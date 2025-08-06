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Віра у швидке закінчення війни демобілізує суспільство, ніщо реально не вказує, що вона скоро завершиться, - Верещук

верещук

Віра українців у швидке закінчення війни лише демобілізує суспільство й державу, варто налаштовуватися на те, що війна триватиме довго.

Про це пише у фейсбуку заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми все одно досі не зовсім приймаємо, що ця війна надовго. Ми все одно поводимося так, наче вона має скоро закінчитися: хтось прийде та закінчить її, або трапиться щось таке, через що війна візьме й закінчиться.

Розмірковуємо про післявоєнні чи позавоєнні політичні та економічні речі. Хоча ніхто й ніщо реально не вказує на близьке завершення війни", - наголошує Верещук.

За її словами, таке заперечення реальності небезпечне.

Також читайте: Ми всі повинні зрозуміти - війна надовго. Стратегію, як дати відсіч ворогу, закладаємо зі школи, - Верещук

"Таке зміщення фокуса з війни на "невійну" демобілізує суспільство й державу, що зменшує наші шанси перемогти у затяжній війні на витривалість. А от якщо ми прямо подивимося в очі реальності й налаштуємося на довгу війну, вона завершиться швидше та вигідніше для нас. Зрештою, йдеться про те, наскільки сильно й наскільки довго ми можемо фокусувати ресурси нації на війні. Це той випадок, коли витривалість означає перемогу", - резюмує заступниця керівника ОП.

верещук скрін

Автор: 

Верещук Ірина (685) війна в Україні (5560)


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Топ коментарі
+25
Ти стерво пащеку би взагалі не відкривало!
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06.08.2025 08:25 Відповісти
+24
Ти проблядь і твої дружки зелені ***@ни ше не весь бюджет ************, це тому людям варто налаштовуватися на те, що війна триватиме довго?!

Як ви гнидоїди вже всіх ****@ли, ублюдки ненажерлеві. Суки щоб ви повдавлючались вже.
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06.08.2025 08:29 Відповісти
+22
Демобілізує суспільство така сволота як ти,довбана Мері Попінс. Посадити б тебе в шаттл через Чонгар та відправити на Марс.
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06.08.2025 08:29 Відповісти
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06.08.2025 08:25 Відповісти
Чума дурна(((
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06.08.2025 08:42 Відповісти
Ти стерво пащеку би взагалі не відкривало!
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06.08.2025 08:25 Відповісти
Я думаю якщо все так, час перемістити в Суми Верховну Раду України, а в Харків- Кабінет міністрів, абсолютно всі міністерства.
В Одесі треба розмістити всі ради доброчесностей, а в нас їх не порахувати, а також перевести дислокацію центральних офісів метнвесту Ахметова, інтерпайп Пінчука.
В Херсон мають бути релоковані 5-6 офісів менеджерів ОП на чолі з Верещук на постійній основі. І перебувати працюючі саме там постійно. Зараз добрий зв'язок, такщо нехай всі спілкуються і вирішиють всі питання онлайн. Ми ж країна в смартфоні.
От тоді подивимось, скільки часу буде йти війна, а головне фронт буде під надійним тилом можновладців які дійсно будуть з народом.
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06.08.2025 09:12 Відповісти
А ОПу ??? Моя пропозиція - в Покровськ.
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06.08.2025 09:15 Відповісти
То це ж ви вже другий рік бігаєте з мирними прожектами - путлєра питали?
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06.08.2025 08:25 Відповісти
Вони згодні підписати капітуляцію, але щоб владу Путлер залишив ту саму.
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06.08.2025 09:21 Відповісти
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06.08.2025 08:28 Відповісти
Ти проблядь і твої дружки зелені ***@ни ше не весь бюджет ************, це тому людям варто налаштовуватися на те, що війна триватиме довго?!

Як ви гнидоїди вже всіх ****@ли, ублюдки ненажерлеві. Суки щоб ви повдавлючались вже.
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06.08.2025 08:29 Відповісти
Демобілізує суспільство така сволота як ти,довбана Мері Попінс. Посадити б тебе в шаттл через Чонгар та відправити на Марс.
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06.08.2025 08:29 Відповісти
Згідний з усім, крім одного: цю істоту правильно називати Мері Дупінс.
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06.08.2025 09:16 Відповісти
Прізвище пишіть вірно - Жопінс.
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06.08.2025 09:17 Відповісти
Вона рано чи пізно буде засуджена причому на дуже тривалий термін увʼязнення
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06.08.2025 08:32 Відповісти
нічого їй не буде, втече
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06.08.2025 09:05 Відповісти
Якщо система збережеться всі вороги зможуть втекти і вижити безумовно.
Якщо система буде зруйнована, а я вірю що буде і буде встановлений народом національний уряд, а українці суверенами - то шансів у ворогів не буде не у живих не у мертвих всі будуть засуджені і затримані незаконні статки експроприйовані . Ціль народного повстання була саме така стати суверенами на своїй землі і скинути систему чужинців, поки боротьба триває , чужинці нібито тримаються але час не на їх боці
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06.08.2025 09:21 Відповісти
Таварісч, вєрь, взойдьот она...
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06.08.2025 09:25 Відповісти
Вона не втече і їй ннічого не буде!
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06.08.2025 09:23 Відповісти
А як же заяви "лідера" і його менеджерів, що вони роблять все, щоб війна закінчилась як найшвидше?)
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06.08.2025 08:32 Відповісти
зі слів верещучки виходить, що брешуть.
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06.08.2025 08:44 Відповісти
Війна для зе і його менеджерів з утилізації України як такої, це влада, а влада для них це життя.
Тому між життям мільйонів і власним життям, вони обирають своє. Саме про це і сказала верещук.
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06.08.2025 08:55 Відповісти
Чому ця потвора досі не за гратами???😡
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06.08.2025 08:33 Відповісти
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06.08.2025 08:34 Відповісти
країна статистів це дуже потужно!
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06.08.2025 08:34 Відповісти
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06.08.2025 08:35 Відповісти
Голоз з вигрібної ями . Я думав що це угробище давно втекло. Де воно ховалося?
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06.08.2025 08:39 Відповісти
Эвлолюция зеленого и его шайки:
22 год - мы их всех расхерачим за нами пол мира союзников и кордоны 91 года
23 год - контрнаступ точно все решит и как минимум Крым и юг освободим
24 год - мы на заморозку согласны если вернемся к границам времен АТО
25 год - мы согласны на заморозку по линии фронта, путлер согласись тоже, ну пожалуйста.
26 год - ...
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06.08.2025 08:43 Відповісти
З мови дипломатів вислів "верещук" означає: ...влада блаЗЄнського ще надовго...
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06.08.2025 08:43 Відповісти
вислів "верещук" означає: ми народ душили душили!
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06.08.2025 09:26 Відповісти
арестович, подоляк, верещук, безугла (безмізгла) - щоб не відбувалось, а хєрмак ротами цих недоумків несе гімно на голови українців, схоже в цього головного з шести дефективних менеджерів з мізками не дуже, коли користується послугами таких примітивних чи то особин чи то прокацапських покидьків
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06.08.2025 08:44 Відповісти
Где шаттлы в Крым,хотим поехать.
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06.08.2025 08:47 Відповісти
Так у чому проблема? Тобі зручно... Приїдь у Крим (через "міст Путіна"). Доїдь до Джанкоя. А там сядь на автомобіль і їдь на північ... Найкраще і найшвидше - коли ти одягнеш "ратника", і візьмеш автомат. А на північ від Джанкоя тебе зустріне снаряд "Хаймерса" чи український ФПВ-дрон...
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06.08.2025 08:54 Відповісти
С чего Верещук взяла, что в обществе растет вера в быструю победу, какие предпосылки она нашла в обществе?!
Очередной пук в воду, абы что-то сказать и засветиться!!
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06.08.2025 08:50 Відповісти
тому, що у ФРИДОМІ ми перемогли ще два роки тому, але москалі про це не знають. Зелені вирішили залишитися при владі вічно, якщо ти не зрозумів головний посил цього висеру зеленої шльондри
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06.08.2025 08:59 Відповісти
То Верещучка "перевзувається у стрибку" - думає, що люди забудуть, що вона робила й говорила др 24 лютого 2022 року...
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06.08.2025 09:12 Відповісти
Вона і зараз зрадниця !
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06.08.2025 09:15 Відповісти
Хоча вона зрадниця вона користується владою щоб піаритись.
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06.08.2025 09:16 Відповісти
Тварина одна з яких впустила кацапів на на нашу землю , поки лідор шашликами пригощав
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06.08.2025 08:51 Відповісти
Та ти шо! Оце відкрила очі "затюканому населенню"
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06.08.2025 08:55 Відповісти
Ніщо так не деморалізує та демобілізує суспільство як заяви від влади про "безкінечну" війну. Віра в швидке завершення цієї бійні єдине, що тримає ще тут більшість населення. Просто подивіться статистику кількості дітей шкільного віку, у порівнянні з 2022 в 2025 їх кількість зменшилася майже на півмільйона і буде ще більше знижуватися, оскільки молодь масово виїжджає за кордон. Яка "довга" війна, ким ?
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06.08.2025 08:55 Відповісти
Це проста істина. Факт з яким не посперечаєшся.
Віра в швидке завершення цієї бійні єдине, що тримає ще тут більшість населення
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06.08.2025 09:18 Відповісти
Дайте ей селедки по 8!
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06.08.2025 08:56 Відповісти
і навіщо взагалі те невігластво тянути в інфопростір? Кому цікаво, що те зелене проквакало?
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06.08.2025 09:00 Відповісти
Зеленському краще би піти у відставку та захопити з собою всю свою феесбешну шоблу разом з верещук. Намародерені гроші повернути до бюджету! А потім бажано і стефанчука. Це єдиний вихід для України зміцнити СОУ та перемогти у цій війні. Але ж самі не підуть, курви.
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06.08.2025 09:02 Відповісти
*********, ургентна розміновувачка чонгарів.
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06.08.2025 09:04 Відповісти
Ото стерво , каже люди , а самі , то війни не буде , жарим шашлики та будуєм дороги , потім люська арестович закінчував війну кожного місяця , потім дехто каву пив у Криму і т.д. , а тепер люди бачите винуваті.......
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06.08.2025 09:05 Відповісти
дивно, що те лайно, яке вона написала в фейсбуці, лайкнув Юрій Бутусов.....
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06.08.2025 09:06 Відповісти
По суті верещук права. Тому і лайкнув. Хоча лайкати цю потвору я б не став. А що в голові у пана Бутусова, то знає лише пан Бутусов.
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06.08.2025 09:23 Відповісти
Не права, а ліва. Лівіша твого лівого яйц...
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06.08.2025 09:26 Відповісти
Хотів побачити реакцію людей.
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06.08.2025 09:25 Відповісти
Цікаво, скільки проголосувало б за зеленського в 2019 році якби він їм замість «ха-ха путін нападьот», «Порошенко наживається на війні», «ось такий ви головнокомандувач» розказував, що за його правління людей будуть хапати на вулиці і відправляти на війну без повернення з вироком - «поки не переможемо», або як верещучка зараз «ніщо реально не вказує на близьке завершення війни» ...
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06.08.2025 09:06 Відповісти
Нужно просто пєрєстать..... © просто пєрєстать скігліть.. так виходить ?
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06.08.2025 09:16 Відповісти
Мобілізованая ****** Zелена тварюка.
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06.08.2025 09:08 Відповісти
це тварь , яка готувала Україну до здачі " за три дня " по команді із жопи".. , її кишки давно повинні були усохнути на заборі , а вона ще при владі і " воює " !!!
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06.08.2025 09:09 Відповісти
Саме так. При владі Антімайдан , ще й ці зрадниці-сосни-без табу розказують як наші хлопці забов'язані гинути до останнього посполитого.
Поки ЩО???... Поки міндічі і верховний міндіч з шафірами скажено багатіють? У нас війна чи свинарЧуки торговля_на_краві???
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06.08.2025 09:12 Відповісти
Це два паралельні процеси. Одним війна, а іншим фінансові жнива.
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06.08.2025 09:26 Відповісти
пісюндра
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06.08.2025 09:10 Відповісти
Нам зрадниця доводить, як ми маємо поводитись під час війни.
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06.08.2025 09:12 Відповісти
Війну може зупинити тільки путін. Він не збирається це робити. А давати в декілька разів більше зброї, ніж при Байдені, щоб перемолоть росіян і їх заводи, нам поки не збираються. Висновок: війна на 5-10 років ще, якщо нам допомагатимуть так само, як при Байдені, або трохи краще. Якщо ж менше, то прогнози досить погані.
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06.08.2025 09:20 Відповісти
Менше піzди і линяй в "родіну".
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06.08.2025 09:23 Відповісти
 
 