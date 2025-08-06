Віра у швидке закінчення війни демобілізує суспільство, ніщо реально не вказує, що вона скоро завершиться, - Верещук

Віра українців у швидке закінчення війни лише демобілізує суспільство й державу, варто налаштовуватися на те, що війна триватиме довго.

Про це пише у фейсбуку заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми все одно досі не зовсім приймаємо, що ця війна надовго. Ми все одно поводимося так, наче вона має скоро закінчитися: хтось прийде та закінчить її, або трапиться щось таке, через що війна візьме й закінчиться.

Розмірковуємо про післявоєнні чи позавоєнні політичні та економічні речі. Хоча ніхто й ніщо реально не вказує на близьке завершення війни", - наголошує Верещук.

За її словами, таке заперечення реальності небезпечне.

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"Таке зміщення фокуса з війни на "невійну" демобілізує суспільство й державу, що зменшує наші шанси перемогти у затяжній війні на витривалість. А от якщо ми прямо подивимося в очі реальності й налаштуємося на довгу війну, вона завершиться швидше та вигідніше для нас. Зрештою, йдеться про те, наскільки сильно й наскільки довго ми можемо фокусувати ресурси нації на війні. Це той випадок, коли витривалість означає перемогу", - резюмує заступниця керівника ОП.