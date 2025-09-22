РУС
В Киеве ежедневно будут перекрывать улицу Крещатик во время минуты молчания

В Киеве ежедневно будут перекрывать движение по Крещатику. Названа причина

Ежедневно в 9:00 будут перекрывать движение по улице Крещатик на время общенациональной минуты молчания.

Об этом сообщил глава КГГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Я готовлю такое распоряжение. Соответствующие указания будут для патрульной полиции, Центра организации дорожного движения, департамента транспорта, подразделениям, которые отвечают за коммуникации в громаде.

Крещатик - сердце столицы. А столица - сердце и пример для всей Украины. Жду не понимания, а уважения к тем, кто отдал жизнь за нашу жизнь. Каждый день в 09:00. Остановись. Почти", - говорится в сообщении.

Читайте: В Киеве готовят реализацию первого этапа строительства метро на Троещину

Автор: 

Киев (26139) Крещатик (16) Ткаченко Тимур (24)
+4
чергова гідода від зелених недоумків
22.09.2025 15:19 Ответить
22.09.2025 15:19 Ответить
+4
Зе-дебілізм у всій красі
22.09.2025 15:23 Ответить
22.09.2025 15:23 Ответить
+3
Зелена мразота своєю тупістю і бездарністю відправила людей на смерть, а тепер буде міста зупиняти у час пік, що б їх вшанувати? Оце лицемірство, 80-го лвл!
ДСНСники і швидкі теж будуть стояти?
22.09.2025 15:24 Ответить
22.09.2025 15:24 Ответить
чергова гідода від зелених недоумків
22.09.2025 15:19 Ответить
22.09.2025 15:19 Ответить
Пшла в будку кремлівська моська
22.09.2025 15:30 Ответить
22.09.2025 15:30 Ответить
Ткаченко пригрозив Службою безпеки посадовцям КМДА за невиконання його наказів.
22.09.2025 15:22 Ответить
22.09.2025 15:22 Ответить
Зе-дебілізм у всій красі
22.09.2025 15:23 Ответить
22.09.2025 15:23 Ответить
Зелена мразота своєю тупістю і бездарністю відправила людей на смерть, а тепер буде міста зупиняти у час пік, що б їх вшанувати? Оце лицемірство, 80-го лвл!
ДСНСники і швидкі теж будуть стояти?
22.09.2025 15:24 Ответить
22.09.2025 15:24 Ответить
Нащо? У бюджеті забагато грошей, щоб створювати пробки, у яких гаятимуть час у тому числі і військові, і вирбники дронів і тд?
22.09.2025 15:25 Ответить
22.09.2025 15:25 Ответить
Цілком підтримую- сам зупиняюся о 9-00 бо ціную кожного українця, який віддає життя за нашу країну!
22.09.2025 15:31 Ответить
22.09.2025 15:31 Ответить
Вибачте, Ви тільки о 9-00 цінуєте кожного українція, який віддає життя за нашу країну?
22.09.2025 15:39 Ответить
22.09.2025 15:39 Ответить
Звичайна показуха.
22.09.2025 15:43 Ответить
22.09.2025 15:43 Ответить
Для всього є свій час і місце.
Чи це в придачу до кожноденного відосика-гундосика Зелідора?
22.09.2025 15:34 Ответить
22.09.2025 15:34 Ответить
 
 