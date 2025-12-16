Рада підтримала законопроєкт щодо підготовки громадян до нацспротиву

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону щодо окремих питань підготовки громадян України до національного спротиву.

Законодавчу ініціативу №13347 підтримали 246 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Більше про законопроєкт

Метою Закону є вдосконалення законодавства у сфері національного спротиву, формування в громадян України національно-патріотичної та оборонної свідомості, стійкої мотивації, набуття знань та практичних вмінь і навичок, необхідних для захисту незалежності та територіальної цілісності України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання

Законопроєктом пропонується комплексне оновлення законодавства у сфері національного спротиву з метою створення цілісної, обов’язкової та керованої державою системи підготовки громадян України до участі в національному спротиві.

Документ пропонує уточнити та розширити повноваження Кабінету Міністрів, центральних органів виконавчої влади, органів військового управління, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування у частині організації, координації та контролю такої підготовки, а також визначає компетенцію спеціалізованих підрозділів з національного спротиву.

Створення Центрів

Законопроєкт також пропонує:

запровадити створення та функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву;

визначити засади їх діяльності, порядок формування матеріально-технічної бази, фінансування;

повноваження щодо придбання, зберігання, перевезення і використання зброї та боєприпасів.

Читайте також: Віра у швидке закінчення війни демобілізує суспільство, ніщо реально не вказує, що вона скоро завершиться, - Верещук

Водночас пропонується встановити правовий механізм отримання дозволів на відкриття і функціонування стрілецьких тирів, стрільбищ і стендів, у тому числі для виконання практичних стрілецьких вправ під час підготовки громадян.

Проєкт закону також формує нормативні основи підготовки громадян України до національного спротиву та закріплює її обов’язковий характер.

Окремі категорії

Водночас законопроєкт пропонує визначити категорії здобувачів освіти, які звільняються від проходження підготовки до національного спротиву (особи, що проживають на тимчасово окупованих територіях України), а також передбачається альтернативні освітні траєкторії для студентів з інвалідністю або втратою працездатності та для осіб, які належать до релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю.

Також читайте: У Раді зареєструють законопроєкт про нацспротив, підготовку проходитимуть і чоловіки, і жінки, - ОП