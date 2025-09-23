УКР
Під час повітряної тривоги на хвилину мовчання рух на Хрещатику не перекриватимуть, - КМДА

хрещатик

У Києві щодня о 9:00 на Хрещатику зупинятимуть рух транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання, однак обмеження не діятиме під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, рух перекриватимуть від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка. Світлофори працюватимуть у режимі "всім червоний", щоб синхронізувати зупинку. Виняток становитимуть спеціалізовані авто та ті, що виконують невідкладні завдання.

Ініціативу запроваджено за дорученням мера Віталія Кличка, яке підтримали депутати Київради. Це стане ще одним способом долучення столиці до загальнонаціональної хвилини мовчання.

Пам’ять загиблих щодня вшановують і в Київському метрополітені - на 19 станціях глибокого залягання лунають відповідні оголошення. Сповіщення також з’являються на диджитал-білбордах, сітілайтах, інформаційних стендах у метро та в застосунку "Київ Цифровий".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві щодня перекриватимуть вулицю Хрещатик під час хвилини мовчання

Топ коментарі
це для чого взагалі робиться? який результат влада хоче отримати зупинкою руху транспорту в центрі столиці? люди просто будуть стояти хвилину, і про що вони будуть думати в цей час? я чомусь вважаю, що переважна більшість водіїв буде погані думки думати в цей час. може я помиляюсь.
23.09.2025 11:55 Відповісти
Для того щоб віддати шану загиблим воїнам. Ти настільки тупий, що потрібно пояснювати елементарні речі? Чи сєпар-ждун у якого підгорає від подібних речей?
23.09.2025 12:03 Відповісти
Ну, ти точно будеш думати погані речі про загиблих Воїнів.
23.09.2025 12:11 Відповісти
