Під час повітряної тривоги на хвилину мовчання рух на Хрещатику не перекриватимуть, - КМДА

У Києві щодня о 9:00 на Хрещатику зупинятимуть рух транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання, однак обмеження не діятиме під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, рух перекриватимуть від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка. Світлофори працюватимуть у режимі "всім червоний", щоб синхронізувати зупинку. Виняток становитимуть спеціалізовані авто та ті, що виконують невідкладні завдання.

Ініціативу запроваджено за дорученням мера Віталія Кличка, яке підтримали депутати Київради. Це стане ще одним способом долучення столиці до загальнонаціональної хвилини мовчання.

Пам’ять загиблих щодня вшановують і в Київському метрополітені - на 19 станціях глибокого залягання лунають відповідні оголошення. Сповіщення також з’являються на диджитал-білбордах, сітілайтах, інформаційних стендах у метро та в застосунку "Київ Цифровий".

