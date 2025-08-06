Віра у швидке закінчення війни демобілізує суспільство, ніщо реально не вказує, що вона скоро завершиться, - Верещук
Віра українців у швидке закінчення війни лише демобілізує суспільство й державу, варто налаштовуватися на те, що війна триватиме довго.
Про це пише у фейсбуку заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми все одно досі не зовсім приймаємо, що ця війна надовго. Ми все одно поводимося так, наче вона має скоро закінчитися: хтось прийде та закінчить її, або трапиться щось таке, через що війна візьме й закінчиться.
Розмірковуємо про післявоєнні чи позавоєнні політичні та економічні речі. Хоча ніхто й ніщо реально не вказує на близьке завершення війни", - наголошує Верещук.
За її словами, таке заперечення реальності небезпечне.
"Таке зміщення фокуса з війни на "невійну" демобілізує суспільство й державу, що зменшує наші шанси перемогти у затяжній війні на витривалість. А от якщо ми прямо подивимося в очі реальності й налаштуємося на довгу війну, вона завершиться швидше та вигідніше для нас. Зрештою, йдеться про те, наскільки сильно й наскільки довго ми можемо фокусувати ресурси нації на війні. Це той випадок, коли витривалість означає перемогу", - резюмує заступниця керівника ОП.
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В Одесі треба розмістити всі ради доброчесностей, а в нас їх не порахувати, а також перевести дислокацію центральних офісів метнвесту Ахметова, інтерпайп Пінчука.
В Херсон мають бути релоковані 5-6 офісів менеджерів ОП на чолі з Верещук на постійній основі. І перебувати працюючі саме там постійно. Зараз добрий зв'язок, такщо нехай всі спілкуються і вирішиють всі питання онлайн. Ми ж країна в смартфоні.
От тоді подивимось, скільки часу буде йти війна, а головне фронт буде під надійним тилом можновладців які дійсно будуть з народом.
Як ви гнидоїди вже всіх ****@ли, ублюдки ненажерлеві. Суки щоб ви повдавлючались вже.
Якщо система буде зруйнована, а я вірю що буде і буде встановлений народом національний уряд, а українці суверенами - то шансів у ворогів не буде не у живих не у мертвих всі будуть засуджені і затримані незаконні статки експроприйовані . Ціль народного повстання була саме така стати суверенами на своїй землі і скинути систему чужинців, поки боротьба триває , чужинці нібито тримаються але час не на їх боці
Тому між життям мільйонів і власним життям, вони обирають своє. Саме про це і сказала верещук.
22 год - мы их всех расхерачим за нами пол мира союзников и кордоны 91 года
23 год - контрнаступ точно все решит и как минимум Крым и юг освободим
24 год - мы на заморозку согласны если вернемся к границам времен АТО
25 год - мы согласны на заморозку по линии фронта, путлер согласись тоже, ну пожалуйста.
26 год - ...
Очередной пук в воду, абы что-то сказать и засветиться!!
™ Віра в швидке завершення цієї бійні єдине, що тримає ще тут більшість населення
Поки ЩО???... Поки міндічі і верховний міндіч з шафірами скажено багатіють? У нас війна чи
свинарЧукиторговля_на_краві???