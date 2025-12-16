Рада приняла в первом чтении законопроект об общенациональной минуте молчания
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о введении общенациональной минуты молчания в память о соотечественниках, погибших в результате вооруженной агрессии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на законопроекты Верховной Рады.
Как отмечается, "за" документ проголосовали 314 депутатов, не голосовали 20.
Суть законопроекта № 14144
Законопроект № 14144 предусматривает установление общенациональной минуты молчания по соотечественникам, погибшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Она проводится ежедневно в 9:00.
Целью законопроекта является создание законодательной основы для системного и регулярного почтения памяти погибших, обеспечение информирования граждан органами государственной власти, местного самоуправления и СМИ.
Кроме того, предусмотрена возможность использования систем оповещения и информирования в сфере гражданской защиты во время проведения соответствующего мемориального мероприятия.
"Ежедневная общенациональная минута молчания является важным ритуалом благодарности, уважения и памяти, который консолидирует украинское общество, формирует культуру памяти, укрепляет чувство единства и национальной идентичности в условиях войны. Необходимость законодательного закрепления этого ритуала обусловлена потребностью в определении единых подходов к его организации и распространению во всех сферах общественной жизни", – отмечается в объяснительной записке.
Что предшествовало
С февраля 2025 года в метро Киева ежедневно в 09:00 объявляется общенациональная минута молчания.
С сентября 2025 года в Киеве ежедневно в 9:00 на Крещатике останавливают движение транспорта во время общенациональной минуты молчания, однако ограничение не действует во время воздушной тревоги.
Также в Буче Киевской области ежедневно в 9:00 перекрывают движение на перекрестке улиц Полевая и Энергетиков во время общенациональной минуты молчания.
