верещук.
Она отметила, что пока это только идея, однако обсуждение этого вопроса уже идет с оборонным комитетом парламента.
Кроме этого, среди других мер для решения проблематики СОЧ, как рассказала Верещук, предлагают активнее привлекать рекрутеров из боевых подразделений.
"Если у кого-то получается успешно вернуть бойца в строй, то надо дать людям работать и всячески поддержать. (К слову, не допускать ситуации, когда подразделение договорилось забрать человека после СОЧ к себе, а его направляют в другое подразделение)", - заявила заместитель главы ОП.
Возвращение на службу после СОЧ
28 ноября президент Зеленский подписал закон, позволяющий добровольно и без наказания возвращаться на службу тем, кто впервые совершил СОЧ или дезертировал.
Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.
Также сообщалось, что военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года, будут восстановлении со всеми социальными гарантиями.
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підрахували втрачене
і думають як з цієї сраки вийти достойно.
алеж ми бачимо що вище командування, комрот, батів, які призначені вже новим МО та головкомом не справляється з тими викликами що є.
я не кажу про дійсно талановитих, бойових командирів
а про чиїхось кумів братів знайомих, близьких та "потрібних" які отримали посади
Оце одеробло прост тупе. За свої дії відповість перед законом.
А те що трапилось далі, - то системна помилка вищого політичного і військового керівництва.
«Повністю загороджена територія, де ми проживали. Французи ходили з собаками навколо. Дрони вночі запускали над цією територією. Паркан був з колючим дротом. Ну, якимось чином і там примудрялися втікати. Чесно кажучи, якби за нами не дивились, як в тюрмі, то там би половина втекла»
Он закончился в 2022 и начале 2023 года.
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