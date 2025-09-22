УКР
Новини Рух Хрещатиком перекриватимуть
У Києві щодня перекриватимуть вулицю Хрещатик під час хвилини мовчання

У Києві щодня перекриватимуть рух Хрещатиком. Названо причину

Щодня о 9:00 перекриватимуть рух вулицею Хрещатик на час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Про це повідомив глава КМВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Я готую таке розпорядження. Відповідні вказівки будуть для патрульної поліції, Центру організації дорожнього руху, департаменту транспорту, підрозділам, які відповідають за комунікації в громаді.

Хрещатик - серце столиці. А столиця - серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя. Щодня 09:00. Зупинись. Вшануй", - йдеться в повідомленні.

Зелена мразота своєю тупістю і бездарністю відправила людей на смерть, а тепер буде міста зупиняти у час пік, що б їх вшанувати? Оце лицемірство, 80-го лвл!
ДСНСники і швидкі теж будуть стояти?
Вибачте, Ви тільки о 9-00 цінуєте кожного українція, який віддає життя за нашу країну?
Пшла в будку кремлівська моська
Пшла в будку кремлівська моська
Ткаченко пригрозив Службою безпеки посадовцям КМДА за невиконання його наказів.
Зелена мразота своєю тупістю і бездарністю відправила людей на смерть, а тепер буде міста зупиняти у час пік, що б їх вшанувати? Оце лицемірство, 80-го лвл!
ДСНСники і швидкі теж будуть стояти?
Цілком підтримую- сам зупиняюся о 9-00 бо ціную кожного українця, який віддає життя за нашу країну!
Вибачте, Ви тільки о 9-00 цінуєте кожного українція, який віддає життя за нашу країну?
Ви ідіот?? чи просто кацап??? Це! зовсім не означає, що Пам'ять про Загиблих вшановується лише в цей час. Це буде ритуалом, який допомагатиме консолідувати суспільство у країні! у Спільній Пам'яті про війну, її трагічні події та її Жертви! але тут ботам все одно, і немає що, тай кому пояснювати.
Задонатити на русоріз - це шана полеглим і допомога живим, хто бореться. Від стояння о дев'ятій кожного дня толку мало. Шахедів, орків та ворожих крил не поменшає.
Ви праві, але, Це! також повинно бути. І мені навіть важко відповісти, що важливіше, перелічене вами, або повне усвідомлення нашим народом, Дані Поваги Загиблим. сподіваюся ви мене зрозуміли.
"Це буде ритуалом, який допомагатиме консолідувати суспільство у країні"

І хто з ким консолідується? Ті, хто в окопах, з тими, що розкрадають на оборонних спорудах та забезпеченні для них?
Для всього є свій час і місце.
Если бы на минуту зеублюдки останавливались мародерить....
Навіщо? Щоб негатив викликати??? Ціленаправлено.
Хвилина мовчання - святе. Однак перекривати рух і надавати повод вдарити саме в цей час по центру Києва...сумнівне рішення. Схоже на піар на крові. Краще б перекрили мажорам вулиці для гонок!!!
