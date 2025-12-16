Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про запровадження загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, які загинули внаслідок збройної агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на законопроєкти Верховної Ради.

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Як зазначається, "за" документ проголосували 314 депутатів, не голосували 20.

Суть законопроєкту № 14144

Законопроєкт № 14144 передбачає встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вона проводиться щоденно о 9:00.

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Метою законопроєкту є створення законодавчої основи для системного та регулярного вшанування пам’яті загиблих, забезпечення інформування громадян органами державної влади, місцевого самоврядування та медіа.

Крім того, передбачення можливості використання систем оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту під час проведення відповідного комеморативного заходу.

"Щоденна загальнонаціональна хвилина мовчання є важливим ритуалом подяки, пошани та пам’яті, який консолідує українське суспільство, формує культуру пам’яті, зміцнює відчуття єдності та національної ідентичності в умовах війни. Необхідність законодавчого закріплення цього ритуалу зумовлена потребою у визначенні єдиних підходів до його організації та поширення у всіх сферах суспільного життя", – зазначається у пояснювальній записці.

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Що передувало

З лютого 2025 року в метро Києва щодня о 09:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

З вересня 2025 року в Києві щодня о 9:00 на Хрещатику зупиняють рух транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання, однак обмеження не діє під час повітряної тривоги.

Також у Бучі на Київщині щодня о 9:00 перекривають рух на перехресті вулиць Польова та Енергетиків під час загальнонаціональної хвилини мовчання.