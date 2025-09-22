В Киеве ежедневно будут перекрывать улицу Крещатик во время минуты молчания

Ежедневно в 9:00 будут перекрывать движение по улице Крещатик на время общенациональной минуты молчания.

Об этом сообщил глава КГГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Я готовлю такое распоряжение. Соответствующие указания будут для патрульной полиции, Центра организации дорожного движения, департамента транспорта, подразделениям, которые отвечают за коммуникации в громаде.



Крещатик - сердце столицы. А столица - сердце и пример для всей Украины. Жду не понимания, а уважения к тем, кто отдал жизнь за нашу жизнь. Каждый день в 09:00. Остановись. Почти", - говорится в сообщении.

Читайте: В Киеве готовят реализацию первого этапа строительства метро на Троещину