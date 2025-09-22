У Києві щодня перекриватимуть вулицю Хрещатик під час хвилини мовчання
Щодня о 9:00 перекриватимуть рух вулицею Хрещатик на час загальнонаціональної хвилини мовчання.
Про це повідомив глава КМВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
"Я готую таке розпорядження. Відповідні вказівки будуть для патрульної поліції, Центру організації дорожнього руху, департаменту транспорту, підрозділам, які відповідають за комунікації в громаді.
Хрещатик - серце столиці. А столиця - серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя. Щодня 09:00. Зупинись. Вшануй", - йдеться в повідомленні.
ДСНСники і швидкі теж будуть стояти?
І хто з ким консолідується? Ті, хто в окопах, з тими, що розкрадають на оборонних спорудах та забезпеченні для них?
Чи це в придачу до кожноденного відосика-гундосика Зелідора?