Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання
Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про запровадження загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, які загинули внаслідок збройної агресії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на законопроєкти Верховної Ради.
Як зазначається, "за" документ проголосували 314 депутатів, не голосували 20.
Суть законопроєкту № 14144
Законопроєкт № 14144 передбачає встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вона проводиться щоденно о 9:00.
Метою законопроєкту є створення законодавчої основи для системного та регулярного вшанування пам’яті загиблих, забезпечення інформування громадян органами державної влади, місцевого самоврядування та медіа.
Крім того, передбачення можливості використання систем оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту під час проведення відповідного комеморативного заходу.
"Щоденна загальнонаціональна хвилина мовчання є важливим ритуалом подяки, пошани та пам’яті, який консолідує українське суспільство, формує культуру пам’яті, зміцнює відчуття єдності та національної ідентичності в умовах війни. Необхідність законодавчого закріплення цього ритуалу зумовлена потребою у визначенні єдиних підходів до його організації та поширення у всіх сферах суспільного життя", – зазначається у пояснювальній записці.
Що передувало
З лютого 2025 року в метро Києва щодня о 09:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.
З вересня 2025 року в Києві щодня о 9:00 на Хрещатику зупиняють рух транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання, однак обмеження не діє під час повітряної тривоги.
Також у Бучі на Київщині щодня о 9:00 перекривають рух на перехресті вулиць Польова та Енергетиків під час загальнонаціональної хвилини мовчання.
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