Водитель автобуса во Львове кричал на военного и пренебрег минутой молчания: его уволили

Во Львове уволили 62-летнего водителя автобуса из-за недопустимого поведения 1 июля во время минуты молчания. Он не остановил транспортное средство в определенное время, а на замечание пассажиров, среди которых был военнослужащий, ответил криком.

Об этом сообщили во Львовском горсовете, передает Цензор.НЕТ.

Видео с происшествия появилось в соцсетях.

Как сообщили в департаменте городской мобильности ЛГС, водителя уволили, а автобус сняли с рейса.

Водитель не смог объяснить свои действия, однако частный перевозчик "Успех-БМ" отметил: подобное поведение неприемлемо и противоречит ценностям компании, ведь девять ее работников сейчас воюют, а один погиб на фронте.

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"Мы понимаем, какой страшной ценой дается нам свобода, поэтому проявления пренебрежения к памяти защитников - недопустимы. Искренне приносим извинения за поведение этого водителя. И надеемся, что каждый, кто работает на маршрутах, сделает для себя правильные выводы и такие случаи больше не повторятся", - заверили там.

В департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры горсовета Львова добавили, что почтение памяти погибших защитников "является моральным долгом каждого", поэтому "реакция на подобные случаи - бескомпромиссная".

Также в городском совете напомнили, что во Львове системно проводят обучение для водителей общественного транспорта, чтобы улучшить коммуникацию с военными, людьми с инвалидностью, льготниками и учениками. Уже более 60% водителей прошли соответствующие тренинги.

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