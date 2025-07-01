Водитель автобуса во Львове кричал на военного и пренебрег минутой молчания: его уволили
Во Львове уволили 62-летнего водителя автобуса из-за недопустимого поведения 1 июля во время минуты молчания. Он не остановил транспортное средство в определенное время, а на замечание пассажиров, среди которых был военнослужащий, ответил криком.
Об этом сообщили во Львовском горсовете, передает Цензор.НЕТ.
Видео с происшествия появилось в соцсетях.
Как сообщили в департаменте городской мобильности ЛГС, водителя уволили, а автобус сняли с рейса.
Водитель не смог объяснить свои действия, однако частный перевозчик "Успех-БМ" отметил: подобное поведение неприемлемо и противоречит ценностям компании, ведь девять ее работников сейчас воюют, а один погиб на фронте.
"Мы понимаем, какой страшной ценой дается нам свобода, поэтому проявления пренебрежения к памяти защитников - недопустимы. Искренне приносим извинения за поведение этого водителя. И надеемся, что каждый, кто работает на маршрутах, сделает для себя правильные выводы и такие случаи больше не повторятся", - заверили там.
В департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры горсовета Львова добавили, что почтение памяти погибших защитников "является моральным долгом каждого", поэтому "реакция на подобные случаи - бескомпромиссная".
Также в городском совете напомнили, что во Львове системно проводят обучение для водителей общественного транспорта, чтобы улучшить коммуникацию с военными, людьми с инвалидностью, льготниками и учениками. Уже более 60% водителей прошли соответствующие тренинги.
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До обіду виродка звільнили з роботи.
В 9.00. кожного ранку у нас вшановують хвилиною мовчання пам'ять Героїв загиблих у війні проти москальських окупантів.
Вічна пам'ять Героям України
А дехто, про 73%прийшовших на дільниці, у другому турі, сумнівається??
Це ж для них, совдепівських дурнів, які ошиваються в Україні, і не хотять виїзджати за парєбрік, в радную говень, крутили по каналам олігархів по тєлєку, зкацаплених скотів, говнобородька, ну хоть паржом, порох же, з'їв сваєво брата….
Сирійці, більш дієво реагують, на подібних істот, без довічного утримання, за рахунок їх жертв! От, якби, таке лайно, зкацаплене, утримували ДОВІЧНО, оті суддівські+адвокатські, та особи з Урядового кварталу, за власний рахунок, як презумпцію «суворого покарання», одразу б, і зміни АКТУАЛЬНІ внесли до законів!! А вірьовки вдосталь в Україні, впораємося!
Ці купу гівна ніякі курси не перетворять на людину...