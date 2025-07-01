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Новости Минута молчания
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Водитель автобуса во Львове кричал на военного и пренебрег минутой молчания: его уволили

Во Львове водителя автобуса уволили за неуважение к минуте молчания

Во Львове уволили 62-летнего водителя автобуса из-за недопустимого поведения 1 июля во время минуты молчания. Он не остановил транспортное средство в определенное время, а на замечание пассажиров, среди которых был военнослужащий, ответил криком.

Об этом сообщили во Львовском горсовете, передает Цензор.НЕТ.

Видео с происшествия появилось в соцсетях.

Как сообщили в департаменте городской мобильности ЛГС, водителя уволили, а автобус сняли с рейса.

Водитель не смог объяснить свои действия, однако частный перевозчик "Успех-БМ" отметил: подобное поведение неприемлемо и противоречит ценностям компании, ведь девять ее работников сейчас воюют, а один погиб на фронте.

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"Мы понимаем, какой страшной ценой дается нам свобода, поэтому проявления пренебрежения к памяти защитников - недопустимы. Искренне приносим извинения за поведение этого водителя. И надеемся, что каждый, кто работает на маршрутах, сделает для себя правильные выводы и такие случаи больше не повторятся", - заверили там.

В департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры горсовета Львова добавили, что почтение памяти погибших защитников "является моральным долгом каждого", поэтому "реакция на подобные случаи - бескомпромиссная".

Также в городском совете напомнили, что во Львове системно проводят обучение для водителей общественного транспорта, чтобы улучшить коммуникацию с военными, людьми с инвалидностью, льготниками и учениками. Уже более 60% водителей прошли соответствующие тренинги.

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Автор: 

Львов (4605) память (1498) увольнение (2690) водители (502)


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Топ комментарии
+14
В Мариуполе перед войной была одна горлопанка. На митингах орала -путинввидивайска. Погибла она во время первго обстрела города российскими нацистами из РСЗО. Ее разорванную на половину тушку нашли возле базара. Ввел ей путен по самое нихочу. Ирония судьбы.
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01.07.2025 16:03 Ответить
+11
Зранку виродок по кричав.
До обіду виродка звільнили з роботи.

В 9.00. кожного ранку у нас вшановують хвилиною мовчання пам'ять Героїв загиблих у війні проти москальських окупантів.
Вічна пам'ять Героям України
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01.07.2025 16:01 Ответить
+4
Скільки ж, такого савєцькага лайна, ще смердить в Україні, упродовж 30 років ?!?
А дехто, про 73%прийшовших на дільниці, у другому турі, сумнівається??
Це ж для них, совдепівських дурнів, які ошиваються в Україні, і не хотять виїзджати за парєбрік, в радную говень, крутили по каналам олігархів по тєлєку, зкацаплених скотів, говнобородька, ну хоть паржом, порох же, з'їв сваєво брата….
Сирійці, більш дієво реагують, на подібних істот, без довічного утримання, за рахунок їх жертв! От, якби, таке лайно, зкацаплене, утримували ДОВІЧНО, оті суддівські+адвокатські, та особи з Урядового кварталу, за власний рахунок, як презумпцію «суворого покарання», одразу б, і зміни АКТУАЛЬНІ внесли до законів!! А вірьовки вдосталь в Україні, впораємося!
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01.07.2025 16:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Кричав "путінпрійдьотпарядакнавєдьот"?
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01.07.2025 15:52 Ответить
В Мариуполе перед войной была одна горлопанка. На митингах орала -путинввидивайска. Погибла она во время первго обстрела города российскими нацистами из РСЗО. Ее разорванную на половину тушку нашли возле базара. Ввел ей путен по самое нихочу. Ирония судьбы.
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01.07.2025 16:03 Ответить
Хотел поставить +, но рука не поднялась.
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01.07.2025 16:55 Ответить
Дисфункция руки- не страшная проблема.
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01.07.2025 17:13 Ответить
Зранку виродок по кричав.
До обіду виродка звільнили з роботи.

В 9.00. кожного ранку у нас вшановують хвилиною мовчання пам'ять Героїв загиблих у війні проти москальських окупантів.
Вічна пам'ять Героям України
показать весь комментарий
01.07.2025 16:01 Ответить
Скільки ж, такого савєцькага лайна, ще смердить в Україні, упродовж 30 років ?!?
А дехто, про 73%прийшовших на дільниці, у другому турі, сумнівається??
Це ж для них, совдепівських дурнів, які ошиваються в Україні, і не хотять виїзджати за парєбрік, в радную говень, крутили по каналам олігархів по тєлєку, зкацаплених скотів, говнобородька, ну хоть паржом, порох же, з'їв сваєво брата….
Сирійці, більш дієво реагують, на подібних істот, без довічного утримання, за рахунок їх жертв! От, якби, таке лайно, зкацаплене, утримували ДОВІЧНО, оті суддівські+адвокатські, та особи з Урядового кварталу, за власний рахунок, як презумпцію «суворого покарання», одразу б, і зміни АКТУАЛЬНІ внесли до законів!! А вірьовки вдосталь в Україні, впораємося!
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01.07.2025 16:13 Ответить
А ти чого втік, дуже умний, або дуже боязкий.
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01.07.2025 16:20 Ответить
Щоб таких вичисляти, на подальші заходи, по мережі!!
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01.07.2025 16:28 Ответить
Невже тобі з окопу не видно чому і хто втік?
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01.07.2025 16:30 Ответить
На паРашу відправити старого пердуна, нехай там доживає в ізобілії щастя в родной говєні
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01.07.2025 16:31 Ответить
Звільнення, це не покарання. На копати рови, сволоту.
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01.07.2025 16:37 Ответить
Вірна та гідна реакція з боку компанії. Молодці.
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01.07.2025 16:38 Ответить
Понабирають бидлоту у водії, навіть не перевіривши, чи воно адекватне, а не психопат, а потім реагують, заднім числом.
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01.07.2025 17:01 Ответить
А ви дійсно вважаєте що в водії автобусів та маршруток йдуть моральні та освіченні люди?
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01.07.2025 17:08 Ответить
Здається у Львові більшість водіів маршруток старші люди за 60-ть...І постійно чую рекламу що потребують водіів.Очевидно що не вистарчає.Це нелегка праця - бути водієм маршрутки саме у Львові.Покрутись по тим вуличкам - і нервів вже не старчить...
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01.07.2025 17:23 Ответить
Якщо у 62 гівно з голови не вивітрилось, то тоді це "несуща конструкція"!
Ці купу гівна ніякі курси не перетворять на людину...
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01.07.2025 18:13 Ответить
 
 