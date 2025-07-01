Водій автобуса у Львові кричав на військового та зневажив хвилину мовчання: його звільнили

У Львові звільнили 62-річного водія автобуса через неприпустиму поведінку 1 липня під час хвилини мовчання. Він не зупинив транспортний засіб у визначений час, а на зауваження пасажирів, серед яких був військовослужбовець, відповів криком.

Про це повідомили у Львівській міськраді, передає Цензор.НЕТ.

Відео з події з’явилося у соцмережах.

Як повідомили у департаменті міської мобільності ЛМР, водія звільнили, а автобус зняли з рейсу.

Водій не зміг пояснити свої дії, однак приватний перевізник "Успіх-БМ" наголосив: подібна поведінка є неприйнятною і суперечить цінностям компанії, адже дев’ятеро її працівників нині воюють, а один загинув на фронті.

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"Ми розуміємо, якою страшною ціною дається нам свобода, тому прояви зневаги до пам’яті захисників — неприпустимі. Щиро перепрошуємо за поведінку цього водія. Та сподіваємось, що кожен, хто працює на маршрутах, зробить для себе правильні висновки й такі випадки більше не повторяться", - запевнили там.

У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури міськради Львова додали, що вшанування пам’яті загиблих захисників "є моральним обов’язком кожного", тож "реакція на подібні випадки — безкомпромісна".

Також у міській раді нагадали, що у Львові системно проводять навчання для водіїв громадського транспорту, щоб покращити комунікацію з військовими, людьми з інвалідністю, пільговиками та учнями. Уже понад 60% водіїв пройшли відповідні тренінги.

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