"Хвилина, що має значення": "ПриватБанк" першим серед банків зробив хвилину мовчання частиною процедур

Державний "ПриватБанк" з 29 серпня зробив хвилину мовчання частиною своїх офіційних процедур.

До цього працівники більшості відділень вшановували пам’ять кожен у власний спосіб, відтепер вшанування відбуватиметься уніфіковано: щодня о 09:00 працівники відділень зупинятимуться, аби вшанувати пам’ять загиблих, повідомляє пресслужба банку.

"Впродовж останніх років співробітники наших відділень впроваджували свої традиції вшанування: зупинялися на хвилину о 09:00, залишали фото у пам’ять про загиблих колег. Це стало частиною нашої внутрішньої культури. Від сьогодні ми робимо хвилину мовчання ще й частиною наших офіційних процедур", – розповів голова правління "ПриватБанку" Мікаель Бьоркнерт.

Він зауважив, що до ініціативи "Хвилина, що має значення" долучаться всі понад тисячу відділень і 17 тисяч працівників банку.

"Це їхній поклик серця. Це можливість об’єднати працівників банку із понад 18 мільйонами наших клієнтів навколо вдячності всім тим, завдяки кому ми сьогодні можемо працювати. Для "ПриватБанку" ця ініціатива також дуже персональна, адже серед наших працівників є ті, хто віддав своє життя, захищаючи країну в лавах сил безпеки та оборони", – додав голова правління банку.

Він нагадав, що майже тисяча працівників "ПриватБанку" нині проходить службу у лавах Сил безпеки та оборони. 37 працівників загинули внаслідок війни.

Крім ініціативи "Хвилина, що має значення", "ПриватБанк" також планує створити нагадування про хвилину мовчання на сайті, в додатку "Приват24", на терміналах та екранах у відділеннях банку.

Відвідувачів відділень банку о 9:00 закликають піднятись і схилити голову, або прикласти руку до серця. В тих випадках, коли немає можливості піднятися, це можна робити сидячи.

У цей час у відділеннях "ПриватБанку" лунатиме оголошення про "Хвилину що має значення", яке відповідно стане сигналом для її початку. На одну хвилину співробітники призупинять надання послуг, аби також разом із клієнтами доєднатися до вшанування.

Водночас банкомати працюватимуть у звичному режимі. Єдина зміна – з часом на екранах з’явиться інформація-нагадування про те, що триває хвилина мовчання, щоб клієнти змогли доєднатися до вшанування пам’яті.