Водій автобуса у Львові кричав на військового та зневажив хвилину мовчання: його звільнили
У Львові звільнили 62-річного водія автобуса через неприпустиму поведінку 1 липня під час хвилини мовчання. Він не зупинив транспортний засіб у визначений час, а на зауваження пасажирів, серед яких був військовослужбовець, відповів криком.
Про це повідомили у Львівській міськраді, передає Цензор.НЕТ.
Відео з події з’явилося у соцмережах.
Як повідомили у департаменті міської мобільності ЛМР, водія звільнили, а автобус зняли з рейсу.
Водій не зміг пояснити свої дії, однак приватний перевізник "Успіх-БМ" наголосив: подібна поведінка є неприйнятною і суперечить цінностям компанії, адже дев’ятеро її працівників нині воюють, а один загинув на фронті.
"Ми розуміємо, якою страшною ціною дається нам свобода, тому прояви зневаги до пам’яті захисників — неприпустимі. Щиро перепрошуємо за поведінку цього водія. Та сподіваємось, що кожен, хто працює на маршрутах, зробить для себе правильні висновки й такі випадки більше не повторяться", - запевнили там.
У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури міськради Львова додали, що вшанування пам’яті загиблих захисників "є моральним обов’язком кожного", тож "реакція на подібні випадки — безкомпромісна".
Також у міській раді нагадали, що у Львові системно проводять навчання для водіїв громадського транспорту, щоб покращити комунікацію з військовими, людьми з інвалідністю, пільговиками та учнями. Уже понад 60% водіїв пройшли відповідні тренінги.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До обіду виродка звільнили з роботи.
В 9.00. кожного ранку у нас вшановують хвилиною мовчання пам'ять Героїв загиблих у війні проти москальських окупантів.
Вічна пам'ять Героям України
А дехто, про 73%прийшовших на дільниці, у другому турі, сумнівається??
Це ж для них, совдепівських дурнів, які ошиваються в Україні, і не хотять виїзджати за парєбрік, в радную говень, крутили по каналам олігархів по тєлєку, зкацаплених скотів, говнобородька, ну хоть паржом, порох же, з'їв сваєво брата….
Сирійці, більш дієво реагують, на подібних істот, без довічного утримання, за рахунок їх жертв! От, якби, таке лайно, зкацаплене, утримували ДОВІЧНО, оті суддівські+адвокатські, та особи з Урядового кварталу, за власний рахунок, як презумпцію «суворого покарання», одразу б, і зміни АКТУАЛЬНІ внесли до законів!! А вірьовки вдосталь в Україні, впораємося!