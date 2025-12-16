РУС
1 930 21

Рада приняла в первом чтении законопроект об общенациональной минуте молчания

парламент поддержал введение минуты молчания

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о введении общенациональной минуты молчания в память о соотечественниках, погибших в результате вооруженной агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на законопроекты Верховной Рады.

Как отмечается, "за" документ проголосовали 314 депутатов, не голосовали 20.

Суть законопроекта № 14144

Законопроект № 14144 предусматривает установление общенациональной минуты молчания по соотечественникам, погибшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Она проводится ежедневно в 9:00.

Целью законопроекта является создание законодательной основы для системного и регулярного почтения памяти погибших, обеспечение информирования граждан органами государственной власти, местного самоуправления и СМИ.

Кроме того, предусмотрена возможность использования систем оповещения и информирования в сфере гражданской защиты во время проведения соответствующего мемориального мероприятия.

"Ежедневная общенациональная минута молчания является важным ритуалом благодарности, уважения и памяти, который консолидирует украинское общество, формирует культуру памяти, укрепляет чувство единства и национальной идентичности в условиях войны. Необходимость законодательного закрепления этого ритуала обусловлена потребностью в определении единых подходов к его организации и распространению во всех сферах общественной жизни", – отмечается в объяснительной записке.

Что предшествовало

С февраля 2025 года в метро Киева ежедневно в 09:00 объявляется общенациональная минута молчания.

С сентября 2025 года в Киеве ежедневно в 9:00 на Крещатике останавливают движение транспорта во время общенациональной минуты молчания, однако ограничение не действует во время воздушной тревоги.

Также в Буче Киевской области ежедневно в 9:00 перекрывают движение на перекрестке улиц Полевая и Энергетиков во время общенациональной минуты молчания.

+8
Ви бачите тут 334 депутата? Я не бачу.
16.12.2025 14:47 Ответить
+6
Якби ще ці 314 депутатів не крали і дбали про державу так справно...
16.12.2025 14:48 Ответить
+5
Вони на фронті 😸
16.12.2025 14:53 Ответить
Крім того, передбачення можливості використання систем оповіщення Джерело: https://censor.net/ua/n3590768 хвилана мовчання має бути, але використання сирен під час можливої атаки.
16.12.2025 14:45 Ответить
Ви бачите тут 334 депутата? Я не бачу.
16.12.2025 14:47 Ответить
Вони на фронті 😸
16.12.2025 14:53 Ответить
У тій же бригаді, що і дерьмак
16.12.2025 15:47 Ответить
Якби ще ці 314 депутатів не крали і дбали про державу так справно...
16.12.2025 14:48 Ответить
Українці і без законопроектів недолугої ради, вшановують полеглих Героїв! Танці на кістках від "народних" обранців, або виродків від влади! 🤬
16.12.2025 14:53 Ответить
......" виродків від влади" у вишиванках. Курва!!!!!!!
16.12.2025 15:49 Ответить
Штрафы,конфискация майна и патрули с наручниками предусмотрены?
16.12.2025 14:56 Ответить
Ліцеміри. Нічого проти ритуалів не маю, нехай буде. Пригадав вислів Христа про фарісеїв та садукеїв так званих юристів законників часів Ирода - "За чистотою чаши своеї для пиття дивитесь, а за чистотою душі своеї ні".
16.12.2025 15:00 Ответить
Спочатку треба, щоб у тому гнилому тілі була ДУША
показать весь комментарий
В якій ще країні є ця хвилина мовчання? Може в Ізраїлі, який у нас так ******* наслідувати?
показать весь комментарий
Зате депутати сьогодні дуже плідно попрацювали, вже десь о 14.00 розійшлися.
показать весь комментарий
Там раз на рік. А давайте всіх переплюнемо і раз на годину зробимо.
показать весь комментарий
Ну після таких надпотужних і корисних для економіки,добробуту та процвітання законопроєктів, то й можно на зимовий відпочинок в Куршавель зі спокійним сердцем їхати.
показать весь комментарий
лицемірна мразотна влада, яка однією ногою приймає закони про вшанування, а іншою краде мільярдами у тих кого "вшановує". Спасибі, що випасаєте ввірено отару, самі люди - вівці тупі і не знають кого і коли їм вшановувати
показать весь комментарий
І яка практична користь від цієї "хвилини мовчання"?
показать весь комментарий
як би так вам пояснити, щоб ви зрозуміли.
не все, що є потрібного та доброго у світі можна жрать.
16.12.2025 15:28 Ответить
16.12.2025 15:56 Ответить
Знову показуха та окозамилювання. Хочете вшанувати - підніміть виплати військовим. Підняли? - самим собі зарплати підняли, а військовим - фіг. На що завгодно кошти витрачають, тільки не на військових. І після цього, все це - це просто відверте знущання, глузування.
16.12.2025 15:52 Ответить
Саме найкраще вшанування - це турбота держави про сім'ї і близьких загиблих.
Але про що це я - це ж скільки грошей доведеться не вкрасти.
16.12.2025 15:57 Ответить
Я понимаю там останавливать транспорт раз в год на день траура и почитать погибших. А зачем каждый день его останавливать в Киеве?
16.12.2025 16:04 Ответить
 
 