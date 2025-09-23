Во время воздушной тревоги на минуту молчания движение на Крещатике перекрывать не будут, - КГГА
В Киеве ежедневно в 9:00 на Крещатике будут останавливать движение транспорта во время общенациональной минуты молчания, однако ограничение не будет действовать во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, движение будут перекрывать от Европейской площади до бульвара Тараса Шевченко. Светофоры будут работать в режиме "всем красный", чтобы синхронизировать остановку. Исключение составят специализированные авто и те, которые выполняют неотложные задачи.
Инициатива введена по поручению мэра Виталия Кличко, которое поддержали депутаты Киевсовета. Это станет еще одним способом приобщения столицы к общенациональной минуте молчания.
Память погибших ежедневно чтят и в Киевском метрополитене - на 19 станциях глубокого залегания звучат соответствующие объявления. Оповещения также появляются на диджитал-билбордах, ситилайтах, информационных стендах в метро и в приложении "Киев Цифровой".
звісно це робиться для того щоб віддати шану загиблим воїнам. А в результаті водії будуть віддавати шану, чи матюкатися?