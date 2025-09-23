РУС
Новости Движение по Крещатику будут перекрывать
Во время воздушной тревоги на минуту молчания движение на Крещатике перекрывать не будут, - КГГА

В Киеве ежедневно в 9:00 на Крещатике будут останавливать движение транспорта во время общенациональной минуты молчания, однако ограничение не будет действовать во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, движение будут перекрывать от Европейской площади до бульвара Тараса Шевченко. Светофоры будут работать в режиме "всем красный", чтобы синхронизировать остановку. Исключение составят специализированные авто и те, которые выполняют неотложные задачи.

Инициатива введена по поручению мэра Виталия Кличко, которое поддержали депутаты Киевсовета. Это станет еще одним способом приобщения столицы к общенациональной минуте молчания.

Память погибших ежедневно чтят и в Киевском метрополитене - на 19 станциях глубокого залегания звучат соответствующие объявления. Оповещения также появляются на диджитал-билбордах, ситилайтах, информационных стендах в метро и в приложении "Киев Цифровой".

Киев (26142) Крещатик (16) воздушная тревога (837)
+2
це для чого взагалі робиться? який результат влада хоче отримати зупинкою руху транспорту в центрі столиці? люди просто будуть стояти хвилину, і про що вони будуть думати в цей час? я чомусь вважаю, що переважна більшість водіїв буде погані думки думати в цей час. може я помиляюсь.
23.09.2025 11:55 Ответить
+2
Для того щоб віддати шану загиблим воїнам. Ти настільки тупий, що потрібно пояснювати елементарні речі? Чи сєпар-ждун у якого підгорає від подібних речей?
23.09.2025 12:03 Ответить
+2
Ну, ти точно будеш думати погані речі про загиблих Воїнів.
23.09.2025 12:11 Ответить
це для чого взагалі робиться? який результат влада хоче отримати зупинкою руху транспорту в центрі столиці? люди просто будуть стояти хвилину, і про що вони будуть думати в цей час? я чомусь вважаю, що переважна більшість водіїв буде погані думки думати в цей час. може я помиляюсь.
23.09.2025 11:55 Ответить
Для того щоб віддати шану загиблим воїнам. Ти настільки тупий, що потрібно пояснювати елементарні речі? Чи сєпар-ждун у якого підгорає від подібних речей?
23.09.2025 12:03 Ответить
я спитав про результат, який влада отримає через такі дії.
звісно це робиться для того щоб віддати шану загиблим воїнам. А в результаті водії будуть віддавати шану, чи матюкатися?
23.09.2025 12:11 Ответить
Ну, ти точно будеш думати погані речі про загиблих Воїнів.
23.09.2025 12:11 Ответить
я не з Києва. і я не ти, я не думаю, як ти.
23.09.2025 12:13 Ответить
Тут згоден, бо я згадую загиблих побратимів і молюся за ще живих.
23.09.2025 12:25 Ответить
Ти помиляєшся- ти просто судиш по собі.
23.09.2025 12:38 Ответить
ні, не помиляюсь, і не суджу по собі.
23.09.2025 13:21 Ответить
Дослухалися до розуму...Ще б концерт влаштували...чи нагородження ... Героям Слава і Вічна Пам'ять!
23.09.2025 12:09 Ответить
Геніально - хай хлопи поговорять про зупинку руху, поки пани крадуть і тікають
23.09.2025 12:44 Ответить
Я так розумію, шо ми вже вийшли в плюс по бюджету і можемо собі дозволити зупиняти роботу держави на одну хвилину, втрачаючи мільйони. Окей
23.09.2025 13:16 Ответить
 
 